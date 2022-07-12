«Я собираюсь исчезнуть»: необъяснимая история 8-летней Николь Морен, которая пропала в собственном доме, — ее ищут уже 37 лет

В тот момент ее подруга Дженнифер стояла в холле здания и ждала Николь. Но в назначенное время девочка не спустилась. Через 15 минут Дженнифер позвонила ее маме:

— Разве Николь еще не спускается? — спросила девочка.

— Она наверняка уже на пути к тебе! — ответила мама.

Жанетт не придала значения разговору с подругой дочери. У нее в квартире было несколько маленьких детей, которых она взяла для присмотра, и женщина занималась ими. Хватилась дочери она только в 15:00. Жанетт несколько часов искала ее по всему жилому комплексу, и только около 18:00 она позвонила в полицию. Это была первая в Канаде история, когда ребенок пропал из собственного дома.