«Хочу быть свободным человеком». Менеджер, которая подралась с полицейским из-за маски, получила два года условно

В конце прошлого года
Что произошло: официальная версия
Драка между полицейским и посетительницей ТЦ «Сафари» произошла вечером
На записях с камер видеонаблюдения в «Сафари» видно, что в торговом центре к Анне подошли сотрудники полиции, они в течение нескольких секунд о чем-то разговаривали, затем девушка спокойно пошла к выходу, полицейские последовали за ней. Далее можно заметить, как уже на улице полицейский пытается взять архангелогородку за руки, а она начинает размахивать руками и бить его по лицу.
На другом видео, которое снял очевидец у входа в торговый центр, полицейский применяет к Анне захватывающий прием и удерживает ее на земле, на лице у силовика видны царапины. В это время девушка стояла на коленях, громко кричала, чтобы сотрудник полиции убрал от нее руки, и просила прохожих о помощи.
После случившегося на архангелогородку завели уголовное дело по
«По торговому центру тоже ходили люди без масок»
Мы встретились с Анной, чтобы узнать и ее позицию. Она рассказала, что пришла в торговый центр, чтобы узнать, есть ли там магазин с автотоварами, и пробыла внутри не больше двух минут.
— При входе я встретилась с полицейскими. Они увидели, что я была без маски, посмотрели на меня, не сказали ни слова, и я пошла дальше. Затем подошла к одному из «островков», спросила у продавца, есть ли в ТЦ отдел с автотоварами. Она мне ответила, что нет, я развернулась и направилась к выходу, — вспоминает Анна Новоселова.
В нескольких метрах от выхода из торгового центра девушка снова встретилась с полицейскими. Как говорит Анна, сотрудник полиции спросил у нее, почему она находится здесь без маски, и сказал, что собирается составить протокол об административном нарушении.
— Я была удивлена, потому что встретилась с ними не в первый раз: ни они, ни сотрудники торгового центра меня не уведомили, что мне необходимо надеть маску. И я видела, что по торговому центру также ходят люди без масок, делают там покупки, а я даже не купила ничего. В некоторых СМИ писали, что я его послала на три буквы, но такого не было. И, насколько помню, в материалах дела нет ни слова о том, что я ему грубо ответила, так как есть видеозапись, где всё видно и слышно, — говорит Анна.
После задержания были кровоподтеки по всему телу
Героиня нашего материала продолжает вспоминать события того вечера. После непродолжительного разговора с полицейским она пошла к выходу.
— Я зашла в вертящиеся двери, в тот же момент меня больно схватили за руки и вжали в стекло, — рассказывает Анна. — Я не ожидала такого и даже не поняла, в чём дело. Испугавшись, стала рефлекторно давать отпор тому, кто напал на меня сзади. Только потом я увидела, что это был сотрудник полиции. И, видимо, в процессе я случайно попала рукой ему по лицу. Я воспитывалась в мусульманской семье, ни одному мужчине не давалось права касаться женщины без ее согласия. Считаю, что это можно было всё закончить предупреждением там же, в торговом центре. Я бы поняла, если бы он сказал: «Наденьте маску», а я бы отказалась.
Задержание Анны возле торгового центра действительно было жестким — после этого у нее были кровоподтеки по всему телу. На следующий день девушка сняла все побои, ей выписали больничный (Анна работает менеджером). На работу архангелогородка не выходила больше месяца.
— К моему сожалению, в суде никак не обратили на это внимание. И одно дело — физические побои, а другое — психологическое состояние человека после этого всего. Я не могла работать, весь май и июнь спала по
«Можно было бы решить вопрос, стоя на ногах, а не на коленях»
Мы также поговорили с очевидцами этого конфликта. Происходящее в самом торговом центре видела сотрудница Лариса. Она подтвердила, что Анна Новоселова совсем недолго пробыла в торговом центре.
— Она ведь уже выходила, какая маска? — недоумевает архангелогородка. — Сейчас полиция редко проверяет наличие масок у посетителей, а тогда было каждый день и не по одному разу. Многих останавливали, но бывали и такие случаи, когда полицейские не обращали внимания на тех, кто был без маски.
Другая наша собеседница — Екатерина — видела уже само задержание Анны на улице. Она говорит, что сразу же высказала претензию полицейскому по поводу его жестких действий. Северянка также считает, что сама ситуация абсурдная, потому что всё произошло из-за маски.
— Я считаю, что полицейский поступил неправильно. Она не какой-то преступник, которого можно повалить и удерживать таким способом — у нее аж пятна на ногах появились. Они могли ее отпустить, она бы никуда не убежала, и можно было бы решить вопрос, стоя на ногах, а не на коленях. Это какой-то полный беспредел. Девушка показалась мне нормальным, адекватным человеком, и создалось ощущение, что она просто была в растерянности и не понимала, что такое вообще возможно, — отметила Екатерина.
«Думаю, уместно было бы назначить штраф»
В разговоре с корреспондентом 29.RU сотрудник полиции, признанный потерпевшим от действий Анны, отказался комментировать случившееся. Он ответил, что со всеми вопросами нужно обратиться в пресс-службу регионального УМВД, что мы и сделали.
— В соответствии с законом сотрудник полиции имеет право применять физическую силу для пресечения преступлений либо административных правонарушений в случае, когда несиловым способом выполнение возложенных на полицию обязанностей не представляется возможным. Однако в данном случае речь идет не о пресечении административного правонарушения, а о пресечении нападения на сотрудника полиции, — прокомментировал редакции начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Архангельской области Иван Распутин.
Как считает адвокат Дмитрий Дерен, в ситуации архангелогородки наказание должно быть менее суровым. Он обращается к судебной практике, когда обвиняемым по той же статье назначали меньший срок или штраф.
— Я думаю, здесь было бы уместным назначение наказания в виде штрафа, который предусмотрен статьей, — комментирует юрист. — Ее характеризуют положительно и на работе, и дома. То, что она не знала изначально, что сзади нее находится полицейский, вообще является корнем этого конфликта. Конечно, судом это должно было учитываться, как и детально, посекундно изучаться все обстоятельства произошедшего. И, конечно же, в данном случае задержание было жестоким со стороны полицейского. Каждый сотрудник правоохранительных органов должен обладать психологическими качествами, чтобы довести до людей информацию о совершении противоправных действий.
Сама Анна Новоселова собирается обжаловать приговор, так как считает его несправедливым. Заседание в суде апелляционной инстанции состоится
— Я никогда бы не подумала, что на ровном месте порядочный гражданин может оказаться в такой ситуации. Я хочу быть свободным человеком, без ограничений. Судебный приговор на меня накладывает два года условного срока, в течение этого времени я должна отмечаться в инспекции. Меня лишают моего права выезда за территорию страны, и в дальнейшем могут быть препятствия при устройстве на работу, — делится своими опасениями Анна.