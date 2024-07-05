«Легенда-то красивая!» Новосибирский «Экспоцентр» заполнили бизнесмены — что они обсуждали

Форум сочетал в себе свойства серьезной конференции и светского раута Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В минувшую среду в Новосибирске прошло масштабное и по-своему необычное мероприятие — бизнес-форум Сбера. Обозреватель НГС отправился туда, чтобы найти идеи и новые сюжеты для материалов, но, пробыв в «Экспоцентре» несколько часов, решил, что форум достоин внимания сам по себе. Его впечатления — в репортаже для НГС.



Не всякая выставка сегодня способна занять огромный новосибирский «Экспоцентр» хотя бы больше, чем наполовину. Поэтому выбор площадки для мероприятия, которое на первый взгляд выглядело как масштабное, но все же маркетинговая акция, казался слишком амбициозным. Тем не менее даже самый большой зал, организованный в одном из двух выставочных павильонов, оказался заполненным практически под завязку.



Участники приехали на мероприятие целыми командами Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Перед началом форума организаторы немного перегнули палку с шоу: профессиональный свет, дым, торжественная музыка. У человека, который не очень привычен к современным мероприятиям такого рода, могла закрасться мысль, что, пожалуй, в таком месте ему могут сделать предложение о продаже души или о чем-то в этом роде. Но публика, похоже, была впечатлена.



Перед началом с короткой речью выступил управляющий новосибирским отделением Сбера Александр Солоп. Из его выступления, в частности, можно было сделать вывод о концепции форума в целом: собрать максимальное количество представителей малого и среднего бизнеса, вне зависимости от того, являются ли они клиентами Сбера. Реклама фестиваля действительно была довольно заметной, хотя, в принципе, банк легко мог обеспечить значительное количество участников, просто разослав приглашения компаниям, которые уже обслуживаются в нём.

Хедлайнером форума стала руководитель 2ГИС Вера Гармаш Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Роль хедлайнера отвели руководителю 2ГИС Вере Гармаш. Это сервис, с которым взаимодействуют в той или иной мере практически все, при этом с 2020 года, как известно, 2ГИС входит в группу Сбера. Удобно.



Выступление проходило в формате беседы. На фоне ведущей, казалось, только что вышедшей из видео про успешный успех, Вера Гармаш выглядела как хороший преподаватель математики из средней школы для детей, которым повезло с родителями. И только большая брошь от «Шанель» выдавала в ней топ-менеджера большой компании.

Диалог проходил примерно в таком режиме:



— Не трудно ли бывает вам делегировать полномочия? Ведь руководитель часто считает, что всё готов сделать сам.



— Совсем не трудно. Я же понимаю, что лучше не сделаю. Нужно просто нанимать тех, кто может делать хорошо.

Большой зал был занят практически под завязку Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Под конец выступления-интервью в зале выстроилась очередь из желающих задать свой вопрос. Самый неожиданный поступил от молодого человека, который просил совета: что делать с хорошим сотрудником, который периодически уходит в запой? У руководителя 2ГИС неожиданно нашелся релевантный опыт и для такого кейса:

— У нас был такой работник, когда мы строили базу на Алтае (пятизвездочный комплекс Klever с номерами от 30 тысяч рублей в сутки. — Прим. ред.), мы просто решили относиться к этому, как к отпуску. И учитывали это в планировании.



В целом из выступления Веры Гармаш можно было понять, что кадровая политика 2ГИС основана на концепции не предлагать сотрудникам больших денег, но обеспечивать комфортные (во всех смыслах) условия работы. В масштабах большой компании это действительно выходит дешевле.



На некоторых выступлениях в залах поменьше люди стояли даже в проходах Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Дальше участники форума разошлись по тематическим залам. Обсуждали самые разные темы: от продвижения в онлайне и масштабирования бизнеса до «факапов». Вообще, в расписании было много иностранных слов: креаторы (почему-то именно так), кейс-шоу, lovemarks, small-talk, нетворкинг, воркшоп — чувствовалось, что организаторы ловят современные вайбы и вообще в потоке. За всем этим как-то даже забывалось, что вообще-то мероприятие организовано одной из самых крупных корпораций страны с чистой прибылью, которой хватило бы на полное содержание одного–двух субъектов федерации.



Уровень содержательности выступлений был разным, но в любом случае спикеры были создателями и совладельцами бизнесов, так что у слушателей была возможность получить впечатления и реакции напрямую, а не через фильтр пресс-служб, PR-агентств и журналистов.

Создатель Coffee Way Family Сергей Бунцевич Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Создатель сети Coffee Way (больше 200 заведений в России, в Новосибирске — два) Сергей Бунцевич, например, посоветовал не стесняться придумывать легенды.

— Если я скажу вам, что наш город (сеть родом из Липецка. — Прим. ред.) настолько суров, что некоторые наши клиенты пьют эспрессо из трехлитровых банок, вы, наверное, не поверите. В первый момент у вас будет сомнение. Но легенда-то красивая! — сказал он.

А совладелец новосибирской девелоперской группы «Миротель» Михаил Швецов посоветовал не бросаться в новые проекты, пока не начнёт «закипать пар» от жажды чего-то нового. Если «пара» пока недостаточно, лучше сделать паузу. Даже если внешние условия, вроде бы, складываются благоприятно.

— Мы вели предварительные переговоры о проекте в Калмыкии, и люди, с которыми мы общались, с ходу предлагают войти в проект на 300 миллионов рублей. А я смотрю на них и думаю: они-то готовы, а мы пока нет, — рассказал Швецов.

Так выглядела менторская гостиная Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Кроме привычных дискуссий или сольных выступлений, на форуме была не вполне обычная форма общения — менторские гостиные. Участники форума получили возможность пообщаться с кем-то из «ВИПов» на любую тему. На коммерческих бизнес-мероприятиях это, как правило, самый дорогой формат, а здесь можно было спросить мнение о важной теме, например, у Дениса Иванова. Или даже высказать ему какие-то претензии по поводу его заведений лично. Время на общение, правда, ограничено, а желающие в какой-то момент выстроились в очередь.



Нужно признать, что какого-то особенного продвижения услуг банка-организатора на форуме не чувствовалось. Сбер ограничился по сути двумя рядами стоек — по разным направлениям деятельности группы. Но никто к этим стойкам участников не тянул: хотите — интересуйтесь, не хотите — вот вам кофе с булочками. Почти не было представителей Сбера и среди выступавших.

Участники выстроились в очередь за профессиональным фото Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Дело, возможно, в том, что банку в целом сейчас уже вряд ли необходимо бороться за привлечение клиентов. Скорее наоборот: присутствие Сбера на рынке уже настолько всеобъемлющее, что это может начать раздражать безотносительно качества услуг.

И пусть представители малого и среднего бизнеса думают о том, как этот свой бизнес развивать, воспринимая Сбер не как одного из возможных поставщиков финансовых услуг, а просто как часть окружающей среды. Почти неизбежную, но уютную и вообще симпатичную.



Возможности для роста в малом бизнесе появляются порой неожиданно, нужно только успевать ими воспользоваться. Например, первые попытки торговать так называемым bubble tea новосибирские рестораторы предприняли еще в 2010 году, но настоящий бум этого продукта случился только сегодня. О причинах и обстоятельствах этого бума читайте в материале обозревателя НГС Стаса Соколова.