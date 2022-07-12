«Я собираюсь исчезнуть»: необъяснимая история 8-летней Николь Морен, которая пропала в собственном доме, — ее ищут уже 37 лет
В этом запутанном деле всё еще нет ни одного подозреваемого
Почти каждый, кто хоть раз сталкивался с поисками пропавшего человека, знает, что чем раньше запускается этот процесс, тем больше шансов найти жертву по горячим следам и спасти. Мать канадки Николь Морен знала о том, что девочка не дошла до встречи с подругой через 15 минут. Но не придала этому значения, а хватилась дочери только через несколько часов. Еще драгоценные 3 часа она потратила на самостоятельные поиски, а после обратилась в полицию. Но Николь Морен до сих пор никто так и не видел — ни живой, ни мертвой. Наши коллеги из Woman.ru вспомнили эту необъяснимую историю.
Самый безопасный район
Девочка исчезла из многоквартирного дома в Торонто, где она жила с матерью. Комплекс считался элитным, в нем были тренажерный зал, сауна, джакузи, бассейн, зона для отдыха и многое другое.
— В то время район, где жила Николь, был очень безопасным. Никто никогда бы не ожидал, что подобное может случиться там, так что это событие действительно потрясло многих людей. Тогда было принято разрешать своим детям гулять самостоятельно, — вспоминает один из тех, кто принимал участие в поисках девочки.
Никто и не думал о том, что ребенок может пропасть внутри здания. По крайней мере, до 30 июля 1985 года. Именно в этот день пропала 8-летняя Николь.
В семье девочки в это время было не всё гладко. Отношения между родителями к моменту ее исчезновения находились на грани разрыва. Ее мать Жанетт жила в кондоминиуме вместе с Николь. Отец — Ар Морен, работал водителем автомобиля химчистки, жил отдельно и оплачивал жене и дочери проживание в дорогом комплексе. При этом на себя у мужчины средств не оставалось: почти всё он отдавал семье.
День исчезновения
В то время мать девочки — Жанетт, устроила в квартире что-то вроде домашнего детского сада. Ей приводили несколько детей соседи, и она присматривала за ними за небольшую плату. Так и случилось 30 июля 1985 года, примерно через полчаса после того, как Жанетт приняла своих воспитанников, она попросила дочь сходить вниз за почтой. Когда Николь вернулась, она сказала маме, что хотела бы поплавать в бассейне с подругой Дженнифер.
Жанетт была не против, в комплексе было принято отпускать детей гулять по территории одних, а в бассейне был специальный сотрудник, который следил за безопасностью на воде. Николь быстро переоделась в персикового цвета купальник с полоской, взяла пакет с принадлежностями для бассейна и полотенце. Больше девочку никто и никогда не видел.
В тот момент ее подруга Дженнифер стояла в холле здания и ждала Николь. Но в назначенное время девочка не спустилась. Через 15 минут Дженнифер позвонила ее маме:
— Разве Николь еще не спускается? — спросила девочка.
— Она наверняка уже на пути к тебе! — ответила мама.
Жанетт не придала значения разговору с подругой дочери. У нее в квартире было несколько маленьких детей, которых она взяла для присмотра, и женщина занималась ими. Хватилась дочери она только в 15:00. Жанетт несколько часов искала ее по всему жилому комплексу, и только около 18:00 она позвонила в полицию. Это была первая в Канаде история, когда ребенок пропал из собственного дома.
Выбивали двери, если не открывали
В первые сутки полиция обошла все квартиры жилого комплекса (а их в нем было более четырехсот). Если кто-то из владельцев находился не дома или не открывал дверь, ее выбивали или вскрывали замки. Но это не принесло результатов. Каждого встречного человека опрашивали. Никто ничего не видел.
Версия о том, что девочку убили, также тщательно отрабатывалась. Полицейские проверяли все места, в которых можно было спрятать тело или его останки, — прачечную, технические помещения, мусорные баки. Досматривали и все автомобили, которые въезжали и выезжали из комплекса. За год после начала расследования полиция опросила более 5000 человек, но никто не знал, куда делась Николь.
Прошло уже 36 лет, а загадка исчезновения восьмилетней девочки так и не разгадана. После пропажи за нее было назначено вознаграждение — сначала
Интересно, что в 2010 году к расследованию присоединилась детектив Мелисса Елащук, которая в детстве проживала в этом доме и была лучшей подругой Николь. Они вместе каждый день ходили в школу и часто играли на улице.
Поиск девочки считается самым масштабными в истории полиции Канады. Более чем
Дело жизни — найти дочь
Не сидели на месте и родители Николь, которых общее горе ненадолго сблизило. Ар вернулся к Жанетт, и они вместе обращались едва ли не к каждому частному детективу, который специализировался на поисках пропавших. Но к 1987 году (через 2 года) Жанетт и Ар всё же развелись.
Отец Николь оставил свою работу, создал небольшой офис и посвятил жизнь поиску дочери. Он отправил
Полиция всё еще не считает исчезновение девочки убийством и настаивает, что нет никаких доказательств смерти Николь Морен.
В 2007 и 2014 годах полиция Торонто организовала съемки двух видеороликов, которые были размещены в крупных интернет-изданиях Канады и призывали сообщить любую имеющуюся информацию о судьбе девочки. Оба видеоролика реконструировали события дня исчезновения Николь.
Начиная с 2001 года, много раз создавались изображения внешности Николь в зрелом возрасте на основе ее детских фотографий, которые должны были ориентировать полицию на поиски с учетом взросления Морен.
Версии
Неожиданностью для хода дела стало то, что полиция нашла в личном дневнике пропавшей девочки запись: «Я собираюсь исчезнуть». Было непонятно: это обычные фантазии восьмилетнего ребенка или серьезные намерения.
— Мне действительно не хочется думать, что она мертва. Но она не появилась. Вы могли бы сказать, что моя надежда — иллюзия, — говорил Ар Морен журналистам в 2010 году. Он до сих пор сохранил вещи, которыми пользовалась его дочь, в сундуке из кедра, который держит в гостиной. Все эти вещи, по его мнению, ждут дня, когда Николь вернется домой.
Существовала версия, что девочка жива, но почему-то потеряла память. Есть вариант, что из-за детского возраста на время исчезновения события прежней жизни в памяти Николь могут стать настолько размытыми, что она не сумеет опознать себя на фото с разыскиваемой девочкой и не понимает, что речь идет именно о ней.
Ситуацию запутывали девушки, которые в разное время обращались в канадскую полицию и СМИ с признанием, что именно они являются исчезнувшей Николь Морен. Часто они обвиняли собственных родителей в похищении себя у Моренов. После проверки все эти версии оказывались ложными.
Один из свидетелей настаивал, что в день исчезновения Николь, примерно за 45 минут до того, как девочка исчезла, в здании, где все друг друга хорошо знали, находилась неизвестная женщина. Эта женщина была среднего роста со светлыми волосами до плеч в возрасте около 35 лет. Она держала в руке блокнот и внимательно в него смотрела. Полицейские составили фоторобот и искали эту женщину, но поиск не принес результатов.
Детектив Мадлен Треттер, занимавшаяся делом девочки многие годы, считала, что девочка была похищена перед тем, как встретить свою подругу. Детектив не могла определиться с ответом на вопрос, было ли похищение спланированным заранее или импровизацией преступника. Наиболее часто в похищении обвиняли педофилов, иногда обвинения выдвигались против религиозных фундаменталистов, которые, якобы зная о напряженных отношениях супругов и скором разводе, таким образом попытались устроить судьбу ребенка.
В сентябре 1988 года полиция Торонто неожиданно получила признание некоего 41-летнего американца Лови Ли Риддля, человека без определенных занятий, в совершении убийств тридцати человек. Тогда Риддль заявил, что именно он похитил Николь Морен и затем передал ее какому-то человеку. Полиция детально проверяла показания Риддля, но не обнаружила никаких доказательств его признаний о судьбе Морен.
Существует и версия, что девочка была убита. В октябре 2014 года два дня полиция прочесывала сельскую местность рядом с местом, где Морен исчезла 29 лет назад. Билли Джо Плейер, которой было 11 лет, когда Николь пропала без вести, утверждала, что слышала, как какая-то девочка кричала всего через два дня после исчезновения Николь.
— Мы слышали только этот ужасный, ужасный крик. Он был похож на крик маленькой девочки, жизнь которой находится под угрозой, — вспоминает Билли. Она тогда находилась рядом со своим домом вместе с матерью и сестрой. Билли рассказывала, что они побежали к дому и позвали соседей, которые также утверждали, что и сами слышали крики. Ее мать набрала телефон службы экстренной помощи. Приехавшая по вызову полиция обыскала тогда место предполагаемого преступления, но ничего не нашла. Несколько последних лет Билли мучили кошмары, связанные с судьбой Николь, она вновь заявила в полицию. В 2014 году после повторных поисков на этой территории полиция снова не смогла найти никаких улик.
Прошло уже почти 37 лет с тех пор, как маленькая Николь исчезла, не оставив никаких следов, а полиция не сдвинулась ни на шаг в расследовании этого загадочного дела. Однако и по сей день отец девочки не теряет надежды, что Морен всё же когда-нибудь вернется домой.
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