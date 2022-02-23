Подозреваемого в нападении с пистолетом задержали в центре Новосибирска

В центре Новосибирска 22 февраля задержали 23-летнего парня, который подозревается в нападении на 41-летнюю женщину. К пострадавшей нападавший применял физическое насилие и применил аэрозольный газовый пистолет. Он украл у нее телефон за 10 тысяч рублей.

— На розыск подозреваемого были ориентированы все наружные службы полиции. Через некоторое время злоумышленник был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы недалеко от места совершения преступления. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где была установлена его личность. Задержанным оказался 23-летний житель Заельцовского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.