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«У нас распорядки свои, церковные»: что находится внутри у ребцентра, где живут профессиональные попрошайки

Журналист НГС побывала в религиозном ребцентре, возле которого сгорела пристройка

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В двухэтажном доме живут 32 человека

В двухэтажном доме живут 32 человека

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В Новосибирске после пожара из ребцентра с попрошайками вывезли постояльцев

Рано утром 5 февраля на улице Седова в Новосибирске загорелась пристройка с котельной возле двухэтажного кирпичного дома. Казалось бы — рядовой пожар, в котором никто не пострадал и даже жилое помещение огнем не задело. Но в доме сотрудники МЧС обнаружили 32 человека, 19 из которых — инвалиды. По данным источника НГС, в ребцентре живут профессиональные попрошайки. После случившегося почти всех постояльцев посадили в автобус и развезли по другим домам. Журналист НГС Алёна Истомина побывала внутри этого дома и поговорила с оставшимися там людьми.

На улице Седова этот дом называют «цыганским»

На улице Седова этот дом называют «цыганским»

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Местные рассказывают, что этот дом принадлежит цыганам — тихим и спокойным. Но хозяева стали сдавать жилище в аренду, и улица вздрогнула от «толпы маргиналов».

К калитке подходит шатающаяся женщина неопределенного возраста с темными пятнами вокруг глаз. Ничего не расскажет — не имеет права такого. Хозяина нет, всё равно все разъехались, а в пожаре никто не пострадал.

— Это наш кочегар ночью пьяный дверку не закрыл, вот там и вспыхнуло, да уже всё, погасили, — бесхитростно объясняет женщина, пряча опухшее лицо, и уходит в дом.

В доме две кошки, голодными они не выглядят

В доме две кошки, голодными они не выглядят

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К дому подъезжает сотрудник полиции — взять объяснительную с жильцов.

— Это ребцентр, — объясняет мне полицейский. — Добровольно тут находятся, но сейчас будем всё выяснять. Ребцентр для инвалидов, частный.

Сотрудник проходит в дом, а меня встречает другая постоялица — в наспех натянутой шапке и широких штанах. Выдыхая перегаром, женщина угрожает разбить мне телефон, а если не пойму, то и голову.

Юлия — самая молодая постоялица ребцентра

Юлия — самая молодая постоялица ребцентра

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Предлагаю сигарету. Женщина, радостно перекатываясь, приглашает меня в дом. Знакомимся. Ее зовут Юлия, она самая молодая постоялица ребцентра, ей 31 год.

— Вы извините, что я того... У меня сестра сына родила. Пожар, а сестра сына рожает, отметила немного вот, — спутанно объясняет Юлия. — У нас сарайка сгорела, мы спали в это время.

Так выглядит комната, в которой жили инвалиды, говорят постояльцы

Так выглядит комната, в которой жили инвалиды, говорят постояльцы

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Сестра Юли далеко, они не виделись уже два месяца. С того дня, как отчим отвез Юлю в ребцентр. Потому что началась зима и дома стало холодно. Кормят нормально — молоко, каша, супчик, хлеб. Вообще всё есть.

— А работать вас заставляют?

— Это секрет, — заговорщически подмигивает мне Юлия. — Дворником работаю.

В доме два этажа, спальные комнаты, кухня и туалет

В доме два этажа, спальные комнаты, кухня и туалет

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На вопрос про попрошайничество Юля кривится и совсем переходит на шепот: «Есть такие, но их уже увезли». Женщина начала уверять, что попрошайничать никто не заставляет, люди сами «туда» ходят.

Юля жалуется, что всех развезли, а ей придется генеральную уборку в доме делать. Покосившиеся двери, разбитый унитаз и прочие неудобства Юля списывает на пожар.

Огонь повредил крышу пристройки и помещение внутри котельной

Огонь повредил крышу пристройки и помещение внутри котельной

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Со второго этажа спускается высокий мужчина в спортивном костюме. Он натянуто улыбается и представляется заместителем начальника ребцентра Андреем. Сама организация, по его словам, благотворительная и существует за счет государства.

— Мы работаем за деньги, — мужчина по слогам выразительно тянет последнее слово. — Как и положено. Мы за бесплатно не работаем. Сколько платят — это секрет.

Так выглядит кухня реабилитационного центра

Так выглядит кухня реабилитационного центра

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Андрей подчеркивает, что их центр — религиозный. И тут же приглашает меня на служение в воскресенье, на улицу Крамского в Сибирский христианский центр. Современная музыка, веселье, вот только мужчина предполагает, что муж или парень будет против, но я могу взять с собой подружку. Я соглашаюсь прийти, и Андрей радостно смотрит на Юлю, они улыбаются и дают друг другу пять.

— Сюда попадают люди в тяжелой жизненной ситуации, — продолжает Андрей. — Кто-то в тяжелой ситуации жизненной, плохой. Кто-то, как говорится, бомж. Людей тут одевают, кормят. Они в основном без документов. Мы за них молимся, чтобы таких ситуаций никогда не было.

Жители дома посещают сибирский христианский центр

Жители дома посещают сибирский христианский центр

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— Были попрошайки, но я их уже отругал. Ну как отругал, выговор сделал, — объясняет Андрей. — Бывают такие люди неадекватные просто. Вот они убираются на улице, хоп — и выйдут куда-то. А тут вообще, в этом центре, нельзя же курить. Вот те, кто курил раньше, ходят и попрошайничают. У нас распорядки свои, церковные. Но рассказывать про них нельзя.

В доме жили 32 человека

В доме жили 32 человека

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Никакой информации о названии реабилитационного центра в доме нет. В «2ГИС» помещение отмечено просто как частный дом. Юля и Андрей называют только имя владельца центра — Артём. И отказываются что-то про него рассказывать.

— Все материалы, в том числе по факту нахождения людей с ограниченными возможностями в помещениях и соблюдения требований пожарной безопасности, предъявляемые для объектов социального назначения, будут переданы в правоохранительные органы, прокуратуру и мэрию Новосибирска, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

В МВД журналисту НГС ответили, что к ним материалы дела об этой ситуации пока не поступали.

После приезда МЧС всех инвалидов вывезли из дома в автобусе

После приезда МЧС всех инвалидов вывезли из дома в автобусе

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В прошлом году в Новосибирске целый КАМАЗ ОМОНа «накрыл» коттедж, где насильно удерживали больше 20 человек. Журналист НГС провела расследование и узнала, кто и сколько зарабатывает на родственниках зависимых.

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попрошайкибизнесребцентр
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