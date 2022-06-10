Слиток золота и украшения конфисковали приставы у сибирячки — она была осуждена за хищение имущества
Женщина обманула пострадавших на 45 миллионов рублей
В Новосибирской области приставы конфисковали слиток золота и ювелирные украшения у осужденной сибирячки. Как рассказали в пресс-службе Управления судебных приставов по Новосибирской области, сибирячку осудили за хищение средств на 450 миллионов. Чтобы выплатить компенсацию пострадавшим, судебные приставы конфисковали имущество женщины. Сейчас конфискат должны отдать на экспертизу.
Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, женщина совместно с компанией занималась продажей БАДов, а также оказывала по телефону экстрасенсорные услуги. Жительницу Новосибирской области обвинили в создании преступного сообщества, а также она была признана виновной в хищении имущества в отношении 13 граждан путем обмана организованной группой в крупном и значительном размере.
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Судебные приставы по решению суда должны взыскать сумму 450 миллионов в пользу пострадавших. Следователи передали приставам изъятое имущество женщины в виде слитка золотого цвета весом 250 граммов, денежные средства размером 3 миллиона 100 тысяч рублей, 1400 долларов США, а также сувенирные монеты и ювелирные изделия.
— В ближайшее время все денежные средства мы переведем на банковский счет пострадавших. Изъятые монеты, ювелирные украшения и слиток из металла будут определять специалисты независимой экспертизы на вид сплава металла и натуральность камней. После этого будет проводиться оценка имущества для дальнейшей реализации на аукционных торгах. Вырученные деньги пойдут в счет погашения долга, — сообщила судебный пристав-исполнитель отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Новосибирской области Мария Жукова.
Сейчас судебные приставы взыскали с должницы более одного миллиона рублей. Кроме того с осужденной удерживаются денежные средства, которые она зарабатывает в исправительной колонии. Работа судебных приставов продолжается.
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