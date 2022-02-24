Бывшему гендиректору новосибирского завода дали условный срок за многомиллионную растрату

Сегодня, 24 февраля, Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему гендиректору АО «Новосибирский авиаремонтный завод», бывшему зампреда правительства Бурятии Алексею Мишенину. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда.
Алексей Мишенин осужден по
Бывший гендиректор «Новосибирского авиаремонтного завода» признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому рассмотрение дела проходило в особом порядке.
Суд установил, что в
Алексей Мишенин окончил НГТУ НЭТИ, затем
О задержании Алексея Мишенина, заместителя председателя правительства Республики Бурятии по экономическому развитию, стало известно в декабре