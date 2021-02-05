«У нас распорядки свои, церковные»: что находится внутри у ребцентра, где живут профессиональные попрошайки

В Новосибирске после пожара из ребцентра с попрошайками вывезли постояльцев
Рано утром
Местные рассказывают, что этот дом принадлежит цыганам — тихим и спокойным. Но хозяева стали сдавать жилище в аренду, и улица вздрогнула от «толпы маргиналов».
К калитке подходит шатающаяся женщина неопределенного возраста с темными пятнами вокруг глаз. Ничего не расскажет — не имеет права такого. Хозяина нет, всё равно все разъехались, а в пожаре никто не пострадал.
— Это наш кочегар ночью пьяный дверку не закрыл, вот там и вспыхнуло, да уже всё, погасили, — бесхитростно объясняет женщина, пряча опухшее лицо, и уходит в дом.
К дому подъезжает сотрудник полиции — взять объяснительную с жильцов.
— Это ребцентр, — объясняет мне полицейский. — Добровольно тут находятся, но сейчас будем всё выяснять. Ребцентр для инвалидов, частный.
Сотрудник проходит в дом, а меня встречает другая постоялица — в наспех натянутой шапке и широких штанах. Выдыхая перегаром, женщина угрожает разбить мне телефон, а если не пойму, то и голову.
Предлагаю сигарету. Женщина, радостно перекатываясь, приглашает меня в дом. Знакомимся. Ее зовут Юлия, она самая молодая постоялица ребцентра, ей 31 год.
— Вы извините, что я того... У меня сестра сына родила. Пожар, а сестра сына рожает, отметила немного вот, — спутанно объясняет Юлия. — У нас сарайка сгорела, мы спали в это время.
Сестра Юли далеко, они не виделись уже два месяца. С того дня, как отчим отвез Юлю в ребцентр. Потому что началась зима и дома стало холодно. Кормят нормально — молоко, каша, супчик, хлеб. Вообще всё есть.
— А работать вас заставляют?
— Это секрет, — заговорщически подмигивает мне Юлия. — Дворником работаю.
На вопрос про попрошайничество Юля кривится и совсем переходит на шепот: «Есть такие, но их уже увезли». Женщина начала уверять, что попрошайничать никто не заставляет, люди сами «туда» ходят.
Юля жалуется, что всех развезли, а ей придется генеральную уборку в доме делать. Покосившиеся двери, разбитый унитаз и прочие неудобства Юля списывает на пожар.
Со второго этажа спускается высокий мужчина в спортивном костюме. Он натянуто улыбается и представляется заместителем начальника ребцентра Андреем. Сама организация, по его словам, благотворительная и существует за счет государства.
— Мы работаем за деньги, — мужчина по слогам выразительно тянет последнее слово. — Как и положено. Мы за бесплатно не работаем. Сколько платят — это секрет.
Андрей подчеркивает, что их центр — религиозный. И тут же приглашает меня на служение в воскресенье, на улицу Крамского в Сибирский христианский центр. Современная музыка, веселье, вот только мужчина предполагает, что муж или парень будет против, но я могу взять с собой подружку. Я соглашаюсь прийти, и Андрей радостно смотрит на Юлю, они улыбаются и дают друг другу пять.
— Сюда попадают люди в тяжелой жизненной ситуации, — продолжает Андрей. — Кто-то в тяжелой ситуации жизненной, плохой. Кто-то, как говорится, бомж. Людей тут одевают, кормят. Они в основном без документов. Мы за них молимся, чтобы таких ситуаций никогда не было.
— Были попрошайки, но я их уже отругал. Ну как отругал, выговор сделал, — объясняет Андрей. — Бывают такие люди неадекватные просто. Вот они убираются на улице, хоп — и выйдут куда-то. А тут вообще, в этом центре, нельзя же курить. Вот те, кто курил раньше, ходят и попрошайничают. У нас распорядки свои, церковные. Но рассказывать про них нельзя.
Никакой информации о названии реабилитационного центра в доме нет. В «2ГИС» помещение отмечено просто как частный дом. Юля и Андрей называют только имя владельца центра — Артём. И отказываются что-то про него рассказывать.
— Все материалы, в том числе по факту нахождения людей с ограниченными возможностями в помещениях и соблюдения требований пожарной безопасности, предъявляемые для объектов социального назначения, будут переданы в правоохранительные органы, прокуратуру и мэрию Новосибирска, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
В МВД журналисту НГС ответили, что к ним материалы дела об этой ситуации пока не поступали.
В прошлом году в Новосибирске целый КАМАЗ ОМОНа «накрыл» коттедж, где насильно удерживали больше 20 человек. Журналист НГС провела расследование и узнала, кто и сколько зарабатывает на родственниках зависимых.