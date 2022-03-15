Экс-сотрудница МВД выслушала приговор за поджог соседской «Тойоты»

Ленинский районный суд Новосибирска поставил точку в уголовном деле бывшей сотрудницы МВД: Евгению Галямову обвиняли в поджоге соседской машины Toyota Porte. Во время следствия ее уволили со службы в органах.
Сегодня Галямову осудили на 2 года условно с испытательным сроком в 2 года по
— Собственнику автомобиля причинен ущерб в
По информации СК РФ по НСО, инцидент произошел на улице Плахотного вечером 29 августа 2020 года.
— На почве ранее возникших личных неприязненных отношений к своему соседу, вследствие длительного конфликта последнего с ее родителями, подожгла его автомобиль Toyota Porte, припаркованный во дворе. После совершения преступления фигурантка по делу с места происшествия скрылась. Факт поджога и открытого горения автомобиля стал очевиден для жителей дома, которые сообщили о случившемся потерпевшему, который принял меры к тушению и локализации очага возгорания, — передает СК.
В ходе предварительного следствия были изъяты видео с камер наблюдения, установленных в подъезде и на доме, где проживает фигурантка по делу, на которых запечатлен момент поджога. В ходе обыска в квартире женщины были изъяты предметы одежды, а также жидкость для розжига.
По данным СК РФ по НСО, подсудимая была старшим специалистом по работе с обращениями граждан управления делопроизводства и режима ГУ МВД России по Новосибирской области.
— Было внесено представление в указанное ведомство, по результатам рассмотрения которого была проведена служебная проверка и женщина была уволена с должности, — сообщили в СК региона.
Ранее в сюжете НТВ сообщалось, что владельцы автомобиля накопили долги по ЖКХ из-за проблем со здоровьем у сына. А конфликт с Галямовой возник из-за неуплаты долга ТСЖ «Вега», где руководила ее мать. При этом по информации Vn.ru, конфликт произошел из-за парковочного места.
Прежде в СК РФ по НСО сообщали, что в ходе расследования уголовного дела была получена информация о взимании председателем ТСЖ «Вега», являющейся матерью обвиняемой, денежных средств за предоставление возможности пользования жителями дома по улице Плахотного парковочными местами, являющимися общедомовой территорией. В связи с чем из материалов уголовного дела был выделен материал проверки по признакам состава преступления, предусмотренного
В ТСЖ корреспонденту НГС подтвердили информацию о том, что мать Евгении Галямовой — по-прежнему директор «Веги».
— Да, мы знаем, что сегодня ее приговорили за поджог. Но комментировать ситуацию мы не будем, — заявили НГС в ТСЖ «Вега».
Ранее 25-летний житель Новосибирска поджёг автомобиль своего 33-летнего работодателя. Причиной поджога мог быть отказ выплачивать зарплату за два месяца.