«Опера руками разводят»: застройщик обещал боксеру из Москвы построить дом на Алтае и пропал с деньгами — пострадали еще 6 человек

Такие прекрасные дома Иван обещал заказчикам, демонстрируя, как оказалось, единственный готовый образец Источник: предоставлено Юлией Татаренко











Известный боксер Константин Марченко обвинил жителя Краснодарского края Ивана Мартыненко в мошенничестве. Якобы мужчина собрал с него и еще шестерых сибиряков деньги в качестве предоплаты за строительство нескольких домиков для отдыха в регионах Сибири и пропал с ними. Пострадавшие уже написали заявления в полицию: они хотят добиться справедливости и наказать «застройщика». Но шансов на это у них, по словам экспертов, немного. Подробности — в материале НГС.



«Очень умело вошел в доверие»

Известный столичный боксер Константин Марченко вместе с супругой решили обзавестись на Алтае парой домиков для отдыха. Через соцсети они нашли Ивана Мартыненко с примерами стильных а-фрейм домов.



A-frame дом (дом-шалаш, дом-палатка, треугольный дом, дом-мансарда) — это каркасный дом в виде треугольной призмы. Кровля в доме-шалаше спускается до земли и играет роль стен. В афреймах, как правило, открытая планировка.

Свои услуги Иван предлагал дешевле конкурентов, а яркие фото уже построенных домов добавляли уверенности. Семья поверила Ивану и сделала предоплату для строительства двух домиков на Алтае.



— ИП Мартыненко Иван Михайлович подписал со мной договор подряда 3 февраля 2024 года (копия имеется в распоряжении НГС. — Прим. ред.). По договору он должен был нам построить два каркасных зимних дома под ключ, включая внутреннюю отделку, коммуникации и канализацию. Сдать дома обещал 26 апреля 2024 года. До подписания договора подгонял меня, уверял, что необходимо закупить материалы до весны. Несколькими траншами я перевел ему два миллиона рублей, — рассказал Константин Марченко. — Весной сам приехал и контролировал процесс строительства, так как до этого Иван находил миллион оправданий, почему на моем участке не ведут работы.

ИП Мартыненко Иван Михайлович зарегистрирован в базе ЕГРЮЛ в августе 2021 года. Юридически предприниматель зарегистрирован в хуторе Александровском Усть-Лабинского района Краснодарского края. Основной вид деятельности предприятия –– производство строительно-монтажных работ.

Пострадавшие мечтают наказать Ивана, а также его бывшую девушку-риелтора Алину Источник: предоставлено Юлией Татаренко











По словам Константина, однажды он увидел негативные отзывы об Иване на «Авито», но тот оправдал это происками конкурентов. Отсутствие рабочих на объекте он объяснял тем, что другой заказчик не выплатил ему деньги за стройку. А как-то раз, вспоминает Константин, Иван забрал дверь с другой стройки и поставил в его дом. Позже владельцы двери приехали, заявили, что Иван — мошенник и «кинул» их со стройкой, и дверь забрали.

— Нам Иван залил ленту одного дома, поставил каркас, кровлю и фасад, вставил окна и дверь (украденную), вбил сваи для второго дома. На этом строительство закончилось. Позже он обещал продать свой автомобиль и отдать долги, но оказалось, что и это ложь — автомобиль арестован судом, — рассказал боксер. — Он очень умело вошел в доверие и всё это время рассказывал новые истории. Также он кинул своих рабочих, которые строили у меня на участке — он уехал, а люди остались. Им он не заплатил ни рубля. Слышал, что сейчас он оформляет банкротство. Хотим всей России показать его лицо.



«Я хочу, чтобы его посадили»

Но если семье Марченко Иван Мартыненко хотя бы что-то из обещанного успел сделать, другим повезло меньше. У многих пострадавших мужчина взял деньги, не построив вообще ничего.

Жительница Бердска Юлия Татаренко вместе с супругом владеют базой отдыха на берегу Обского водохранилища. Они, как и Константин, нашли страничку Ивана в соцсетях и заказали у него строительство одного афрейма. Взяв с пары миллион рублей под расписку без оформления договора, мужчина пропал.

— Мы сдаем афреймы посуточно. Решили заказать один домик, нашли Ивана в интернете в октябре. У него очень красивая страничка была в Инстаграме*, цены были на 30% ниже, чем у конкурентов. Он втерся к нам в доверие, обещал домик поставить еще в декабре, — объясняет свой выбор подрядчика Юлия Татаренко. — Как только деньги ему передали, Иван на связь выходил, но всё время находил какие-то отговорки, чтобы оттянуть начало работ. То не работали из-за мороза, то еще что-то.

Не выполнив обещанное по договору, Иван Мартыненко, говорит Юлия, сменил номера телефонов и скрылся. Но, по ее словам, продолжает собирать с людей деньги и пропадать — женщина узнала о еще шестерых пострадавших. Они объединились и обратились в полицию, но пока добиться ничего не удалось.



— По факту он мошенник, у них был план обманывать людей. Опера руками разводят и говорят, что нужно обращаться в суд, да и то, говорят, в суде будет трудно доказать мошенничество. А как обращаться в суд, если его не найти и у него ничего нет? — сокрушается сибирячка. — Я хочу, чтобы его посадили.

Женщина уверена, что все деньги от клиентов предприниматель спускал на себя и свою подругу: играл в казино, съездил с девушкой в Таиланд. Но подтвердить свои рассуждения Юлия не смогла.

«Всё не совсем так»

Найти Ивана Мартыненко в социальных сетях корреспонденту НГС не удалось, а его телефоны оказались недоступны. Бывшая девушка Ивана Алина, которую пострадавшие обвиняют в соучастии в мошенничестве, в разговоре с корреспондентом НГС отрицает какую-либо связь с ним.



— Я не имею никакого отношения к указанному человеку. Я уже подала заявление в полицию о защите чести и достоинства и клевете в мой адрес. Со слов юриста Ивана, ситуация выглядит не совсем так, как ее преподносят. Больше ничего не знаю, — заявила она.

Упомянутый юрист предпринимателя согласился прокомментировать позицию своего клиента НГС и обещал перезвонить, но к моменту публикации так и не сделал этого. Тем не менее редакция готова опубликовать его позицию.



«Слово к делу не пришьешь»

В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что одно заявление на Ивана Мартыненко в новосибирский филиал ведомства поступало — его написала как раз Юлия Тарасенко.



— В ОП Nº 3 «Краснообский» МО МВД России «Новосибирский» приняли заявление по факту мошеннических действий. Оно зарегистрировано 27 июня 2024 года. По этому факту сотрудники полиции проводят проверку. По результатам рассмотрения примут решения в соответствии с действующим законодательством, — отметили в ведомстве.



Юрист Алексей Аржанников отметил, что схемы мошенничества, аналогичные со случаем Юлии, когда предприниматель получил от женщины деньги на условиях расписки, раз за разом приводят преступников к обману доверчивых граждан. Но для юриста удивительно, что до сих пор существуют те, кто готов отдать немалые деньги лицам без профессионального авторитета, к тому же без минимального документального оформления договорных отношений.

— Если этот предприниматель действительно не приступил к выполнению работ, за которые получил деньги, или не имел намерения выполнять эти работы, то это классическое мошенничество. Потерпевшим гражданам в этой ситуации нужно обращаться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, предоставлять все документы и всю информацию об обстоятельствах передачи денег. Если же предприниматель начал строительство, но не завершил его, и это будет доказано, то компенсировать убытки пострадавшие смогут через суд, — объяснил Алексей Аржанников.



При этом юрист отметил, что на основе расписок и скриншотов банковских переводов правоохранительным органам будет непросто установить факты мошенничества, а судьям — принять решение о взыскании уплаченных сумм.



— Это не из-за «неправильных» законов или «неправильной» работы судов — законы и суды в нашей стране в достаточной степени справедливые и функционируют правильно. Это из-за удивительной доверчивости пострадавших, которые не оформили документально верно договоренности с «предпринимателем», а просто отдали деньги незнакомому лицу. Но, как говорится, «слово к делу не пришьешь»: правоохранительные органы и судьи работают с документами и материалами, а задача граждан — знать хотя бы минимальные требования к оформлению договоренностей с исполнителями, оформлять их письменно и доверять выполнение работ проверенным людям, — подчеркивает Алексей Аржанников.



Он также напомнил, что просьба оформить договор письменно и безналично перевести деньги в качестве оплаты или предоплаты отсеивают значительную часть мошенников, которые прикидываются предпринимателями.



Если же договор между заказчиком и тем, кто предоставляет услуги, составлен юридически корректно, в случае споров сторон он будет иметь силу в суде.

Ранее НГС писал о том, что почти 400 тысяч решили взыскать с новосибирца, который потерял карту. Его счетом воспользовались мошенники.

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