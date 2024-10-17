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Бизнес Умер известный бизнесмен Ян Скопин — владелец ресторана Skopin в Новосибирске

Умер известный бизнесмен Ян Скопин — владелец ресторана Skopin в Новосибирске

Причины смерти не сообщаются

3 858
23 комментария

Ян Скопин коренной омич

На 56-м году скончался известный сибирский ресторатор Ян Скопин. Об этом сообщают «Коммерческие вести». В Новосибирске он известен своим рестораном Skopin на Колыванской.

По информации издания, его подвело здоровье. Точные причины смерти неизвестны.

Ян Скопин родился в Омске. В 1998 году он увлекся винной культурой, а уже в 2004-м открыл винный бутик Skopin. Через четыре года в Омске заработал ресторан Skopin. Вскоре заведение построили и в Красноярске.

В последние годы Скопин жил и вел бизнес в Новосибирске. Первым проектом ресторатора в городе был ресторан Skopin. В 2014 году предприниматель открыл в Новосибирске винный бар Skopin и ресторан «Хороший год». Сейчас в городе продолжает работать только ресторан.

Заведение расположено вдалеке от пешеходных зон и даже с улицы Серебренниковской, на которой по факту он находится (формальный адрес: Колыванская, 8), ресторан заметить непросто: от улицы его отделяет небольшой сквер. Ресторан находится в подвале жилого дома, и чтобы попасть внутрь, придется позвонить и дождаться, пока вам откроют. Что сокращает присутствие здесь случайных людей (которые просто увидели вывеску и решили зайти) почти до нуля.

По данным Rusprofile, ООО «ФЭТ-Премиум», которое управляет рестораном Skopin, зарегистрировано в Омске. Компания принадлежит Яну Скопину (70% долей) и Елене Бутаковой (30%). Гендиректором с 2019 года числится Светлана Скопин. С 2015 по 2018 год бизнес-партнером Яна Скопина был был Иван Карелин — сын сенатора от Новосибирской области Александра Карелина. В прошлом году выручка «Фэт-Премиум» составила 90 миллионов рублей, чистая прибыль — 5,1 миллиона.

В апреле прошлого года независимая ресторанная премия WhereToEat Russia включила новосибирское заведение Яна Скопина в топ-100 лучших российских ресторанов.

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Комментарии
23
Olivia
1 час
Кто это и что за заведения?
Гость
59 минут
"Точные причины смерти неизвестны" "В 1998 году он увлекся винной культурой" У меня есть предположения.
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