«Серийный» банкир: как выпускник НГУ стал миллиардером — он строит, продает машины и был женат на модели

В 2008 году Игорь Ким женился на фотомодели Евгения Милешиной. Свадьбу сыграли не где-то в Европе (тогда это было модно), а в родном Новосибирске. Правда скромной церемонию назвать было сложно — молодоженов приветствовал шоумен Максим Галкин. Событие это надолго стало предметом обсуждений в местном бомонде. Во-первых, в Новосибирске в принципе не так много предпринимателей национального уровня, во-вторых, сама Евгения оказалась девушкой незаурядной. Она не ограничилась ролью «жены банкира», а занялась живописью. Да так успешно, что провела не одну выставку, ее работы выставлялись на биеннале современного искусства в Лондоне и Венеции. Трудно сказать, конечно, привлекли бы ее картины столько внимания сами по себе, но с тем, что госпожа Милешина-Ким смогла стать вполне самостоятельным действующим лицом (как минимум светской жизни), спорить сложно.

У теперь уже бывших супругов, кстати, есть даже небольшой совместный бизнес. По данным «Контур.Фокус», им принадлежат по 50% долей в частном детском саде «Эрудит». Предприятие это, правда, совсем небольшое и, судя по всему, не особенно рентабельное (в прошлом году чистый убыток составил 679 тысяч рублей при выручке в 684 тысяч рублей).