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Бизнес обзор Со своим самоваром: сибирячка попала в Forbes, сделав бизнес на матрешках

Со своим самоваром: сибирячка попала в Forbes, сделав бизнес на матрешках

Журнал оценивает ее выручку за год в 20 миллионов рублей

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3 комментария

Татьяна Жуковицкая создает предметы декора в русском стиле

Сибирячка Татьяна Жуковицкая попала на страницы издания Forbes — ее выручку за год оценили в 20 млн рублей: бизнес-вумен торгует самоварами и матрешками.

Эксперты медиа полагают, что успех связан с набирающим популярность трендом на «русскость», а также с тем, как марка переосмысляет традиционную русскую культуру. К примеру, бренд Жуковицкой выпустил коллекцию матрешек в стиле Dolce& Gabbana, Balmain и других известных модных брендов.

Сейчас в ассортименте магазина Татьяны Жуковицкой не только матрешки и самовары, но и свечи, шкатулки, вазы и другие предметы декора. Стоимость изделий начинается от 7500 рублей — свечи, и до 50 000 рублей — ваза самовар.

Как объяснила владелица бренда — у нее заказывают преимущественно оптом: в заведения, в домашние коллекции, нередко изделия в русском народном стиле берут в подарок.

Татьяна придумала использовать самовар как вазу

Корреспондент НГС связалась с Татьяной Жуковицкой и попросила рассказать, что значит для нее и ее бизнеса признание Forbes, но она отказалась давать комментарий.

— Статья вышедшая в Forbes не была мной согласована в итоговом варианте. Многое в ней вырвано из контекста и интерпретировано по своему. В связи с этим я больше не даю комментарий по своему проекту без финального согласования, — написала Татьяна в WatsApp.

Бренд Татьяны Жуковицкой называется НУАЖЪ, она основала его, когда выгорела от своей предыдущей работы: ранее Татьяна успешно руководила ателье. Сибирячке захотелось создавать предметы декоры, которые напоминали бы ей детство в родной деревне. Татьяна пустила накопленные средства — 800 тысяч рублей в новый бизнес-проект и не прогадала. Изделия в русском народном стиле понравились публике.

Тренд на русскость начался уже давно — еще весной девушки в соцсетях начали примерять на себя образ русских красавиц под песню Татьяны Куртуковой «Матушка».

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Самовар Матрешка Бизнес Forbes
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Комментарии
3
Гость
10 сентября 2024, 19:45
Русские - новая нефть. На них только деньги делают. Сами же представители исчезающей нации, нищие и голодные, больные и несчастные, в большинстве своём.
Гость
10 сентября 2024, 19:59
Еще можно иконы рисовать и продавать. Ну и кстати слова "русскость" никогда не существовало бы у славян. Говорили бы "роскосте"
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