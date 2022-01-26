«Хочу быть свободным человеком». Менеджер, которая подралась с полицейским из-за маски, получила два года условно

После случившегося на архангелогородку завели уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». В ноябре суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года . Помимо этого, Анна Новоселова должна выплатить сотруднику полиции 15 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный моральный вред.



«По торговому центру тоже ходили люди без масок»

Мы встретились с Анной, чтобы узнать и ее позицию. Она рассказала, что пришла в торговый центр, чтобы узнать, есть ли там магазин с автотоварами, и пробыла внутри не больше двух минут.

— При входе я встретилась с полицейскими. Они увидели, что я была без маски, посмотрели на меня, не сказали ни слова, и я пошла дальше. Затем подошла к одному из «островков», спросила у продавца, есть ли в ТЦ отдел с автотоварами. Она мне ответила, что нет, я развернулась и направилась к выходу, — вспоминает Анна Новоселова.