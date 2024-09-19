«Вова, выходи»: работники «Кузины» устроили штурм офиса из-за невыплаченных зарплат — что там произошло

Бывшие сотрудники собрались в четверг, 19 сентября Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











В четверг, 19 сентября, бывшие сотрудники «Кузины» пошли штурмовать офис компании. Им несколько месяцев обещали выплатить зарплаты, но этого так и не произошло, а руководство перестало выходить на связь. Двери работникам никто не открыл. Обманутых несколько десятков, а общий долг превышает миллион рублей. Корреспондент НГС побывала на месте событий.

«Увольнялась со слезами на глазах»

Михаил считает, что компания должна ему больше 100 тысяч рублей Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Олеся и Евгения работали бригадирами. К весне этого года у каждой стаж в «Кузине» составлял около 10 лет. Но весной после задержек зарплаты и увеличения нагрузки женщинам пришлось уволиться. Уже прошло несколько месяцев, и они устроились на новое место, а зарплату так и не дождались.

— У меня новая работа. Во время увольнения был огромный стресс. Я столько лет с людьми проработала. За коллектив держались многие. Только ради друг друга мы всё это терпели, можно сказать. Со слезами на глазах увольнялась, — говорит Евгения и глаза у нее правда становятся красными.

— Столько лет собирали бригады, это очень тяжело. У меня бригада была больше 50 человек. А потом начала уменьшаться. Потому что сокращалась, и уходили, и уходили. В конце человек 25, наверное, последних осталось. Мы всё равно терпели, — вторит ей Олеся.

Олеся и Евгения вместе с еще десятком бывших сотрудников «Кузины» пришли к цеху на Галущака, 2б. Там же, по словам работников, находится административный офис и бухгалтерия.

Сначала бывшие сотрудники собрались на парковке. Коллег собрала Елена Шереметьева, которая и пригласила всех на «штурм» здания. По словам женщины, всего обманутых человек около 40, но многие не смогли прийти из-за занятости.

— Мы теряем деньги на новой работе, чтобы прийти сюда и попытаться забрать деньги со старой. А многие еще не рискуют отпрашиваться, всего пару месяцев работают, — рассуждает Евгения.

Многие работали в «Кузине» по несколько лет Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Вокруг Евгении собрались её бывшие коллеги. Они обнимают женщину при встрече и стоят под ручку во время разговора. Всем работникам, которые объединились в группу, «Кузина» в сумме должна больше миллиона рублей. Кондитер Рахима, что стоит рядом с Евгенией, отмечает, что ей компания должна около 85 тысяч рублей.

— У меня и январские, и февральские долги есть. В мае мне за четыре дня не заплатили. И в июне есть дни неоплаченные, — перечисляет Рахима.

Проблемы в работе начались в конце прошлого года, отмечают бывшие сотрудники. Хотя задержки были всегда. При этом зарплата не была белой — из-за этого у уволенных возникли дополнительные трудности. В прошлом году многих сотрудников перевели в компанию ООО «Виста». По данным Контур.Фокус, директором компании значится Ирина Старинцева, но сотрудники уверенно говорят, что фактически обязанности руководителя выполняла Евгения Головкова.

С Евгенией Головковой, по словам работников, велись переговоры. Женщина обещала, что частично выплатит зарплаты людям и даже назначит встречу с возмущенными. Это было еще весной.

— В последний раз на связь она выходила в мае. Тогда она пообещала, что будет гасить частично. Я сама лично ей предлагала: «Давайте нам хотя бы по пять тысяч в неделю». По сути, она бы уже с нами рассчиталась, — рассуждает Елена.

Долги по 100 тысяч рублей

Алле пришлось переучиваться на кондитера Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











У большинства задолженности за 2-3 месяца. Одна из бывших сотрудниц устроилась только этой весной, несколько месяцев ей обещали выплатить полную зарплату, но давали небольшими кусочками — по две-три тысячи. В итоге долг накопился около 25 тысяч рублей. Женщина уволилась и сейчас пытается вернуть заработанные деньги.

У Михаила же, например, долг за три весенних месяца — больше 100 тысяч рублей. Он много лет работал контролером в службе безопасности компании. Но когда начались задержки, мужчине пришлось уйти.

Работа в последние месяцы тоже изменилось. Её стало намного больше, признаются экс-сотрудники. Бригадиры рассказывают, что нужно было заменять мойщицу, которой не было, выходить в дополнительные смены. А Алла, например, поменяла сферу деятельности. Изначально она была поваром, а в момент, когда компания попала в сложную ситуацию, переучилась на кондитера.

Елена планирует обращаться в суд вместе с другими работниками Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











— Я и эклеры, и булочки — всему научилась. Я действительно поверила, что все будет хорошо. А работы все больше и больше становилось. Уходили парни-грузчики. И мы шли навстречу, работали без них. Сами все тягали и на складах, и везде. А зарплата оставалась одна и та же, — рассказала Алла.

Большинство сотрудников уволились по собственному желанию. Елена после очередного отсутствия выплат просто не вышла на смену и пошла писать заявление. А вот, например, Мархабу, уволили.

— Мы на кухне были. Никаких объявлений не было. Начальство пришло и принесло ручки и бумагу. Сказали, что мы уволены. Еще и накричала на нас директор. Мы ждали зарплату за апрель и июнь. За апрель я получила, а вот июнь — нет. Еще и за май копейки остались, — вспоминает Мархабу.

Двери не открывают, на связь не выходят

Дверь сотрудникам не открыли Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Бывшие сотрудники сначала пошли в офис. К нему нарисована стрелочка, по которой приглашают на собеседования. Но на звонок и стук никто не ответил. Потом решили позвонить в звонок в зоне погрузки — там на них тоже внимание не обратили. И постучались в последнюю дверь — для персонала.

Через огромное стеклянное окно работники увидели своего бывшего коллегу, который быстро поднимался по лестнице.

— Вова здесь. Вова, выходи! Володя, запусти, — закричали работники.

— Наверное, он звонок услышал, спустился проверить, а тут мы, — предположила одна из участниц «штурма». Дверь людям так никто и не открыл.

Вместе с тем, борьба за возвращение зарплат продолжается несколько месяцев. Как объясняет одна из работниц, она написала в Трудовую инспекцию на следующий день после увольнения. Ей уже прислали ответ. В нем Трудовая инспекция ссылается на то, что не может провести выездную проверку, так как нужно согласование с прокуратурой. А насчет невыплаты зарплат инспекция запросила документы у ООО «Виста», ООО «Ресурсы питания» и ООО «Стар пицца».

— Подтвердить достоверность сведений о причинении ущерба или об угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностей не представилось возможным в связи с уклонением работодателя от предоставления соответствующей информации, — ответили в Трудовой инспекции.

Помимо Трудовой инспекции бывшие сотрудники написали заявления в СК и в прокуратуру Новосибирской области. От этих ведомств письменные ответы еще не пришли. После попытки «штурма» пострадавшие отправились в прокуратуру. Там им, по словам Елены Шереметьевой, сказали, что возбуждено три уголовных дела (по факту невыплаты зарплаты, — Прим. авт).

«Кузина» и её проблемы

ООО «Ресурсы питания» зарегистрированы на Галущака, 2б Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Бизнес «Кузины» состоит из двух основных частей: собственного производства десертов и тортов (они могут продаваться в супермаркетах или других заведениях) и сети кофеен-кондитерских. Сетью в Новосибирске управляет ООО «Кузина», получившее в прошлом году 421 миллион рублей выручки при 3,3 миллиона рублей чистой прибыли. Компанию контролирует (88,5% долей) создатель сети Эрик Шогрен, еще 9,6% принадлежат Ирине Старинцевой.

Производство находится под управлением ООО «Ресурсы питания» (выручка в 2023 году — 281 миллион рублей) и ООО «Виста» (выручка — 37,7 миллиона рублей). В первом Эрику Шогрену принадлежат более 90% долей (остальное — у Ирины Старинцевой), вторым единолично владеет Ирина Старинцева.

Бывшие сотрудники подали заявления в прокуратуру и СК Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Шогрен — настоящий патриарх новосибирского ресторанного бизнеса, открывший в Новосибирске первый фастфуд западного типа еще в 1996 году. С тех пор многое изменилось, да и сам Шогрен уже несколько лет живет в США. Однако, по данным «Контур.Фокус», американский предприниматель остается совладельцем целого ряда предприятий в Новосибирске и Москве. Основной его актив — сеть кофеен-кондитерских Kuzina (56 точек в Новосибирске и 10 в Москве), кондитерское производство, а также сеть New York Pizza.

Евгения Головкова, которую бывшие сотрудники называют фактическим руководителем, по данным Контур.Фокуса, управляла ООО «Виста» с 2016 по 2023 год. Сейчас она значится управляющим ООО «Кузина», ООО «Ресурс», ООО «Стар», ООО «Два шоколада». Также женщина владеет долями в предприятии ООО «Кузина МОС» (37,5%).

В июле этого года Евгения Головкова объяснила корреспонденту НГС, что у основной фирмы — ООО «Кузина» — долгов перед сотрудниками нет. А «Виста» и «Ресурсы питания» формально отношения к ней не имеют. Сегодня НГС не смог дозвониться до директора компании.

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу прокуратуры Новосибирской области. Когда ответ поступит, материал будет дополнен.