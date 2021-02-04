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Грузовик с цветами загорелся в Бердске — пожар попал на видео

У машины сгорел кузов

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По словам свидетелей, груз «Газели» почти не пострадал

По словам свидетелей, груз «Газели» почти не пострадал

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Грузовая «Газель» сгорела в Бердске

Поздно вечером 3 февраля в Бердске на Вокзальной улице загорелась грузовая «Газель».

Как сообщили в МЧС по Новосибирской области, огонь вспыхнул примерно в 22:37.

— В результате пожара огнем поврежден кузов автомобиля марки «Газель-Некст». Ликвидация пожара — в 23:01. На ликвидацию пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщили в службе.

По информации паблика «АвтоБердск» во «ВКонтакте», «Газель» везла коробки с цветами. По словам водителя, машина загорелась на ходу. Цветы в коробках предприниматели перегрузили в другую машину и увезли в Искитим.

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МЧСперевозкипожар
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