«Можно и на гражданке быть генералом». Кто стоит за миллиардной фирмой ставок «Мелбет» и почему ее главу обвиняют в мошенничестве

Букмекерский бизнес стал причиной вражды между армейскими товарищами Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











На прошлой неделе задержали гендиректора компаний «Мелофон» и «Твоя ставка», которые владеют крупнейшей букмекерской фирмой «Мелбет». Следствие требовало арестовать Игоря Ляпустина по делу о мошенничеству, но суд решил, что обвиняемый может находиться дома, запретив ему ночные прогулки и общение со СМИ.





На заседании выяснилось, что заявление на главу «Мелбета» подал его бывший партнер Александр Градуленко, которого называли «королем игорного бизнеса Приморья». Директор когда-то крупнейшей игорной сети на Дальнем Востоке около пяти лет назад стал банкротом, а теперь требует посадить бывшего товарища и партнера из-за якобы захвата почти 100 млн рублей в виде активов фирмы.



О том как армейская дружба двух офицеров ВМФ переросла в успешное бизнес-партнерство в бизнесе ставок, а закончилась скандальным уголовным делом, рассказывает спецкорреспондент MSK1.RU.

Морская пехота

У Игоря Ляпустина в соцсетях указано, что родился он в поселке Чунский Иркутской области. Там же в 1992 году окончил школу. В конце 90-х сибиряк служил в ВМФ. Вероятно, на службе он и познакомился с будущим бизнес-партнером.

Игорь Ляпустин родом из Иркутской области Источник: Игорь Ляпустин / Vk.com











Александр Градуленко в интервью порталу Konkurent.ru рассказывал, что участвовал в войне на Северном Кавказе в составе десантно-штурмового батальона морской пехоты Тихоокеанского флота. В 1999 году он вернулся с медалью «За отвагу» и ранениями во Владивосток, где продолжил службу в местной части. Дослужившись до звания капитана решил закончить военную карьеру и начал развиваться в бизнесе.

Третий справа — Игорь Ляпустин — действующий гендиректор «Мелбета», в правом нижнем углу — Александр Градуленко Источник: Игорь Ляпустин / Vk.com











Он занимался продажей авто, строительством и даже доставкой еды. Но главным активом офицера стала компания «Седьмой континент» — крупнейшая в Приморье сеть азартных игр, больше известная под брендом казино «Христофор Колумб».

«Азарт в моем сердце»

Первым учредителем «Мелофона» действительно был Градуленко, а сама компания является «дочкой» его «Седьмого континента». Сначала акции букмерской компании были поделены между неким Андреем Буровым и компанией Fix Limited L.P, зарегистрированной в 2012 году в Шотландии.

1 июля 2009 года ведение игорного бизнеса было запрещено на территории России, за исключением пяти специально организованных игорных зон в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области.



Градуленко тогда заявлял, что станет развивать игорный бизнес за границей, а помещения с казино и автоматами переоборудует под салоны связи.



Но в декабре 2016 года Ленинский райсуд Владивостока, по данным «Коммерсантъ», признал Александра Градуленко виновным по пункту «б» части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), приговорив к двум годам условно с испытательным сроком четыре года.

Градуленко был генеральным директором ООО «Триумф Авто Дальний Восток» Источник: Архив Александра Градуленко / primamedia.ru













После приговора бизнес морпеха пошел по наклонной: в 2018 году с него взыскали 394 млн в пользу государства, после чего Градуленко признали банкротом, а все его фирмы, в том числе не связанные с игорной деятельностью, ликвидировали. По данным ЕГРЮЛ «Седьмой континент» прекратила деятельность в 2021 году.

За последний год чистая прибыль «Мелофона» составила 4 млрд рублей. Фирме принадлежит домен melbet.ru, а также торговые марки Melbet, Toto melbet, Voltbet и «Азарт в твоем сердце».

«Душой мы до сих пор в строю»

Свое военное прошлое Александр Градуленко не забыл: в конце 2003 года вместе с боевыми товарищами создал общественную организацию ветеранов боевых действий «Контингент». Вплоть до 2021 года он входил правление организации.



— Война накладывает отпечаток в душе на всю жизнь, я живу этими воспоминаниями, помню и люблю сослуживцев. Несмотря на то, что многие из нас — бывших боевых товарищей — погрузились нынче в бизнес , душой мы до сих пор в строю, — рассказывал в одном из интервью Градуленко.

А генеральские погоны? Я понял, что они совсем не обязательны, можно и на гражданке быть генералом. Александр Градуленко

В 2016 году (в то же время, когда Градуленко получил судимость) в документации «Мелофона», впервые появляется имя сослуживца Градуленко — Игоря Ляпустина. Уже в 2017 году его доля в букмекерском бизнесе возрастает с 1 до 50%. Второй половиной с 2019 года завладела кипрская компания «Таглагас ЛТД».





Прибыльную букмекерскую контору записали на человека, который никогда ранее не имел опыта предпринимательства и управления компаниями. Согласно данным «Контур.Фокус», «Мелбет» («Мелофон» и «Твоя ставка») — первый и единственный бизнес, который вел Игорь Ляпустин.



Источник: Игорь Ляпустин / Vk.com











Чем занимался Игорь Ляпустин после службы до конца неясно. В последнее время он жил в Москве, а на военном поприще дослужился до звания майора. Социальные сети Ляпустин начал вести весной 2020-го: тогда он объехал родные сибирские места в Иркутской области и Красноярском крае. А в 2021 году отправился в Грецию.



В 2021 году гендир «Мелбета» отправился в путешествие по Греции Источник: Игорь Ляпустин / Vk.com











Еще в 2021 году отношения между армейскими друзьями и бизнес-партнерами были нормальными. Они вместе ездили во Владивосток на юбилей своего командира роты, пели песни и выпивали за одним столом. Теперь же сослуживец обвиняет Ляпустина в рейдерском захвате части активов — 49,99% акций «Мелофона», которые оценивает в 90 млн рублей.

После банкротства сам Градуленко юридически ничем не владеет и ничем не руководит.



Ляпустин и Градуленко во Владивостоке на юбилее ротного в 2021 году Источник: Игорь Ляпустин / Vk.com











Ищите женщину





В 2022 году после начала военных действий на Украине и введения санкций против России правительство внесло Кипр в список «недружественных» стран, резидентам которых запретили владеть долями в букмекерских компаниях. После поправок в законы букмекеры стали массово избавляться от иностранных собственников.

В этот период «Таглагас ЛТД» вышла из состава учредителей «Мелофона», а обладателем 50-процентной доли стала член Московской коллегии адвокатов Мария Кеббул. В июле 2022-го она получила в контрольный пакет — 50,01% доли.

Представители кипрской компании говорили о том, что Кеббул ввела их в заблуждение: получила доверенность, переоформила на себя контрольный пакет фирмы и ничего не заплатила. «Таглагас» стали судиться с новой владелицей букмекерской конторы и требовали признать сделку недействительной. Однако вернуть «Мелбет» им не удалось: все инстанции встали на сторону Марии Кеббул.



Помимо фирмы ставок, адвокат Кеббул также является учредителем медклиники «Классика» в Железногорске Курской области.

Футбол и спонсоры

«Мелбет» входит в топ-10 официальных букмекерских компаний России и является титульным партнером Первой лиги чемпионата России по футболу, а также официальным партнером футбольного клуба «Балтика» из Калининграда.



— Футбольная национальная лига следит за событиями и надеется, что любые ситуации, связанные с сотрудниками букмекерской конторы «Мелбет», не повлияют на партнерские отношения между лигой и компанией — титульным партнером, — сказали в лиге.



ФНЛ отвечает за проведение соревнований в Первой и Второй лиге (соответственно второй и третий дивизионы российского футбола).

В июне 2023 года в Швейцарии при загадочных обстоятельствах умер миллионер и основатель букмекерской конторы 1xBet Сергей Каршков, российские следователи разыскивали его несколько лет.

