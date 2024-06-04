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Бизнес Бывший глава департамента ЖКХ Новосибирска возглавил филиал СГК

Бывший глава департамента ЖКХ Новосибирска возглавил филиал СГК

Дмитрий Перязев недавно покинул мэрию

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Дмитрий Перязев возглавлял департамент ЖКХ и энергетики с 2018 года

Дмитрий Перязев занял пост главы новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании». Ранее он возглавлял департамент ЖКХ и энергетики мэрии, о его увольнении стало известно 16 мая.

О назначении сообщили на сайте СГК. С 3 июня Дмитрий Перязев возглавляет АО «СГК — Новосибирск». До этого должность занимал Игорь Лузанов, он продолжит работу в алтайском филиале.

— Сделаю всё, чтобы весь свой опыт и знания направить на пользу компании. Со многими вопросами, которые касаются деятельности СГК, я знаком по своей прошлой работе — немало было совместных проектов, — цитируют Дмитрия Перязева на сайте СГК.

Сейчас Дмитрию Перязеву 52 года, он родился в Новосибирске. В 1996 году закончил Новосибирскую государственную академию строительства по специальности «теплогазоснабжение и вентиляция» с квалификацией «инженер-строитель». В сфере ЖКХ работал с 1995 года, с 2004-го работал в ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», а с 2010 года — в руководстве МУП «Энергия». Дмитрия Перязева уже представили коллективу «СГК — Новосибирск».

После того как должность мэра Новосибирска занял Максим Кудрявцев, в администрации прошли кадровые перестановки. Как изменилась команда, читайте в материале НГС.

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