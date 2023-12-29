«Лишают кешбэка и отключают от программы лояльности». Россияне жалуются на один из крупнейших маркетплейсов

Всем, кому не зачислили бонусы или не доставили товар, сначала отменяют заказ, поделился с MSK1.RU житель Саратова Андрей. Бонусы в размере 2411 баллов (50% от стоимости заказа) должны были ему прийти еще в начале ноября, однако по состоянию на конец декабря 2023 года он так их и не получил. Как и в предыдущем случае, сервис отменил доставку и не выплатил бонусы, хотя товар по факту был доставлен.

— Мой заказ отменили, когда он был уже в пункте выдачи, и я его смог получить. Уведомление об отмене заказа в личном кабинете «МегаМаркета» пропало сразу же после того, как я его получил, — рассказал он. — Речь идет о том, что они у себя в системе видят сумму 2411 бонусов, но ничего сделать не могут, потому что этим занимается другой отдел. На просьбу соединить меня с этим отделом говорят, что не могут этого сделать.