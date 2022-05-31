Начал говорить неприличные вещи про мать: новосибирец получил срок в колонии за убийство знакомого из ружья
Пострадавший погиб от полученных травм в больнице
Ленинский районный суд Новосибирска признал виновным
23 марта 2020 года виновный подъехал к Аргунскому переулку, недалеко от Хилокского рынка в Ленинском районе, где встретил своего знакомого.
— Потерпевший начал говорить про мать обвиняемого неприличные вещи, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по региону Кристина Зязева.
После оскорблений виновный выстрелил из травматического ружья в голову потерпевшему. Очевидцы вызвали скорую помощь, но мужчина скончался в больнице от полученных травм.
— Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора
Новосибирцу назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строго режима, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с оружием, сроком на 3 года.
Недавно НГС писал о том, что следователи прекратили уголовное дело против автоинспектора Александра Гусева, который год назад застрелили