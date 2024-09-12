«Так хоть нескучно»: история пенсионерки, которая открыла пункт выдачи заказов Ozon в своем сельском доме

Пенсионерка выдает товары прямо у себя дома Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Одиночество, загадочные поездки на другой край города в 6 утра, тоска по былым временам и молодости — к сожалению, это неотъемлемые спутники большинства россиян после наступления пенсионного возраста. Но только не для 66-летней Веры Толкачевой из Волгоградской области. В уже почти родном для нее селе Большие Чапурники она открыла пункт выдачи заказов Ozon. Причем не в съемном помещении, а прямо в своем частном доме. Читайте ее историю в материале наших волгоградских коллег из V1.RU.

Не отходя от дома

Вера Толкачева стала известна на всю Россию пару дней назад, но даже не подозревала об этом. В Сети завирусился ролик, где один из клиентов показал необычный пункт выдачи заказов Ozon, который пенсионерка открыла в своем частном доме. На заборе и жилом здании висят логотипы компании, клиенты свободно заходят на территорию, поднимаются по лестнице и заходят в дом к пенсионерке. В отремонтированном в стиле Ozon помещении есть зеркало, стол и даже примерочная, а за небольшим дверным проемом в обычной жилой комнате на фоне домашних шкафов сидит оператор пункта выдачи заказов со сканером для штрих-кодов в руках.

Это видео сняли наши волгоградские коллеги Источник: V1.RU

Мы нашли этот дом в небольшом селе под Волгоградом, и оказалось, что в нем действительно работает ПВЗ. Ролик — не постановка.

Вот так выглядит ПВЗ снаружи Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Из Волгограда до Больших Чапурников ехать около часа. Юридически село находится уже на территории области — в Светлоярском районе, но фактически от него до въезда в город всего 15 минут на машине или автобусе.

Оператора ПВЗ зовут Вера Толкачева. Ей 66 лет. Она искренне удивилась такому интересу к своей персоне со стороны журналистов. Ну и о всероссийской славе тоже не знала.

Так он меня на видео снял, вот жук. Вера Толкачева Пенсионерка

— У меня у дочки с мужем несколько пунктов выдачи заказов в Волгограде, — рассказывает Вера Толкачева. — Они хотели мне финансово помогать, но я не согласилась. Гордость не позволяет. А тут с января прошлого года по всей России разрешили в частных домах открывать пункты выдачи заказов. В квартире всё еще нельзя. Ну дочка мне предложила, я и согласилась. В небольшом населенном пункте прибыль маленькая, снимать помещение дорого, невыгодно. А мы в своем доме открыли, за аренду платить не надо. Всем этим у меня дочка управляет. Налоги платит, за ИП платит.

Нескучная пенсия

Вера Григорьевна не стала называть сумму, которую они потратили на открытие ПВЗ, но сообщила, что это не сотни, а десятки тысяч рублей.

Пункт выдачи открыли полтора года назад Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Первые полгода у нас вообще было по нулям, — признается женщина. — Хорошо, что у дочки два других пункта есть, прибыль с которых помогала нам раскрутиться. Платить же и налоги, и за ИП надо. А спустя полгода потихонечку мы окупились. Люди начали ходить. Сначала Wildberries перехватывал, потом и про нас узнали. Примерочную нам можно было и не делать, но я решила поставить ее для своих. Я живу в конце поселка, до остановки два километра. Тут в основном все пенсионеры живут. В город ездить тяжело, а товар нужен. Почему говорят, что в городе лучше живут люди? Потому что у них магазинов больше, доступно всё. Вот и у нас теперь есть и Ozon, и Wildberries. Но те снимают помещение, и туда идти от меня далеко. Вот я и согласилась для нашей части поселка открыть пункт. Теперь в день приходят по 10–20 человек.

Жилой дом, окна, занавески… и вывеска Ozon Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











График работы ПВЗ — с 10:00 до 20:00 семь дней в неделю. Вера Толкачева говорит, что прибыль у нее небольшая, так как зависит от людей. Сколько получается — не говорит, но признаётся — на жизнь хватает.

Регулярно Вере Толкачевой привозят новые товары Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Я здесь каждый день, без выходных. Если куда-то надо ехать, дочка подменяет, но это редко бывает. Болела я, бывало и такое, вирус скосил, — вспоминает пенсионерка. — Но в целом я уже на пенсии, находилась за свою жизнь. Сейчас никуда и не хочется, так что сижу тут постоянно. Ходить-то мне особо некуда. Я встаю рано, в 5–6 утра. До открытия ПВЗ успеваю и в магазин, и куда угодно. К компьютеру я давно привыкла, а программа — это совсем другое. Я долго разбиралась в ней. И всех, кого нанимают, учить надо. Очень много правил тут своих. И они постоянно меняются, программа тоже постоянно меняется. Надо приспосабливаться и правила соблюдать.

Вера Толкачева сама принимает и сортирует товар Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Женщина отмечает, что на образ жизни пенсионеров сильно повлияли тенденции в экономике. Так что даже у нее появилось много свободного времени, а потребность в деньгах — боль для почти всех пожилых людей.

ПВЗ работает семь дней в неделю Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— У меня огород свободный, я им не занимаюсь. Сейчас вообще люди тут ничего не выращивают на участках. Невыгодно это, — отмечает Вера Григорьевна. — Проще и дешевле купить в магазине или на полях. Там можно запастись огурцом, помидором, любыми овощами. По сути, как на дачах все живем. Все стараются больше зону отдыха создать, нежели огород с хозяйством. Вот молодые всё время рвутся куда-то. Сходить, съездить. Им, может быть, это не очень подойдет. А пенсионерам — самое то. Я думаю, если бы дети своим родителям помогали такие пункты открывать — те бы в восторге были. И люди идут, и общение есть. А так сидишь один дома и скучаешь.

Пенсионерка сидит в ПВЗ совершенно одна. Но ей нескучно — она постоянно общается с посетителями Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Помимо оператора ПВЗ всех посетителей встречают кошки Василиса и Белка. Они появились на свет практически в одно время с открытием пункта. Им по полтора года. Они очень ласковые, дают себя погладить, тактильные. Клиенты от пушистых в восторге.

Работник месяца Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











«А когда-то мы воспитывали людей, что называется»

Вообще Вера Толкачева — представитель несуществующей профессии. Возможно, ее представители сейчас остались только в Северной Корее, но в нашей стране они перестали существовать после перестройки.

В пункте выдачи заказов очень уютно. Как у бабушки в деревне. Ой… Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Я не очень люблю говорить о своей прежней работе. Моя профессия после развала СССР перестала существовать, — с горечью говорит пенсионерка. — Я была художником-оформителем. Работала на заводах, фабриках, рисовала агитационные плакаты, оформляла интерьеры для праздников, для дней рождений. Интересная профессия была. Людей воспитывали, что называется. Это всё при райкоме или обкоме было. У нас были целые бригады художников. Потом, когда перестройка произошла, мы просто стали дизайнерами-оформителями-художниками, маркировкой на заводах занимались. К сожалению, никаких плакатов даже не осталось, чтобы что-то показать.

Мы застали Веру Толкачеву за очередной приемкой товара Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Вера Григорьевна родилась в Казахстане. Туда ее родителей в свое время отправили покорять целину.

— Потом мы переехали в Иркутскую область, в Усть-Илимск. Там спокойно, атмосфера другая, люди другие, красиво очень. В Волгоградскую область я переехала в 2004 году. Тут много беженцев было. С Кавказа, с Узбекистана и так далее. Когда мне было 46 лет, мы купили дом в Больших Чапурниках и переехали сюда.

Пенсионерка не боится непрошенных гостей. Село маленькое, все друг друга знают Источник: Алексей Волхонский / V1.RU









