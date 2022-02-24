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Бывшему гендиректору новосибирского завода дали условный срок за многомиллионную растрату

Алексей Мишенин был гендиректором «Новосибирского авиаремонтного завода»

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Алексей Мишенин окончил НГТУ НЭТИ

Алексей Мишенин окончил НГТУ НЭТИ

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Сегодня, 24 февраля, Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему гендиректору АО «Новосибирский авиаремонтный завод», бывшему зампреда правительства Бурятии Алексею Мишенину. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда.

Алексей Мишенин осужден по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация и руководство исполнением растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Бывший гендиректор «Новосибирского авиаремонтного завода» признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому рассмотрение дела проходило в особом порядке.

Суд установил, что в 2016 году Мишенин и его соучастники с использованием служебного положения похитили вверенные им 67 миллионов 757 тысяч рублей путем «незаконного расходования».

Алексей Мишенин окончил НГТУ НЭТИ, затем 8 лет работал на «Новосибирском авиаремонтном заводе» в разных должностях. В 2011 году назначен генеральным директором предприятия. В 2015 году Мишенин занял должность министра промышленности и торговли Бурятии. В 2018 году стал заместителем председателя правительства по экономическому развитию.

О задержании Алексея Мишенина, заместителя председателя правительства Республики Бурятии по экономическому развитию, стало известно в декабре 2020 года.

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