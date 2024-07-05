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Культура Татьяна Куртукова обгоняет SHAMAN'a. Что известно о новой звезде патриотической сцены

Татьяна Куртукова обгоняет SHAMAN'a. Что известно о новой звезде патриотической сцены

Хит «Матушка» собирает миллионы прослушиваний

2 035
52 комментария

30–летняя певица Татьяна Куртукова завоевала патриотическую эстраду. Ее хит «Матушка» держится в топ–10 на российских стриминговых площадках. Певицу активно сравнивают с SHAMAN'ом и пророчат первенство на патриотической сцене.

Татьяна Куртукова выпустила хит «Матушка» еще в 2022 году. С этой композицией она выступила в передаче Андрея Малахова «Песни от всей души». Куртукову оценил громкими аплодисментами не только ведущий, но и главный музыкальный патриот Ярослав Дронов. В 2024 году трек неожиданно завирусился. Многие стали сравнивать певицу с SHAMAN'ом. Сейчас на «Яндексе» у певицы более четырех миллионов прослушиваний за месяц, в то время как у SHAMAN'а только 2,4 миллиона.

Слушатели отмечают, что творчество Татьяны Куртуковой более народное и исконное, чем нашумевший хит «Я — русский». Но самой исполнительнице такое сравнение не нравится.

— Я думаю, что каждый из нас самодостаточен в своем жанре. Хоть у нас и схожие темы патриотики, но, по сути, мы совсем разные, как мне кажется. У него такой патриотизм со своей подачей мужской энергетики. У меня такая женская, другая, — прокомментировала в интервью Куртукова.

Хит «Матушка» посвящен любви к родине. Куртукова исполняет его в жанре фолк и выступает в русских народных костюмах. Певица еще со студенчества ездит в фольклорные экспедиции, путешествует по российским деревням и селам, где общается с населением, собирает и коллекционирует русские народные наряды. У певицы есть подарок от одной из жительниц деревни — уникальное платье, которому около ста лет.

ПО ТЕМЕ
Российская эстрада Эстрада Татьяна Куртукова SHAMAN Народная артистка Народная певица Народные песни Патриотизм Я русский Матушка
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Комментарии
52
274439754
5 июля 2024, 19:20
Господи, да угомонитесь уже. Чего б хорошего сделали.
Марго. Вредная
5 июля 2024, 18:33
Читала, что и запросы у неё сильно возрасли вместе с популярностью)) Неудивительно.
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