«У нас распорядки свои, церковные»: что находится внутри у ребцентра, где живут профессиональные попрошайки

Местные рассказывают, что этот дом принадлежит цыганам — тихим и спокойным. Но хозяева стали сдавать жилище в аренду, и улица вздрогнула от «толпы маргиналов».



К калитке подходит шатающаяся женщина неопределенного возраста с темными пятнами вокруг глаз. Ничего не расскажет — не имеет права такого. Хозяина нет, всё равно все разъехались, а в пожаре никто не пострадал.

— Это наш кочегар ночью пьяный дверку не закрыл, вот там и вспыхнуло, да уже всё, погасили, — бесхитростно объясняет женщина, пряча опухшее лицо, и уходит в дом.