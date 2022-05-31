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Начал говорить неприличные вещи про мать: новосибирец получил срок в колонии за убийство знакомого из ружья

Пострадавший погиб от полученных травм в больнице

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Ружье, из которого стрелял мужчина, было заряжено травматическими патронами

Ружье, из которого стрелял мужчина, было заряжено травматическими патронами

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Ленинский районный суд Новосибирска признал виновным 37-летнего мужчину, который из ружья застрелил своего знакомого после конфликта.

23 марта 2020 года виновный подъехал к Аргунскому переулку, недалеко от Хилокского рынка в Ленинском районе, где встретил своего знакомого.

— Потерпевший начал говорить про мать обвиняемого неприличные вещи, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по региону Кристина Зязева.

После оскорблений виновный выстрелил из травматического ружья в голову потерпевшему. Очевидцы вызвали скорую помощь, но мужчина скончался в больнице от полученных травм.

— Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение с применением оружия тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Новосибирцу назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строго режима, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с оружием, сроком на 3 года.

Недавно НГС писал о том, что следователи прекратили уголовное дело против автоинспектора Александра Гусева, который год назад застрелили 19-летнего Векила Абдуллаева.

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