«Отжали три пятёрки»: новосибирец обвинил ГИБДД в незаконном изъятии госномера — как работает рынок «блатных номеров»

Сибиряк уверен — его номера оказались в розыске не просто так Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Житель Новосибирска пожаловался на сотрудников ГАИ — он считает, что госномер его отца исчез после его смерти по вине правоохранителей. Для сибиряка знак с тремя пятёрками был памятью об умершем родственнике. Корреспондент НГС разбирался, какую роль может играть ГАИ в продаже красивых госномеров и как устроен этот рынок на самом деле.



«Был дорог как память»

Новосибирец Василий Литвинов 19 июня потерял отца. Одной из фамильных ценностей он считает красивый госномер с тремя пятёрками, полученный около десяти лет назад: знак висел на машине Toyota Corolla Fielder, оформленной на отца.

Василий хотел, чтобы госномер остался у него в память об умершем отце, поэтому незадолго до смерти они заключили договор купли-продажи, согласно которому автомобиль переходит в собственность сына. Копия договора есть в распоряжении НГС — его составили 15 июня, за четыре дня до смерти отца. После похорон и поминок Василий Литвинов направился в ГАИ, чтобы оформить автомобиль на себя. По его словам, это было 27 июня.

— Я пришёл в ГАИ, а мне говорят, что мои номера находятся в розыске. Предложили оформить машину под другим номером, а эти конфисковали. Они сделали так, что хочешь не хочешь, а оставить номера всё равно пришлось. Они просто решили меня обмануть, отжали мои три пятёрки, — уверен Василий.

В память об отце у Василия осталась только табличка — использовать на автомобиле её больше нельзя Источник: Василий Литвинов











Теперь на Toyota, которая уже оформлена на Василия, установлен другой госномер. Собеседник считает, что невольно стал участником схемы по продаже знака на сером рынке.



— Я ведь даже не планировал продавать этот номер, он мне был дорог как память — это всё, что осталось от отца. На одном из сайтов нашёл объявление, что такой же госномер стоит 370 тысяч рублей. Я не знаю, кому это выгодно, но пока эти номера нигде не светились, — продолжает Василий.

Он рассказала, что написал заявление в полицию. НГС направил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, ответ на момент публикации не поступил.

Что могло произойти?

Мнения опрошенных НГС автоюристов разделились. Артём Болотов допустил, что сотрудники ГАИ не могут иметь отношения к покупке и продаже «блатных номеров».

— В ГАИ есть определённый порядок. Из ЗАГСа достаточно оперативно, чуть ли не день в день, поступают свидетельства о смерти во все уполномоченные органы — в том числе в ГАИ. У них есть регламент, по которому они при поступлении таких сведений должны сразу прекратить регистрационные действия, — говорит специалист.

По мнению юриста, собственник автомобиля мог нарушить регламент при составлении договора купли-продажи или повторной регистрации машины.

— Возможно, в установленный законом срок автомобиль не был зарегистрирован на основании договора купли-продажи. Сам по себе договор, конечно, уже предполагает переход права собственности, но он также накладывает обязательства в регистрации автомобиля, — предположил собеседник.

Автоюрист Лев Воропаев подчеркнул важность обращения с жалобой в правоохранительные органы. Начинать следует с ГИБДД, а в случае несогласия с решением ведомства — обращаться в вышестоящие инстанции.

— Если сотрудники действовали неправомерно, собственнику необходимо написать жалобу на имя начальника ГИБДД, чтобы провели проверку в отношении конкретных сотрудников, запросить письменный ответ, который подтвердит, что регистрационный знак находится в розыске. Если начальник ГИБДД отказывает, то начальнику полиции. А если и там отказали и вы с этим отказом не согласны, то ваш путь лежит в прокуратуру, — объясняет собеседник.

При этом эксперт не согласен с тем, что сотрудники автоинспекции лишены возможности участвовать в серых схемах по продаже красивых регистрационных знаков.

— Исключать возможность того, что сотрудники ГИБДД могут заниматься или входить в схемы по продаже красивых номеров, нельзя. Дело в том, что этот рынок активный и максимально интересен людям, они готовы платить деньги. Они могут быть задействованы в этой цепочке, — считает Воропаев.

Юрист добавил, что действия сотрудников ГИБДД ограничены уголовным кодексом — статьёй о превышении должностных полномочий. Система приказов, объяснил он, выработана так, что формально сотрудник ведомства не может вмешиваться в процесс выдачи номера — его для каждого конкретного автомобиля выбирает система. Но способы участия в таких бизнес-схемах находят.

Кто продаёт номера?

О возможной причастности сотрудников ГИБДД к оформлению «блатных» номеров говорили и раньше. Подозревали в том числе высокопоставленных представителей ведомства. Среди них бывший начальник областной Госавтоинспекции Сергей Штельмах — НГС писал о наличии целой серии номеров, которые он якобы лично выдавал приближённым.

Например, существует несколько версий, что именно зашифровано в буквах «ООМ» на госномерах. Самая популярная — «объект охраняется милицией». Номера некогда оказывали магическое воздействие на сотрудников ГИБДД, которые лишний раз не вступали с водителями таких авто в дискуссии. Предполагалось, что их раздачу контролировал лично Сергей Штельмах.

Сергей Штельмах руководил ГИБДД по Новосибирской области больше 10 лет. Его уволили с поста в октябре 2018 года «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

При этом сейчас, говорят собеседники НГС, роль Госавтоинспекции в схемах по купле-продаже «блатных номеров» взяли на себя так называемые перекупы — люди, которые приобретают, а потом продают регистрационные знаки с нужными клиентам сочетаниями. НГС удалось пообщаться с одним из представителей рынка — он оценил ситуацию, в которую попал Василий.

— Это практика обычная. Вероятно, человек не заведомо оформил договор купли-продажи, а после смерти, обратился в ГАИ также после смерти отца. А когда человек умирает, транспортное средство снимается с учёта — это происходит автоматически через московскую базу. Соответственно, это не ГАИ у него забрала госномер, — утверждает собеседник.

Когда-то Василий был обладателем красивого номера, а теперь — обычного Источник: Василий Литвинов











Вернуть регистрационный знак у Василия вряд ли получится, считает специалист.



— Сохранить номера можно было, если бы человек подал заявление — через запрос в Москву. Нужно было бы лишь подождать несколько месяцев, пока придёт ответ на запрос, — уточнил перекуп.

Собеседник уверяет, что оформление красивых номеров происходит легально. Схема отработанная и простая: автомобиль с нужным знаком ставят на учёт на покупателя, производится замена госномера, который присваивается машине.

— Первое регистрационное действие: машина оформляется на другого человека, второе — меняются госномера на автомобиле. Вот и всё, — описал он.

Собеседник НГС уверяет, что сотрудники ГИБДД не играют никакой роли в процессе покупки и продажи номеров. По данным перекупщика, они сами не знают, какой регистрационный знак получит автомобилист при оформлении машины.

— У сотрудника нет в этом плане никаких полномочий, это рулетка. Один смотрит, чтобы на машине не было ограничений, другой — чтобы все сертификаты и узлы автомобиля соответствовали заявленному в ПТС. Всё остальное зависит от случая. На практике это действует уже около трёх-четырёх лет.

Сколько это стоит?

Красивые регистрационные знаки продают на специальных сайтах и через социальные сети. Чем более «блатной» номер, тем он дороже. Существует несколько типов госномеров, которые принято считать красивыми.

Первый — зеркальные, когда совпадают первая и последняя цифра номера. В одном из сообществ во «ВКонтакте» зеркальный знак «424» продают за 300 тысяч рублей. Вероятно, на стоимость повлияли и буквы в этом номере, которые составляют слово «ВОР». «Зеркалки» попроще, например, 636 или 707, стоят дешевле — около 50–60 тысяч.

Второй тип — номера с одинаковыми цифрами, как у Василия Литвинова. В этом случае стоимость зависит как от цифр, так и от букв. Например, М777РА — 200 тысяч рублей, Т500ОМ — 110 тысяч.

Три девятки потенциальному покупателю обойдутся в 400 тысяч рублей. В комментариях указали: «Продано без торгов» Источник: «Красивые Гос.номера Новосибирск 54/154» / vk.com











Особенным уважением пользуются знаки, буквенные обозначения которых образуют слова. Одно из самых популярных — ХАМ. Например, Х155АМ стоит 200 тысяч рублей. Недёшево стоят одинаковые буквы: например, У646УУ — 100 тысяч, Т226ТТ — 130 тысяч, А880АА — 130 тысяч рублей.



У госномеров в Новосибирской области есть особенность: ценятся знаки с буквенным обозначением ООО — их присваивали автомобилям чиновников. Цифры первой сотни предположительно закреплены за областным правительством, второй сотни — за мэрией. На рынке такой номер можно приобрести в среднем за 200 тысяч рублей.

НГС выпустил целую серию материалов о том, как себя ведут на дорогах и парковках владельцы «блатных номеров» и на кого они оформлены: иногда кажется, что им позволено всё.

Ранее водителей с правительственными номерами наказали после публикации НГС — они припарковались на тротуаре.