В Новосибирске вспыхнула пристройка у дома, в котором живут 32 профессиональные попрошайки

В Новосибирске ночью загорелась пристройка с котельной у дома на улице Седова. Пожар произошел 5 февраля около 4 часов утра.



— Пожарные защитили от огня частный жилой двухэтажный дом. Для этого понадобилось двадцать минут. Большое удивление вызвало у сотрудников МЧС России, когда в ходе разведки в жилых помещениях были обнаружены 32 человека, из них 19 маломобильных граждан, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.