«Серийный» банкир: как выпускник НГУ стал миллиардером — он строит, продает машины и был женат на модели

Что за HSBC?

Название HSBC дань истории этой структуры, которая ведет отчет от учрежденного еще в середине 19-го века «Банка Гонконга и Шанхая» (The Hongkong and Shanghai Bank). К аббревиатуре HSB позже добавилось C (от corporation), но в целом HSBC давно связан с этими китайскими городами не больше, чем с любыми другими глобальными центрами деловой активности. Штаб-квартира корпорации расположена в Лондоне.