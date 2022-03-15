Экс-сотрудница МВД выслушала приговор за поджог соседской «Тойоты»

Ленинский районный суд Новосибирска поставил точку в уголовном деле бывшей сотрудницы МВД: Евгению Галямову обвиняли в поджоге соседской машины Toyota Porte. Во время следствия ее уволили со службы в органах.



Сегодня Галямову осудили на 2 года условно с испытательным сроком в 2 года по ч. 2 ст. 167 УК РФ (поджог).

— Собственнику автомобиля причинен ущерб в 69 138 рублей, гражданский иск потерпевшим не заявлялся, — сообщили в суде 15 марта.

По информации СК РФ по НСО, инцидент произошел на улице Плахотного вечером 29 августа 2020 года.