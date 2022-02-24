Бывшему гендиректору новосибирского завода дали условный срок за многомиллионную растрату

Сегодня, 24 февраля, Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему гендиректору АО «Новосибирский авиаремонтный завод», бывшему зампреда правительства Бурятии Алексею Мишенину. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда.

Алексей Мишенин осужден по ч. 3 ст. 33 , ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация и руководство исполнением растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).