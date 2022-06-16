Двух новосибирцев будут судить за обман при покупке алкоголя на 36 миллионов

Следователи предъявили обвинение 46-летнему новосибирцу — предполагается, что он виновен в обмане компаний на 36 миллионов.



По информации пресс-службы ГУ МВД по НСО, обвиняемый вместе со своим 38-летним знакомым находил в интернете фирмы, которые занимаются оптовой продажей алкогольной продукции. Затем он переписывался через электронную почту с поставщиками, высылал необходимые документы и заключал договоры. В условиях сделки была прописана отсрочка расчета от 30 дней. Когда партии товаров отгружали, обвиняемый обещал перевести деньги, но исчезал.

