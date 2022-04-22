Прокуратура не смогла обжаловать приговор экс-директору Новосибирского авиаремонтного завода
Обвинение считало наказание для Алексея Мишенина необоснованно мягким
Суд не стал ужесточать приговор бывшему директору Новосибирского авиаремонтного завода Алексею Мишенину.
Прокуратура сочла этот приговор необоснованно мягким: Мишенина обвиняли в особо крупной растрате (санкция ч. 4 ст. 160 УК РФ, присвоение или растрата в особо крупном размере, предусматривает наказание до 10 лет колонии). Об этом корреспонденту НГС рассказала прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.
По данным следствия, бывший директор авиаремонтного завода похитил порядка 67 миллионов рублей. Преступление выявили в конце 2020 года, когда Алексей Мишенин уже не являлся руководителем НАРЗ, а занимал пост заместителя председателя правительства Бурятии. Его задержали и этапировали в Новосибирск, где бывшего управленца заключили под домашний арест. Он признал вину, заключил досудебное соглашение и вернул заводу более 40 миллионов рублей.
По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «НАРЗ» занимается ремонтом и обслуживанием летательных аппаратов, включая космические. Выручка предприятия за 2021 год составила 2,8 миллиарда рублей, чистый убыток — 155,6 миллиона рублей.
21 апреля дело Мишенина изучили уже в Областном суде.
— Прокурором апелляционного отдела поддержано апелляционное представление прокурора Заельцовского района об изменении приговора в отношении Мишенина по мотиву назначения осужденному чрезмерно мягкого наказания в связи с применением судом положений ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, необоснованном учете в качестве смягчающего обстоятельства полного возмещения ущерба, так как ущерб был возмещен лишь частично, — рассказала Екатерина Махова.
Однако суд не пошел навстречу стороне обвинения и оставил наказание Мишенину неизменным, внеся лишь не влияющие на срок правки в текст документа. Приговор вступил в законную силу.
На прошлой неделе НГС писал о приговоре бывшему главному рекламщику Новосибирска Дмитрию Лобыне. Услышав, какое наказание ему назначили, осужденный пожалел, что когда-то стал чиновником.