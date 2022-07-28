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СрочноУбийство 17-летней девушки. Онлайн из суда
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В Кемерове вынесен приговор убийце Веры Пехтелевой

Влад Канюс получил 17 лет колонии

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Убийца и его адвокат на заседании

Убийца и его адвокат на заседании

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Кемеровский областной суд признал Владислава Канюса виновным в жестоком убийстве Веры Пехтелевой, которую бил и душил несколько часов подряд, несмотря на соседей, пытавшихся спасти девушку. Помимо лишения свободы, парень будет обязан выплатить родителям жертвы денежную компенсацию, передает из зала заседаний в четверг, 28 июля, корреспондент NGS42.RU.

— Признать виновным и приговорить к 17 годам колонии строгого режима, — вынес приговор судья.

Что прямо сейчас происходит в суде, смотрите и читайте в онлайн-репортаже.

В январе 2020 года полицейские получили сигнал о конфликте в общежитии в Ленинском районе, но не отреагировали на вызов, в результате чего от рук своего парня Владислава Канюса погибла 23-летняя Вера Пехтелева. Соседи слышали крики и звонили по номеру 112, но на их жалобы так никто и не приехал вплоть до обнаружения тела.

В январе 2022 года, после ужесточения обвинения, материалы дела по убийству Пехтелевой в отношении Владислава Канюса передали в Кемеровский областной суд.

По другому делу, связанному с убийством девушки, проходят пять подсудимых — все сотрудники полиции, которые, по версии следствия, из-за своей халатности допустили смерть кемеровчанки. Изначально дело рассматривалось в Ленинском районном суде, в начале марта 2022 года его передали в Заводской районный суд. Рассмотрение дела приостановлено из-за беременности одной из подсудимых.

Сегодня в Новосибирске назначен суд по мере пресечения подозреваемому в убийстве 17-летней девушки. НГС также ведет онлайн об этом.

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