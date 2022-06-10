Слиток золота и украшения конфисковали приставы у сибирячки — она была осуждена за хищение имущества

— Суд назначил по части 1 статьи 210 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и 6 месяцев со штрафом в доход государства в размере 450 000 рублей с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. На основании части 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет со штрафом в доход государства в размере 450 000 рублей с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе Управления судебных приставов.