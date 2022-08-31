Троих мужчин, напавших на полицейского с ножом, арестовали в Новосибирске

Троих мужчин, напавших с ножом на полицейского, отправили под арест. Такое решение вчера, 30 августа 2022 года, вынес Заельцовский районный суд Новосибирска, сообщает «Комсомольская правда».



Как рассказали НГС в пресс-службе СК, утром 28 августа двое сотрудников полиции поехали на улицу Кропоткина в Заельцовском районе, чтобы проверить сообщение о правонарушении. На месте стражи порядка обнаружили троих агрессивных пьяных мужчин.