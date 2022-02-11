Прокуратура просит взыскать 1,5 миллиона с полицейских, подозреваемых в убийстве 13 косуль

Прокуратура Венгеровского района Новосибирской области обратилась в суд, чтобы взыскать ущерб с двух полицейских, которых подозревают в убийстве 13 косуль.
— Учитывая ценность данных особей для охотничьего промысла, а также в соответствии с методикой исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, прокуратура Венгеровского района в порядке с
Уточняется, что суд наложил арест на имущество полицейских, в том числе на охотничьи ружья.
В конце января в трех километрах от села Воробьево Венгеровского района был обнаружен схрон из останков туш 13 убитых косуль, поблизости нашли спрятанное мясо. На следующий день на месте организовали засаду, куда приехал участковый полиции Павел Дерюгин. Заметив оперативников, он попытался скрыться. Позже в СК рассказали, что по делу задержан еще один полицейский. Подозреваемых участковых отправили под домашний арест. Подробности читайте в материале НГС.