Троих мужчин, напавших на полицейского с ножом, арестовали в Новосибирске
В следственном изоляторе они проведут как минимум два месяца
Троих мужчин, напавших с ножом на полицейского, отправили под арест. Такое решение вчера,
Как рассказали НГС в пресс-службе СК, утром
— Правоохранители представились и попросили предъявить документы, однако, не желая выполнять законные требования полицейских, обвиняемые начали высказывать оскорбления грубой нецензурной бранью, а также высказывать угрозы физической расправой и убийством, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.
У одного из злоумышленников, по данным следствия, в руках был нож, что заставило полицейских всерьез отнестись к угрозам фигурантов. Чтобы задержать их, патрульным пришлось использовать оружие:
— В соответствии с законом «О полиции» сотрудник произвел предупредительный выстрел в воздух, — уточнили в пресс-службе областного главка МВД, — противоправные действия мужчин полицейскими были пресечены.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Накануне Заельцовский районный суд принял решение на время предварительного следствия изолировать фигурантов от общества.
Ранее НГС писал о том, как уклоняющийся от надзора правоохранителей мужчина набросился на полицейского с ножом в подъезде и ранил его в руку.