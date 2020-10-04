На могиле игрушки, цветы и конфеты: убитых девочек-сестёр из Новосибирской области похоронили в Рыбинске

— Валентина уехала домой неделю назад. Она хотела увезти девочек, но кто-то её переубедил. Возможно, батюшка из церкви на кладбище, где девочки похоронены. Хоронить детей Валентине помогла местная епархия, — сказали в больнице.



По словам коллег, перед отъездом мама девочек чувствовала себя лучше и более-менее пришла в себя после пережитого.