Война и «Аквамир»: как строили и делили самый крупный аквапарк России — и кто получил бизнес за две недели до громких арестов

Эксперты сомневаются в дальнейшей рентабельности амбициозного проекта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский аквапарк «Аквамир», из-за которого арестовали олигарха, главу «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана, заставил обратить на себя пристальное внимание. Он должен был стать центром притяжения туристов, а стал магнитом для финансовых махинаций, полагают силовики. По замыслу инвесторов, кроме аквапарка на берегу Оби должны были появиться гостиница, спортивный центр, огромный пляж и два открытых бассейна с подогревом, а в итоге возникли пять арестованных фигурантов по делу о мошенничестве в особо крупном размере, затяжное банкротство с долгом в 2,2 миллиарда рублей и остов недостроенного отеля. Корреспонденты НГС Павел Тиунов и Елизавета Горячева собрали историю некогда амбициозного проекта от замысла до реализации, выяснили, как на самом деле шло строительство, что теперь будет с самым большим аквапарком России и кто выкупил его незадолго до громких арестов.

«Кварсис» и аквапарк

Строительство аквапарка в Новосибирске обсуждалось на уровне руководства региона в течение нескольких лет в начале 2010-х. Власти периодически заявляли о том, что рассматривают очередной проект масштабного развлекательного комплекса, но до конкретики дело не доходило. В какой-то момент появление аквапарка казалось больше несбыточной мечтой, чем запланированным этапом развития города.

Сдвинуть ситуацию с мертвой точки сумел владелец ГК «Кварсис», офицер Петр Овчинников. Группа компаний тогда была на слуху как один из лидеров строительной отрасли. Появившись как дочерняя структура Сбербанка, акционеры «Кварсиса» (название переводится как «Квартиры системы Сбербанка») впоследствии отделились от финансового гиганта и за пару десятилетий заработали солидную репутацию на рынке. В числе объектов, построенных «Кварсисом», — здание Сбербанка на Серебренниковской, цех бортового питания в аэропорту Толмачево, а также жилые многоэтажки на Русской, Семьи Шамшиных, Ипподромской и т. д. — всего около 40 домов.

В начале 2010-х «Кварсис» начал испытывать проблемы со сдачей жилья: сначала затянули с началом эксплуатации дома на Сухарной из-за технической ошибки при строительстве, затем были провалены амбициозные планы на возведение ЖК на улице Русской (построены 2 дома из 6) и на улице Ипподромской (2 дома из 4). Тем не менее в «Кварсисе» обошлись без обманутых дольщиков. Компания рассчитывалась с подрядчиками квартирами, которые те в свою очередь перепродавали по более высокой цене. По мнению экспертов, в этом подходе мог скрываться финансовый просчет группы.

Аквапарк в итоге довел Петра Овчинникова до личного банкротства Источник: Татьяна Фатеева











Источник НГС, хорошо знакомый с ситуацией, отметил, что аквапарк для «Кварсиса» должен был стать проектом, который «увеличит капитализацию бизнеса и диверсифицирует его».

— С коммерческой точки зрения идея аквапарка показалась очень перспективной, и с точки зрения амбиций выглядело всё замечательно. Самый большой аквапарк России, уникальный в своем роде, современный, опережающий свое время, значимый и заметный для города проект, — пояснил собеседник.

Петр Овчинников предложил новосибирским властям проект московской компании, специалисты которой увидели на берегу Оби здание под куполом с фасадом, напоминающим разноцветные домики венецианского острова Бурано, чтобы посетители уже с улицы настраивались на отдых. Горки присмотрели у канадского производителя (около 5 миллионов долларов). Реализацию проекта оценили в сумму около 2 миллиардов рублей. Строительство началось в 2013 году.

Строительство с препятствиями и наполеоновские планы

Заказчиком возведения аквапарка выступила компания «ВДТ Строй», застройщиком — «Байр Строй», генподрядчиком — «Кварсис-строитель». Все из ГК «Кварсис». Землю под застройку подобрали при непосредственном участии губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. Источник НГС отмечает, что мэрия отдавала участок в аренду скрепя сердце: слишком лакомым он выглядел под жилую застройку. Земли в итоге не хватило, пришлось расселять обитателей близлежащих двухэтажек и частных домов — всего 25–30 семей.

На строительство ушло около трех лет. Правительство Новосибирской области включило проект аквапарка в инвестиционную программу, по которой обещали выделить около 300 миллионов рублей. По словам собеседника НГС, собственных средств у «Кварсиса» хватило только на начало строительства. Единственный банк, предоставивший кредитную линию, — «Межтопэнергобанк».

— Стройка стартовала бодро, сваи били, фундамент и стены заливали. В 2014-м курс доллара ушел вверх, подорожало всё… Стоимость строительства увеличилась почти в два раза, так как было очень много иностранного оборудования и комплектующих, не говоря уже про горки, — вспоминает собеседник.

Новосибирский аквапарк считается самым крупным в России. Его площадь составляет около 35 тысяч квадратных метров Источник: Сергей Николаев











Чтобы не останавливать строительство, Петр Овчинников завел в проект еще одного кредитора — «Сургутнефтегазбанк». Аквапарк удалось достроить, хоть и сдача в эксплуатацию была сдвинута на год-полтора от запланированного срока.

В 2016 году состоялось торжественное открытие самого крупного в России (35 тысяч квадратных метров) развлекательного центра с водными горками, бассейном с искусственной волной и спа-зоной. Открывали «Аквамир» первые лица региона — полпред президента в СФО Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Руководить аквапарком пригласили уже бывшего на тот момент замминистра экономического развития региона Наталию Муханову, которая курировала проект со стороны правительства.

Источник НГС отметил, что для экс-чиновницы это была возможность получить статусную должность после ухода с госслужбы, для Овчинникова — вариант пользоваться ее связями во власти. Наталия Муханова подчеркивала, что «Аквамир» рассматривается как точка притяжения туристов в Новосибирск наряду с оперным театром и зоопарком, а впоследствии станет частью большого оздоровительного комплекса, куда также войдет спортивный центр «СпортМир» и гостиница на 150 мест. Отель, по ее словам, планировали сдать в 2017 году. Не сдали.

Аквапарк с помпой открывали первые лица региона Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В июне 2018 года Наталия Муханова в интервью «Континенту-Сибирь» на правах рекламы рассказала, что за полтора года в аквапарке побывали более 1,3 миллиона человек, а с дальнейшим развитием потенциала — строительством спортивного центра, гостиницы и пляжной зоны с двумя открытыми бассейнами с подогревом — количество посетителей может составить более 3 миллионов человек в год. Журналист назвал проект «коммерчески успешным», управляющая с ним спорить не стала и подчеркнула, что реализацию идеи готовы повторить в других городах.

Буквально через 5 месяцев компания-заказчик, управлявшая аквапарком, — «ВДТ Строй» — перестала платить мэрии за аренду земли. Впоследствии городская администрация отсудит у фирмы 4,1 миллиона рублей в счет арендных платежей.

Фиаско и триумф Наталии Мухановой

Источник НГС называет аквапарк «очень выгодным предприятием», но сопутствовавшие строительству обстоятельства, по его словам, не дали «Кварсису» выйти на запланированную окупаемость.

— Огромная кредитная нагрузка, дорогие заемные деньги, средства, замороженные в бетоне недостроенных гостиницы и крытой парковки. У «ВДТ Строй» была очередь из кредиторов, не со всеми возможно было договориться, некоторые просто шли в суд и блокировали счета, что недопустимо при эксплуатации такого объекта, — заявил собеседник.

По его словам, сложное положение аквапарка усугубил ковид, остановивший его работу на полгода. За месяц до пандемии Петр Овчинников прощается с Наталией Мухановой. Подробности увольнения экс-чиновницы источник не уточнил, но отметил, что расставание с ней не было добровольным с ее стороны. Цитируем: «Кажется, она потеряла грани и в свете проблем, которые назревали у „ВДТ Строй“, почувствовала себя „хозяйкой“ аквапарка».

Экс-замминистра Наталья Муханова дважды заходила на управление аквапарком от разных работодателей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU / Собака.ru











Далее в разное время «ВДТ Строй», «Аквапарк Аквамир», «Кварсис-Строитель», «Кварсис-Инвест» (поручитель по кредитам «ВДТ Строй»), «Байр Строй» вступили в процедуру банкротства. Только у «ВДТ Строй» сумма долгов составила около 2,2 миллиарда рублей, большую часть которых компания задолжала «Межтопэнергобанку», который получил самый ценный актив — имущественный комплекс аквапарка. Банк к тому времени тоже разорился, поэтому «Аквамир» перешел в ведение федерального Агентства по страхованию вкладов (АСВ), с которым Овчинникову, уверяет источник, договориться о реструктуризации и поэтапной выплате долга не удалось. Имущество «Аквамира» сдали в аренду компании «Глобал» — якобы «для бесперебойной работы аквапарка».

— Овчинников умудрился в ковид сделать косметический ремонт бассейнов, отремонтировать и оборудовать спа-блок. И вот как только аквапарк запустился осенью 2020 года, после ковида, стало понятно, что бизнесом «интересуются», — отметил собеседник НГС.

Утром 25 января 2021 года входы в аквапарк блокировали сотрудники полиции и неизвестные люди спортивного телосложения в медицинских масках. В тот же день, по словам собеседника НГС, в здании триумфально появилась Наталия Муханова вместе с членами своей команды, которая ушла вслед за бывшей управляющей. Позже стало известно, что конкурсный управляющий «ВДТ Строй» Дмитрий Воронин расторг договор аренды с компанией «Глобал», якобы из-за мизерных платежей, поступающих в конкурсную массу, и передал управление имуществом компании «Белая Сфера Констракшн». Ее генеральным директором стала Наталия Муханова.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Белая Сфера Констракшн» основано в 2011 году в Москве. Компания занимается деятельностью в сфере отдыха. Учредители — Аркадий Тарабрин и Максим Зубачев, директор — Наталия Муханова. По итогам 2023 года зафиксирована выручка на уровне 805,4 миллиона рублей, прибыль —79,8 миллиона рублей. Аркадия Тарабрина можно назвать человеком, аффилированным с бизнес-структурой Эдуарда Тарана: ранее он занимал пост генерального директора компании «РАТМ-Девелопмент», входящей в «РАТМ-Холдинг».

— Появился новый арендатор, который сел на всё готовое, у которого не было обязательств перед кредиторами, которому не нужно было думать о дальнейшем строительстве гостиницы, о благоустройстве пляжа и т. д. Они просто сели на денежный поток от аквапарка. Наверное, с точки зрения закона, может быть, и всё чисто, но вот справедливо ли? — задаётся вопросом собеседник.

Аквапарк за короткую историю существования сменил несколько управляющих компаний Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











По версии следствия, которое сегодня занимается делом новосибирского аквапарка, новый арендатор выбрал ту же схему работы, в которой обвинял своего предшественника: зарабатывал на «Аквамире» огромные деньги, а несравнимо меньшие суммы по договору аренды перечислял в конкурсную массу. Со стороны АСВ прикрытие схеме обеспечивал замгендиректора агентства, бывший зампрокурора Новосибирской области Александр Попелюх, уверены силовики. Его Лефортовский суд Москвы отправил в следственный изолятор. Ущерб от крупного мошенничества оценивается в 200 миллионов рублей. В конце минувшей недели тем же столичным судом отправлены под домашний арест экс-управляющая аквапарком Наталия Муханова, учредитель компании арендатора Аркадий Тарабрин, экс конкурсный управляющий «ВДТ Строй» Дмитрий Воронин и предполагаемый бенефициар схемы Эдуард Таран. Также известно, что в Москву этапировали другого авторитетного новосибирского предпринимателя, Евгения Богорада, который проходит обвиняемым по другой афере и сегодня находится под стражей. Он, по версии силовиков, принимал непосредственное участие в организации мошенничества с аквапарком. Но в какой его части — мы пока не знаем.

Кто стал новым хозяином?

Аквапарк и недостроенная гостиница — это один имущественный комплекс, на который недавно появился новый главный претендент — новосибирская компания «Сеан».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Сеан» образовано в 2010 году. На конец 2023 года выручка компании составила 21,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 8,8 миллиона рублей. Директором компании числится Денис Шлыков. Учредителем — ООО «УК Афк-Капитал», конечный владелец которого — оффшорное «Дамеер-Фзко» из Объединенных Арабских Эмиратов. Директор «УК Афк-Капитал» — Юлия Горшенина, она в телефонах пользователей записана как «юрист „Сибирского гиганта“» и «представитель Манцурова», также предпринимательница является директором в нескольких компаниях, где учредителем числится Александр Манцуров — совладелец группы «Сибирский Гигант». Кстати, «УК Афк-Капитал» зарегистрирована в ТЦ «Атриум», большая доля которого принадлежит Николаю Манцурову, сыну Александра Манцурова.

По данным арбитражного суда, сначала «Сеан» получил право на недостроенную гостиницу, а также часть участка под комплексом, выплатив 300 миллионов рублей двум кредиторам аквапарка — «Сургутнефтегазбанку» и ФПО «Доверие». В суде от компании «Сеан» по доверенности выступала именно Юлия Горшенина.

События в январе 2021 года прежние управляющие аквапарка называют рейдерским захватом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В августе 2024 года компания под руководством помощницы Александра Манцурова заявила в Арбитражном суде о желании погасить требования всех конкурсных кредиторов бывшего владельца аквапарка в размере 2,2 миллиарда рублей. 18 сентября компания погасила долги, в том числе перед «Межтопэнергобанком», фактически оказавшись новым собственником «Аквамира». А 9–10 октября уже состоялись аресты фигурантов уголовного дела.

Журналист НГС пыталась связаться с Денисом Шлыковым и Юлией Горшениной, связанных с новосибирской компанией «Сеан». Шлыков сообщил, что пока занят, и попросил перезвонить после обеда — на телефон он больше не отвечал, Горшенина также отметила, что не может говорить, потому что сейчас в дороге. Журналист НГС договорилась, что женщина напишет, когда освободится, но она так и не написала.

Что будет с «Аквамиром» и достроят ли гостиницу?

Источник НГС, комментируя появление нового собственника аквапарка, предположил, что, когда формальности будут улажены, «Аквамир», скорее всего, на какое-то время закроется для смены юрлиц, инвентаризации, переоформления сотрудников.

— Искренне надеюсь, что он доведет проект до конца, откроет гостиницу, благоустроит пляж и всё у аквапарка будет хорошо, — отметил собеседник.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков назвал новосибирский аквапарк рисковым проектом. По его мнению, изначально девелопер, разрабатывая концепцию окупаемости, во главу угла ставил растущие доходы населения.

— Он полагал, что количество клиентов будет расти, а цены можно будет повышать, что это будет успешный бизнес. Действительность оказалась совсем другой: доходы населения в лучшем случае не росли. При растущих ценах в магазине потенциальный клиент начал экономить на развлечениях, — пояснил эксперт.

Экономическая судьба проекта, по мнению Сергея Дьячкова, может измениться, если доходы населения будут расти в течение около 5 лет, а люди привыкнут тратиться на развлечения.

Проект достройки гостиницы — нежизнеспособен, уверен генеральный директор ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков, который участвовал в разработке концепции развития комплекса с аквапарком. Отель, по его словам, изначально не имел перспектив к существованию.

— Гостиница была не жилец. Она не приживалась экономически в этом месте, потому что объект находится в отрыве от городской инфраструктуры и сервисов, — подчеркнул Максим Марков.

Новому собственнику предстоит решить — достраивать гостиницу или же нет Источник: Сергей Николаев











Сегодня, по его мнению, представители гостиничного бизнеса вряд ли заинтересуются достройкой отеля. Один из вариантов, рассуждает Марков, чтобы не нести издержки на поддержание объекта, — снести здание.

Независимый аналитик в сфере недвижимости и автор телеграм-канала «РОП» Сергей Николаев, напротив, считает, что гостиница неплохо вписывается в комплекс, тем более что подобных объектов в городе не хватает, а группа «Кварсис», как в бывшем успешная строительная компания, вероятно, всё рассчитала.

— Скорее всего, туда люди приезжали бы на пару дней, например из соседних регионов, чтобы сходить в аквапарк, а после посетить несколько достопримечательностей Новосибирска, — рассказывает Сергей Николаев. — Плюс еще в том, что верхние этажи здания планировались как панорамные.

По мнению эксперта, гостиницу могли достроить, если бы не случилась пандемия коронавируса, и аквапарк приносил бы солидную прибыль. Новому собственнику комплекса, говорит Сергей Николаев, сначала предстоит провести экспертизу здания, а после этого уже принимать решение — достраивать отель или переформатировать его.