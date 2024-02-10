Деньги из Якутска, идеи из Владивостока: кто открывает новый ресторан на Красном проспекте

Управляющим партнером «Козы и Лозы» стал Игорь Фурман, проработавший больше восьми лет во Владивостоке: сначала в ресторане Zuma (это самое известное заведение Дальнего Востока), а потом в сети грузинских ресторанов «Супра». Сам Игорь признаётся, что в эту сферу его привели в своё время доходы его девушки, работавшей официанткой.

— Мне тогда 30 тысяч в месяц платили, а она могла за смену 5–6 заработать, — говорит он.



Группа ресторанов «Супра» стала основным проектом, в котором Фурман выступал уже в роли управленца. Всего их сейчас четыре, причем у трёх к основному названию добавляется какое-то уточнение (Диди, Меоре, Романи).