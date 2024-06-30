Водителей с правительственными номерами наказали после публикации НГС — они припарковались на тротуаре

По словам местного жителя, другие автомобили в этом месте не паркуются Источник: читатель НГС











Водителей автомобилей «Автотранспортного комбината» — учреждения, которое заведут правительственными машинами — наказали после публикации НГС. Они припарковались на пешеходной части в новосибирском Академгородке.

Как сообщил НГС Павел Гнедых, замруководителя департамента информационной политики администрации губернатора и правительства, с водителями, в том числе провели инструктаж.

— По информации директора государственного бюджетного учреждения «Автотранспортный комбинат» Евгения Валькова, со всеми водителями проведены дополнительные инструктажи о правилах парковки, водители указанных в публикации автомобилей привлечены к дисциплинарной ответственности, — рассказали в правительстве.

Напомним, что две черные «Тойоты» представительского класса с номерами ООО заметили жители Советского района на улице Николаева,12, где располагается Академпарк. По словам автора снимка, ни один другой водитель в месте для пешеходов парковаться себе не позволяет. Машины зарегистрированы на бюджетный «Автотранспортный комбинат» — предприятие, которое заведует правительственными машинами. За кем конкретно закреплены изображенные на фото «Тойоты» — неизвестно.

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