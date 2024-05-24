Дети выпускника НГУ вошли в список богатейших наследников российских миллиардеров

Состояние бизнесмена Forbes оценивает в 6,9 миллиарда долларов Источник: Телеканал Первый Ярославский. Ярославль / YouTube











Дети выпускника Новосибирского государственного университета Виктора Харитонина вошли в список Forbes как богатейшие наследники России.



Виктор Харитонин владеет компанией «Фармстандарт», на каждого наследника пришлось наследство по 3,45 миллиарда долларов, в списке из 20 детей они заняли 13-е место. Forbes удалось установить, что у миллиардера двое детей, но информацию удалось найти только об одном — Иване Харитонине. Летом ему исполнится 21 год, два года назад он поступил на факультет компьютерных наук Вышей школы экономики на программную инженерию.

Старший Харитонов родился 20 ноября 1972 года в Казахстане. В 1994 году окончил Новосибирский государственный университет. Свой бизнес Харитонин начинал вместе с однокурсником по НГУ Егором Кульковым. Свою карьеру он начал в нулевых, специализируясь на фармпроизводстве.

Сейчас, по данным Forbes, у него доли в нескольких акционерных обществах, которые выпускают лекарства под брендами «Арбидол», «Компливит», «Пенталгин» и другие, а также 70%-ная доля в МКООО «Огмент Инвестментс Лимитед» (зарегистрировано в Калининграде), которое и владеет большей частью фармактивов. В 2023 году МКООО показало выручку в 111 миллиардов рублей, чистую прибыль — в 105 миллиардов рублей.