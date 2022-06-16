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Двух новосибирцев будут судить за обман при покупке алкоголя на 36 миллионов

Ущерб понесли компании из нескольких городов страны

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С января по декабрь 2018 года обвиняемые проворачивали свои мошеннические схемы

С января по декабрь 2018 года обвиняемые проворачивали свои мошеннические схемы

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Следователи предъявили обвинение 46-летнему новосибирцу — предполагается, что он виновен в обмане компаний на 36 миллионов.

По информации пресс-службы ГУ МВД по НСО, обвиняемый вместе со своим 38-летним знакомым находил в интернете фирмы, которые занимаются оптовой продажей алкогольной продукции. Затем он переписывался через электронную почту с поставщиками, высылал необходимые документы и заключал договоры. В условиях сделки была прописана отсрочка расчета от 30 дней. Когда партии товаров отгружали, обвиняемый обещал перевести деньги, но исчезал.

Пострадавшими считаются компании из Москвы, Калуги, Ростова, Владикавказа, Саранска. Общий ущерб составляет более 36 миллионов рублей.

Средства с продажи алкоголя мужчины потратили на собственные нужды.

По информации СУ СК РФ по НСО, сейчас обвиняемый под подпиской о невыезде, на допросе он свою вину не признал.

Мужчина обвиняется согласно ч. 5 ст. 159 УК РФ и ч. 6 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере». Уголовное дело скоро поступит в Кировский районный суд г. Новосибирска.

Уголовное дело в отношении соучастника заведено отдельно и ранее направлено в суд.

Ранее полицейские задержали 9 новосибирцев, подозреваемых в серии мошенничеств. Они купили у неизвестных базу данных лиц, обращавшихся за получением кредита. Этих людей аферисты обзванивали, говоря о том, что кредит одобрен.

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