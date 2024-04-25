В России приватизировали крупнейший завод по производству спирта. Кто стоит за сделкой

В этом месте более 120 лет назад в Челябинске начали разливать водку в промышленных масштабах Источник: Дарья Пона / 74.RU











Государственную компанию «Росспиртпром», в состав которой входят активы некогда крупнейшего производителя водки в Челябинской области — комбината «Казак Уральский», приватизировали. Весь пакет акций продали на аукционе за 8,3 миллиарда рублей. Собственником федеральной организации стал экс-владелец компаний «Уралбройлер», «Здоровая ферма», «Здоровая ферма. Деликатесы» и бывший акционер «Тройка-Д банка» Владимир Акаев. Обсуждаем с экспертами необходимость передачи «Росспиртпрома» в частные руки и возможное влияние на рынок спиртоводочной продукции. Подробности — в материале наших коллег из 74.RU.



Источник пополнения бюджета

Крупнейший отечественный производитель спирта (40% российского рынка), компания «Росспиртпром», владеет заводами в Тульской, Курской и Новосибирской областях, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Это 8 предприятий мощностью 22,5 миллиона декалитров в год. Также «Росспиртпрому» принадлежат два сервисных предприятия (ОТК «Магистраль» и КЦ «Рич»), здания и земельные участки бывших спиртзаводов по всей стране.



АО «Росспиртпром» зарегистрировано в 2009 году в Москве. Компания преобразована из ФГУП «Росспиртпром» (85 ликеро-водочных заводов, 15 спиртзаводов с 21 «дочкой», более тысячи объектов недвижимости и земельных участков, более 100 патентов и товарных знаков). Занимается производством пищевого спирта, хранением и утилизацией изъятых из незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Уставный капитал — 6,86 миллиарда рублей. В федеральной собственности было 100% акций, учредителя — Российскую Федерацию — представляло Росимущество. По данным «Контур.Фокуса», в 2023 году выручка компании снизилась на 10% — до 1,8 миллиарда рублей, прибыль упала на 34% — до 561 миллиона рублей.



Несмотря на, казалось бы, богатое «наследство», к приватизации «Росспиртпром» подошел в изрядно урезанном виде. Большинство непрофильных активов, в том числе права на водочные бренды, были распроданы. А судя по бухгалтерской отчетности компании, в прошлом году ее выручка стала самой низкой за последние пять лет.



О приватизации «Росспиртпрома» впервые заговорили еще в 2004 году — с таким предложением выступал тогда министр экономического развития Герман Греф. В 2007 году об этом вспомнили в Минсельхозе. Спустя почти полтора десятка лет АО «Росспиртпром» включили в программу приватизации федерального имущества на 2022–2024 годы. Наконец, в ноябре 2023 года о необходимости приватизации госкомпании заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, приватизация производителя спирта — один из возможных источников пополнения бюджета.



«Росспиртпром» выступал поставщиком в 78 госконтрактах на 8,9 миллиарда рублей и заказчиком в 2733 госконтрактах на 13,2 миллиарда рублей.



В декабре прошлого года «Росспиртпром» выставили на торги с начальной ценой 10,6 миллиарда рублей. Аукцион назначили на январь, но он провалился из-за отсутствия заявок. Следующие торги прошли в форме публичного предложения, то есть кто сколько даст.



Кто купил

Единственным участником и в итоге победителем, по данным ГИС «Торги», стала московская компания «Бизнес-Альянс».



ООО «Бизнес-Альянс» зарегистрировано в 2016 году в Москве. Основной вид деятельности — агентство по сбору платежей и бюро кредитной информации. По данным Rusprofile, компания принадлежит Владимиру Акаеву — 99% и Сергею Оболенскому (гендиректор) — 1%. За 2023 год выручка «Бизнес-Альянса» составила 63 миллиона рублей, прибыль — 17 миллионов рублей.



По словам экспертов, Владимир Акаев известен как бывший контролирующий акционер «Тройка-Д банка» и бизнес-партнер бывшего главы и совладельца «Бинбанка» Микаила Шишханова.



В 2016–2018 годах Владимиру Акаеву принадлежали сельхозактивы в Челябинской области — АО и ООО «Уралбройлер», «Здоровая ферма. Деликатесы» и «Уральская мясная компания» (входили в холдинг «Здоровая ферма»). Дело в том, что в 2016-м «Здоровую ферму» купил «Русгрейн холдинг». Владельцем 100% уставного капитала группы компаний сначала стал приближенный к президенту «Бинбанка» Владимир Акаев, а затем сам совладелец «Бинбанка» Микаил Шишханов.

В конце 2017 года Центробанк начал санацию (финансовое оздоровление. — Прим. ред.) «Бинбанка». В итоге и «Русгрейн холдинг», и «Здоровая ферма» в 2018 году перешли в собственность Банка России. Затем Центробанк объединил все непрофильные активы таких финорганизаций на базе банка «Траст». В 2022 году активы «Здоровой фермы» купила группа «Черкизово».

Госмонополия на водку — это миф?

Приватизация «Росспиртпрома», занимавшего значительную долю на рынке спирта в России, является стратегическим и весьма значимым ходом, который может существенно изменить структуру и динамику отрасли, считают эксперты.



— Масштаб приватизации «Росспиртпрома» несет в себе элементы необходимости в контексте улучшения операционной эффективности предприятия. Продажа активов за 8,289 миллиарда рублей, что на 2,3 миллиарда ниже начальной цены, может говорить о стремлении властей не просто сократить бюджетный ущерб, но и оживить отрасль, привлекая инвестиции и передовые управленческие практики, — отметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.



Эксперт подчеркнул, что «Росспиртпром» как ключевой игрок рынка влияет на ценообразование и поставки во всей отрасли.



— Частная компания, вероятно, постарается оптимизировать производственный процесс, что может привести к снижению затрат и цен для потребителей, а также улучшению качества продукции. Это также может стимулировать дополнительную конкуренцию на рынке, увеличивая долю частного сектора и сокращая государственное присутствие, — добавил Ярослав Кабаков.



В 2023 году производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизилось, по данным Росалкогольрегулирования, на 3,9% — до 191,7 миллиона декалитров.

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович назвал приватизацию «Росспиртпрома» правильным решением.



— Бюджет уже получил от приватизации этой компании более 8 миллиардов рублей. Это почти в 7 раз больше общей суммы доходов от приватизации госимущества, заложенной в госбюджет на 2024 год. Сейчас не XX век, поэтому миф о том, что государство должно даже сейчас иметь монополию на производство водки, уже не работает. Тем более в России производство алкогольной продукции уже давно происходит в условиях высокой конкуренции производителей, — объяснил Олег Калманович.

Мощные производственные здания как будто сделаны на века Источник: Дарья Пона











В то же время возникает вопрос, как к 40%-ой доле на рынке уже негосударственного «Росспиртпрома» отнесется ФАС, задумался эксперт.



— Наверняка способы минимизации этого риска были предусмотрены покупателем. Возможно, непрофильные бизнесы выведут за пределы новой группы компаний, которой «Росспиртпром» наверняка станет после приватизации. Следующим шагом, скорее всего, станет выход «Росспиртпрома» на IPO. Эти акции, если компания все-таки решит стать публичной, наверное, будут хорошо востребованы инвесторами, — предположил Олег Калманович.



Однако подобные масштабные приватизационные сделки всегда сопряжены с рисками монополизации рынка и потерей контроля государства над стратегически важным сегментом экономики, заметил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

