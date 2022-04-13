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Оскорбил прохожую и убил ее мужа: в Новосибирске начался суд об уличном конфликте

По версии СК, обвиняемый был в наркотическом опьянении

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Убийство произошло 14 января 2022 года

Убийство произошло 14 января 2022 года

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В Новосибирске будут судить 48-летнего мужчину по обвинению в убийстве прохожего, жену которого он перед этим оскорбил.

По версии СК по Новосибирской области, мужчина в наркотическом опьянении напал на незнакомца на улице с ножом. Это произошло 14 января на улице Бориса Богаткова.

— В ходе конфликта обвиняемый нанес имевшимся при себе ножом удары в область туловища и ноги потерпевшему. От полученных ранений последний скончался через несколько часов в больнице, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Как уточнил источник НГС в правоохранительных органах, конфликт между прохожими произошел из-за того, что подозреваемый обозвал жену погибшего.

Нападение на прохожего попало на камеры, сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области. С помощью записи с камер видеонаблюдения полицейские быстро установили личность нападавшего.

— Им оказался 48-летний житель Дзержинского района, ранее неоднократно судимый за кражу, мошенничество, незаконный оборот наркотиков и тяжкое преступление. В течение нескольких часов он был задержан полицейскими по месту жительства — в квартире, расположенной на улице Толбухина. Мужчина собирал вещи, предположительно, чтобы скрыться. Орудие преступления изъято полицейскими, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В СК по Новосибирской области сообщили, что подозреваемого заключили под стражу, он признал вину частично.

— В настоящее время расследование завершено, уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу, — уточнили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Новосибирский районный суд 12 апреля рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения 68-летнему мужчине, которого обвинили в умышленном убийстве своего 42-летнего сына.

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