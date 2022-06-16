Двух новосибирцев будут судить за обман при покупке алкоголя на 36 миллионов
Ущерб понесли компании из нескольких городов страны
Следователи предъявили обвинение
По информации пресс-службы ГУ МВД по НСО, обвиняемый вместе со своим
Пострадавшими считаются компании из Москвы, Калуги, Ростова, Владикавказа, Саранска. Общий ущерб составляет более 36 миллионов рублей.
Средства с продажи алкоголя мужчины потратили на собственные нужды.
По информации СУ СК РФ по НСО, сейчас обвиняемый под подпиской о невыезде, на допросе он свою вину не признал.
Мужчина обвиняется согласно
Уголовное дело в отношении соучастника заведено отдельно и ранее направлено в суд.
Ранее полицейские задержали 9 новосибирцев, подозреваемых в серии мошенничеств. Они купили у неизвестных базу данных лиц, обращавшихся за получением кредита. Этих людей аферисты обзванивали, говоря о том, что кредит одобрен.