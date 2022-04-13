Оскорбил прохожую и убил ее мужа: в Новосибирске начался суд об уличном конфликте

В Новосибирске будут судить 48-летнего мужчину по обвинению в убийстве прохожего, жену которого он перед этим оскорбил.

По версии СК по Новосибирской области, мужчина в наркотическом опьянении напал на незнакомца на улице с ножом. Это произошло 14 января на улице Бориса Богаткова.

— В ходе конфликта обвиняемый нанес имевшимся при себе ножом удары в область туловища и ноги потерпевшему. От полученных ранений последний скончался через несколько часов в больнице, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.