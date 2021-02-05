В Новосибирске вспыхнула пристройка у дома, в котором живут 32 профессиональные попрошайки

В Новосибирске ночью загорелась пристройка с котельной у дома на улице Седова. Пожар произошел 5 февраля около 4 часов утра.
— Пожарные защитили от огня частный жилой двухэтажный дом. Для этого понадобилось двадцать минут. Большое удивление вызвало у сотрудников МЧС России, когда в ходе разведки в жилых помещениях были обнаружены 32 человека, из них 19 маломобильных граждан, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Огонь повредил крышу пристройки и помещение внутри котельной на площади 67,5 кв. м. Эвакуация людей не потребовалась. Момент горения пристройки попал на видео.
По данным источника НГС, в доме жили профессиональные попрошайки, которых ночью вывели в автобус, а сейчас уже развезли по другим домам.
— Для проведения проверки и установления причин возникновения пожара на месте организована работа дознавателей МЧС России. По итогу все материалы, в том числе по факту нахождения людей с ограниченными возможностями в помещениях и соблюдения требований пожарной безопасности, предъявляемые для объектов социального назначения, будут переданы в правоохранительные органы, прокуратуру и мэрию Новосибирска, — добавили в МЧС.
Вечером 26 января в пристройке к зданию бывшего кинотеатра «Космос» на Богдана Хмельницкого вспыхнул пожар — там загорелась сауна. А 3 февраля в Бердске на Вокзальной улице загорелась грузовая «Газель» — инцидент попал на видео.