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«Серийный» банкир: как выпускник НГУ стал миллиардером — он строит, продает машины и был женат на модели

Новосибирский предприниматель заключил сделку с одним из крупнейших мировых банков

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Игорь Ким имеет репутацию «поглотителя банков»

Игорь Ким имеет репутацию «поглотителя банков»

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Покупателем российского бизнеса одного из крупнейших мировых финансовых конгломератов HSBC стал выпускник НГУ Игорь Ким. В финансовой среде за ним закрепилась репутация «серийного банкира» — так много за ним слияний и поглощений банков. О том, чем еще занимается и занимался этот неординарный предприниматель, — в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.

Что за HSBC?


Название HSBC дань истории этой структуры, которая ведет отчет от учрежденного еще в середине 19-го века «Банка Гонконга и Шанхая» (The Hongkong and Shanghai Bank). К аббревиатуре HSB позже добавилось C (от corporation), но в целом HSBC давно связан с этими китайскими городами не больше, чем с любыми другими глобальными центрами деловой активности. Штаб-квартира корпорации расположена в Лондоне.

HSBC Holdings в ходит в первую десятку крупнейших банков мира (первые четыре позиции там, кстати, занимают действительно китайские банки). Размер его активов в этом году приблизился к 3 триллионам долларов, а рыночная капитализация — к 220 миллиардам долларов. Помимо успехов на финансовых рынках, банк известен регулярно звучащими обвинениями в содействии отмыванию денег. Контролирующие органы то и дело штрафуют его на суммы, исчисляющиеся в десятках миллионов долларов.

Нужно заметить, что HSBC не ведет сколько-нибудь активной деятельности на розничном российском рынке с конца прошлого десятилетия, но продолжает работу с корпоративными клиентами. Общие активы российского подразделения в прошлом году составляли порядка 90 миллиардов рублей.

Покупателем российского подразделения HSBC (ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)») стал Экспобанк), ключевым акционером которого является Игорь Ким. Экспобанк занимает 65-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций. Офисы банка находятся более чем в 50 городах России.

Управляющий партнер финансовой группы «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский, комментируя эту сделку изданию «КоммерсантЪ», предположил, что Экспобанк покупает HSBC «не для синергии с точки зрения бизнеса». По его мнению, Ким может заработать скорее на дисконте, вызванном обстоятельствами, при которых HSBC (как и многие другие западные компании) уходят с российского рынка.

Серийный банкир

Здание, в котором размещался офис «Сибакадембанка»

Здание, в котором размещался офис «Сибакадембанка»

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Выпускник экономического факультета НГУ Игорь Ким начал свою предпринимательскую деятельность ещё в первой половине 90-х — с торговли компьютерной и бытовой техникой. Первым его опытом на финансовом рынке стал «Русский народный банк», владельцем которого он стал уже в 1993 году. В 1998 РНБ был присоединен к преобразованному за год до этого в ОАО «Сибакадембанку» (прежде эта структура занималась преимущественно обслуживанием счетов институтов СО РАН).

Игорь Ким на пресс-конференции по поводу слияния МДМ-Банка и УРСА Банка

Игорь Ким на пресс-конференции по поводу слияния МДМ-Банка и УРСА Банка

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С тех пор началась (не закончившаяся до сих пор, судя по сделке с HSBC) эпопея Игоря Кима по поглощению, слиянию и трансформации банков. Вот только наиболее значимые этапы. В 2006 году была создана новая структура — УРСА Банк (в результате объединения Сибакадембанка и Уралвнешторгбанка). Уже через два года сам УРСА Банк (на продвижение бренда которого были потрачены значительные средства) был поглощен МДМ-Банком. Игорь Ким возглавил в нём правление, но долго в этой структуре не задержался (вышел из состава акционеров уже в 2010 году). Владельцем «Экспобанка» Ким стал еще в 2011 году, постепенно расширяя его за счет покупаемых время от времени структур поменьше («ВестЛБ Восток, МАК-Банк, «Восточный экспресс» и т.д.).

Страховщик

Помимо чисто банковской деятельности Ким имеет интересы в сопряженных областях. Самым крупным активом здесь можно считать компанию «D2 Страхование». Это не лидер рынка, но она занимает 22-е место по страхованию имущества физических лиц и 30-е — по страхованию от несчастных случаев и болезней. Основана компания в Новосибирске, но центральный офис давно находится в Москве. На конец прошлого года активы «D2 Страхование» составили 1,7 миллиарда рублей (собственные данные D2).

Девелопер и строитель

В 2006 году Ким вместе со своими тогдашними постоянными партнерами Андреем Бекаревым и Александром Тарановым создали девелоперскую компанию «Сибакадеминвест», у которой были большие планы. Осуществиться, впрочем, удалось лишь одному — торгово-развлекательному комплексу «Калина» на площади Калинина. Для своего времени это был довольно привлекательный и популярный объект. Но с появлением новых более крупных, обладающих вместительной парковкой ТРЦ его актуальность упала. Башни «Скай Сити» на Кирова не ушли дальше котлована, а ТРЦ «Апельсин» напротив вокзала и вовсе остался только на бумаге. Оба участка потом был проданы новым владельцам. «Апельсин» работает с 2017 года, а на месте «Скай Сити» сейчас достраивается жилой комплекс Richmond Residence.

Единственный реализованный проект в сфере коммерческой недвижимости — ТЦ «Калина»

Единственный реализованный проект в сфере коммерческой недвижимости — ТЦ «Калина»

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Сейчас основным проектом в сфере девелопмента и строительства Кима можно считать группу «Астон», ведущую деятельность в Екатеринбурге, Тюмени и Новосибирске, где он возводит объекты «Сандей» и «Геометрия». Для выхода на новосибирский рынок «Астон» купил в 2020 году одного из местных застройщиков — «Стройтрест № 43». Выручка этой компании в прошлом году составила 877 миллионов рублей, убыток — свыше 30 миллионов рублей (что для этапа строительства нормально). В Екатеринбурге показатели получше (4,2 миллиона рублей чистой прибыли при 950 миллионах рублей выручки).

Автодилер


В 2018 году коллекция бизнесов Кима пополнилась автосалонами. Экспобанк совместно с двумя партнерами создал компанию «Экспокар», которая занялась торговлей автомобилей с пробегом. Решение заняться таким бизнесом тогда объясняли в банке «формированием долгосрочных отношений с клиентами, повышением их лояльности и доверия». Идея состояла в том, чтобы создать сеть автосалонов подержанных машин, которые бы предлагали полный комплекс сопутствующих услуг: оценку, страхование и кредитование. Связка с банковским бизнесом выглядит не просто логичной, но и перспективной в период кризиса. Поскольку банку всё равно приходится реализовывать изъятые у неспособных обслуживать автокредиты заёмщиков. Сейчас у «Экспокара» 18 салонов в восьми городах России.

В этом году «Экспокар» решил добавить к подержанным и новые машины. Компания стала дилером китайских брендов CHERY, EXEED (премиальная марка Cherry Motors) и GAC. В условиях, когда все европейские, американские и японские автопроизводители прекратили продажи в России, китайский автопром выглядит в перспективе едва ли не единственной альтернативой ушедших с российского рынка лидеров мирового автопрома.

Ресторатор и отельер


Столовая «Вилка-Ложка» в Москве (2006 год)

Столовая «Вилка-Ложка» в Москве (2006 год)

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Игорь Ким всегда вёл себя как предприниматель, а не просто финансист, поэтому регулярно инвестировал средства в проекты далекие от финансового сектора. Так, именно он в 1997 году дал денег молодому предпринимателю Андрею Алексееву, который открыл в центре Новосибирска первый в городе западный фастфуд под европейским брендом Grill Master. Из этого предприятия потом выросли сети «Вилка-Ложка» и «Жили-Были», а также развивавшая их компания «Фуд-Мастер». Во второй половине 2000-х «Фуд-Мастер» был одним из самых крупных (и, пожалуй, самым амбициозным) игроком на рынке общепита за пределами Москвы. В 2006 году первые две «Вилки-Ложки» даже заработали в столице (одна — на Старом Арбате), но заведения закрылись уже через год.

Помимо фастфуда Ким успел приложить руку и к сегменту дорогих ресторанов. Именно в результате партнерства между ним и ресторатором Эриком Шогреном родился первый в Новосибирске ресторан высокой кухни «Классика» (Ким отдал под него подвал, в котором уже работал его клуб Axis).

В конце 2006 года, впрочем, Ким и Алексеев разошлись во взглядах на дальнейшее развитие бизнеса. Злые языки говорили тогда, что банкиру не нравилось то, что его партнер сам слишком увлекся проектами, не связанными с общепитом. Алексеев действительно тогда открыл комплекс «Большая медведица», планировал открыть крупный обувной центр и даже занялся девелопментом в сфере загородного строительства.

В результате бизнес был разделен. Алексеев ушел со всеми своими девелоперскими проектами, а «Фуд-Мастер» остался Киму. По данным «Контур.Фокус», сам Ким вышел из числа соучредителей «Фуд-Мастера» в 2011 году. С тех пор компания медленно, но верно теряла позиции на рынке. Сейчас основным ее активом остается бренд «Вилка-Ложка». Под этим названием работает порядка 50 заведений в разных городах России, принадлежащих разным владельцам. В Новосибирске у сети осталось 11 точек. Для сравнения, у KFC здесь сейчас работает уже 41 закусочная.

Купольные домики в парк-отеле «Хвоя»

Купольные домики в парк-отеле «Хвоя»

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Последним по счету заметным проектом в том, что называется «сферой гостеприимства», считается парк-отель «Хвоя». Это новое название пансионата «Былина» (АО «Пансионат «Былина»), расположенного в лесу на берегу Бердского залива. До 2020 года пансионат входил в структуру «Росатома» (он и сейчас указан в качестве одного из объектов на сайте НХЗК). В 2020 году в составе учредителей появился Николай Машкарин, чья фамилия неоднократно встречается в числе совладельцев структур Кима. В 2021 году он исчез из числа акционеров и состав нынешних владельцев стал непрозрачен (компании зарегистрированные, как АО не обязаны раскрывать состав учредителей). Тем не менее именно после смены собственников пансионат обрел новое имя, в его номерной фонд начал стремительно расширяться за счет легких купольных домиков, которые возводятся на вытянутом участке леса от дороги к берегу (на сайте отеля есть информация уже о более чем 30 таких строениях).

Муж модели и художницы

Игорь Ким и Евгения Милешина на открытии выставки картин художницы

Игорь Ким и Евгения Милешина на открытии выставки картин художницы

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В 2008 году Игорь Ким женился на фотомодели Евгения Милешиной. Свадьбу сыграли не где-то в Европе (тогда это было модно), а в родном Новосибирске. Правда скромной церемонию назвать было сложно — молодоженов приветствовал шоумен Максим Галкин. Событие это надолго стало предметом обсуждений в местном бомонде. Во-первых, в Новосибирске в принципе не так много предпринимателей национального уровня, во-вторых, сама Евгения оказалась девушкой незаурядной. Она не ограничилась ролью «жены банкира», а занялась живописью. Да так успешно, что провела не одну выставку, ее работы выставлялись на биеннале современного искусства в Лондоне и Венеции. Трудно сказать, конечно, привлекли бы ее картины столько внимания сами по себе, но с тем, что госпожа Милешина-Ким смогла стать вполне самостоятельным действующим лицом (как минимум светской жизни), спорить сложно.

У теперь уже бывших супругов, кстати, есть даже небольшой совместный бизнес. По данным «Контур.Фокус», им принадлежат по 50% долей в частном детском саде «Эрудит». Предприятие это, правда, совсем небольшое и, судя по всему, не особенно рентабельное (в прошлом году чистый убыток составил 679 тысяч рублей при выручке в 684 тысяч рублей).

Победитель «Гугла»

На счету Кима есть и, если можно так выразиться, большая медийная победа. В 2021 году он смог добиться победы в судебной тяжбе с компаниями YouTube LLC и Google LLC. Суд признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию фразы в ролике под названием «Игорь Ким. Финансовая пирамида». Авторы видео сравнивали в нём Кима с пиратами (почему-то именно «средневековыми») и обвиняли в выводе средств за рубеж. Суд счел эти обвинения неубедительными и принял сторону банкира. Сам же YouTube удалил ролик еще до окончания процесса.

Игорь Ким успел создать и продать (или закрыть) массу бизнесов в разных сферах деятельности. А вот основатель «Марии-Ра» Александр Ракшин с начала своей предпринимательской деятельности сосредоточился на торговле. И не прогадал. Контролируемые его семьей предприятия смогли получить в прошлом году чистой прибыли более чем на 9 миллиардов рублей.

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