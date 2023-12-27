Новосибирец выкупил участки крупного девелопера из Липецка — он заплатит за землю 341 миллион

Житель Новосибирской области выкупил земельные участки некогда крупного девелопера АО «Липецкая ипотечная корпорация». За имущество организации сибиряк заплатит 341 миллион рублей.
Об этом сообщатся в едином федеральном реестре сведений о банкротстве 27 декабря. Организатором торгов стало ООО «Специализированная торгующая организация».
По данным «Контур.Фокуса» Дмитрий Максимкин ранее выступал участником ООО «Управляющая компания «Эксплуатация», но перестал быть учредителем организации. Сибиряк числится директором и владельцем пермской компании «Триумф» — в ноябре этого года фирму исключили из ЕГРЮЛ в связи наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности.
Речь идет о реализации имущества АО «ЛИК». В состав лота вошли 43 земельных участка, которые являются предметом залога ООО «Грос Ритейл». Победителем торгов стал Дмитрий Максимкин из Ордынского района Новосибирской области. Начальная цена участков составляла более 442 миллионов рублей, но по результатам торгов их стоимость снизилась до 341 миллиона рублей.
— Заинтересованность победителя к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует, — указано в сообщении.
Как сообщает сервис «Контур.Фокус», АО «ЛИК» образовали в 2002 году в Липецкой области, юридическое лицо признали банкротом в 2019 году. С компанией заключили 11 госконтрактов на сумму 451 миллион рублей, по состоянию на 2017 год, аукционером организации выступало управление имущественных и земельных отношений Липецкой области.
АО «ЛИК» признали несостоятельным в 2019 году. В группе компании во «ВКонтакте» указано, что организация являлась крупным девелопером в Липецке. Компания осуществляла крупномасштабные проекты комплексного освоения территории в городе Липецке, сообщается на сайте АО «ЛИК».
В ноябре в Новосибирске мэрия объявила аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории на левом берегу города. Речь идет об участке в 15,3 тысячи квадратных метров. В этом материале рассказываем, где находится земельный часток.