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Тема дняПарень напал с пистолетом в центре города
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Подозреваемого в нападении с пистолетом задержали в центре Новосибирска

Он пытался ограбить 41-летнюю женщину

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23-летний парень был ранее судим за кражу

23-летний парень был ранее судим за кражу

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В центре Новосибирска 22 февраля задержали 23-летнего парня, который подозревается в нападении на 41-летнюю женщину. К пострадавшей нападавший применял физическое насилие и применил аэрозольный газовый пистолет. Он украл у нее телефон за 10 тысяч рублей.

— На розыск подозреваемого были ориентированы все наружные службы полиции. Через некоторое время злоумышленник был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы недалеко от места совершения преступления. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где была установлена его личность. Задержанным оказался 23-летний житель Заельцовского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полицейские изъяли у подозреваемого похищенное имущество и аэрозольный пистолет. По факту преступления возбудили уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Расследование продолжается.

В Новосибирске 22 февраля задержали 54-летнего мужчину, который подозревается в попытке изнасилования 11-летней девочки. Он угрожал ей ножом, а потом скрылся с места преступления. Его успели спугнуть прохожие.

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