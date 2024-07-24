«Кузине» несладко: известную новосибирскую сеть кондитерских атакуют сотрудники и кредиторы — сколько и кому она задолжала

Заведение на Красном проспекте не работает уже больше месяца Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Крупнейшая новосибирская сеть кондитерских «Кузина», похоже, испытывает трудности. У компании сокращается количество заведений, с нее требуют деньги и поставщики, и даже бывшие сотрудники. Ситуация выглядит так, словно ветеран новосибирского рынка пострадал от возросшей конкуренции. Обозреватель НГС Стас Соколов узнал подробности.



Из кулинарии в кондитерские

Так выглядела «Кузина» в ее первоначальном виде Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сеть кондитерских «Кузина» существует в Новосибирске с начала 2000-х. Ее создал американский предприниматель Эрик Шогрен, у которого к тому времени в городе были уже заведения New York Pizza. Сначала «Кузина» работала в формате столовой-кулинарии с раздачей и широким выбором блюд.

В конце 2000-х, когда компания Шогрена впервые столкнулась с финансовыми трудностями, все работавшие заведения под этом брендом были закрыты, а сам он был использован для нового проекта — небольших кофеен-кондитерских.

В 2015 году сеть даже открыла филиал в Москве, где в общей сложности заработали 7 заведений и кондитерский цех. На пике развития у «Кузины» было более 60 заведений в 3 городах России.

О том, что с сетью что-то происходит, можно догадаться, даже не имея доступа к финансовой отчетности и картотеке Арбитражного суда. По данным 2ГИС, в Новосибирске и Бердске сейчас имеется 47 заведений сети. При этом три из них отмечены как неработающие, а еще у семи в последних отзывах есть жалобы на то, что точка закрыта. Например, работающей в 2ГИС указана кондитерская на Красном проспекте, 17, но по факту она закрыта уже как минимум две недели.



В Москве у сети в 2ГИС есть информация о четырех кофейнях, причем у одной из них сразу два недавних отзыва о том, что заведение не работает. «Яндекс» знает пять адресов, но два тоже отмечены как временно неработающие. Всего у сети в столице было семь кофеен.



Закрыто и единственное работавшее ещ зимой заведение в Барнауле. В отзывах пользователи также сетуют на то, что в ряде точек нет трубочек, крышек или обычных позиций ассортимента.



Всем должны

В кофейне на Советской (закрыта два года назад) Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Читательница НГС Елена Шереметьева написала редакции, что она и еще несколько сотрудников работали на производстве, которое делало для сети торты и пирожные. Сначала они были оформлены в ООО «Ресурсы питания», затем сотрудников перевели в ООО «Виста». По словам женщины, задержки с выплатой зарплаты случались и раньше, но этой весной ситуация ухудшилась и сразу несколько сотрудников решили уволиться. Но расчет за отработанное время они не получили.



— Предприятие должно нам зарплату за два-три месяца, но никаких усилий по тому, чтобы начать рассчитываться хотя бы понемногу, не предпринимается, — говорит Елена Шереметьева.



В суд с требованием погасить долги сотрудники не обращались, а сразу пошли в Следственный комитет, прокуратуру и трудовую инспекцию. Предоставить какие-то документы о таких обращениях Елена, впрочем, не смогла, сославшись на то, что ответы ими самими еще не получены.



Жалобы на задержку зарплаты есть и в отзывах о заведениях в 2ГИС. И представители сети даже отвечают на них в том ключе, что человек не является сотрудником конкретной кофейни, а сама она работает по франчайзингу.

Атакуют «Кузину» и кредиторы. За последние три месяца к ООО «Кузина» (управляет розничной сетью) подано семь исков о неисполнении обязательств более чем на 2 миллиона рублей. Иски подавали и раньше, и по части из них Арбитражный суд Новосибирской области уже принял решение в пользу заявителей. Самый крупный в этом году (почти на 2,6 миллиона рублей) иск выиграло ООО «Селл Сервис» — решение вынесли 19 июня.

Что с деньгами

Бизнес «Кузины» состоит из двух основных частей: собственного производства десертов и тортов (они могут продаваться в супермаркетах или других заведениях) и сети кофеен-кондитерских. Сетью в Новосибирске управляет ООО «Кузина», получившее в прошлом году 421 миллион рублей выручки при 3,3 миллиона рублей чистой прибыли. Компанию контролирует (88,5% долей) создатель сети Эрик Шогрен, еще 9,6% принадлежат Ирине Старинцевой.

Производство, как можно понять, находится под управлением ООО «Ресурсы питания» (выручка в 2023 году — 281 миллион рублей) и ООО «Виста» (выручка — 37,7 миллиона рублей). В первом Эрику Шогрену принадлежат более 90% долей (остальное — у Ирины Старинцевой), вторым единолично владеет Ирина Старинцева.

В прошлом году обе компании показали небольшую прибыль. Но их тоже атакуют кредиторы: на «Висту» в июле даже выдан исполнительный лист о взыскании 1,4 миллиона рублей — это примерно соответствует размеру чистой прибыли за прошлый год. Речь идет, скорее всего, об иске ООО «Академия Упаковки», которое изначально требовало взыскания 1,37 миллиона рублей.

Что говорят в компании

«Кузина» обещает вернуть деньги, но не сразу Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Ситуация с обиженными работниками несколько осложняется тем, что формально кондитерский цех и сеть кофеен — это отдельные предприятия. У них, конечно, пересекаются учредители, но с точки зрения закона требовать что-то можно только с того юрлица, с которым у сотрудника был заключен договор.

При этом общением с прессой занимается только руководитель ООО «Кузина» Евгения Головкова. В переписке с обозревателем НГС она признала наличие исков от поставщиков, но утверждает, что ситуация непростая, но рабочая и долги будут возвращены.

При этом Головкова отметила, что у самой «Кузины» сейчас нет долгов перед сотрудниками. Обязательства же компаний «Ресурсы питания» и «Виста» к сети не имеют формального отношения — они связаны с сетью только общими учредителями. По сути, это отдельные бизнес-единицы, которые работают не только с «Кузиной».

При этом сотрудники «Кузины» (или ее «составляющих») не впервые жалуются на задержки зарплаты: в прошлом году одного из них вынудили уволиться из компании из-за жалоб.

Ситуация на рынке

«Кузина» и раньше испытывала временные трудности, которые неизбежны для достаточно крупного по региональным мерками предприятия. Но в последнее время новосибирскую компанию всё сильнее теснят конкуренты. Так, уже в 2022 году «Кузину» обогнала по выручке сеть «Куликовский» из Кыргызстана. В прошлом году ООО «Куликовский Новосибирск» продала десертов и напитков на 460 миллионов рублей. И хотя выручка этой компании тоже снизилась, у сети в Новосибирске уже 30 точек.



В этом году на новосибирский рынок вышла самая крупная сеть кофеен из Красноярска — Green House. По формату и ценовому уровню она весьма похожа на «Кузину», но в отличие от последней точки не закрывает, а открывает. У сети работает уже шесть точек и вот-вот откроются еще две (в ТЦ «Река» и на улице Титова). Green House развивается в Новосибирске по франшизе, то есть фактически используя местные ресурсы. При этом в части локаций эти кофейни уже конкурируют с «Кузиной».



Кроме крупных сетевых проектов в Новосибирске за последний год запустился целый ряд одиночных заведений. Каждое из них по отдельности, разумеется, не может помешать крупной сети, но вместе они тоже отъедают часть рынка.

Не говоря уже о том, что роль недорогих кофеен сегодня берут на себя даже сети супермаркетов и сервисы доставки: в меню «Яндекс.Лавки», например, сейчас больше 20 позиций кофейных напитков, которые «Лавка» обещает доставить за 15–30 минут. Выглядит это пока необычно, но кто-то вполне может удовлетвориться доставкой и проигнорировать вообще все имеющиеся кофейни.



О том, как сети из других городов штурмуют российский рынок и чего они смогли на нем добиться, можно прочитать в недавнем материале обозревателя НГС.