Грузовик с цветами загорелся в Бердске — пожар попал на видео

Грузовая «Газель» сгорела в Бердске
Поздно вечером
Как сообщили в МЧС по Новосибирской области, огонь вспыхнул примерно в 22:37.
— В результате пожара огнем поврежден кузов автомобиля марки «Газель-Некст». Ликвидация пожара — в 23:01. На ликвидацию пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщили в службе.
По информации паблика «АвтоБердск» во «ВКонтакте», «Газель» везла коробки с цветами. По словам водителя, машина загорелась на ходу. Цветы в коробках предприниматели перегрузили в другую машину и увезли в Искитим.