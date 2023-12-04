Нажарил на миллионы: новосибирская сеть общепита вошла в топ-10 самых масштабных в России — сколько она зарабатывает

Первая точка Cheburek.Me открылась весной 2019 года неподалёку от метро «Студенческая». Для раскрутки заведения предприниматель применил простой, но эффектный трюк: в день начала работы некоторое количество чебуреков было роздано бесплатно. Собралась толпа, событие попало в новости — не говоря уже о том, что какое-то количество потенциальных покупателей смогли попробовать новинку.



Едва развив сеть в Новосибирске, Александр Долгов начал продажу франшизы желающим открыть Cheburek.Me не только в Новосибирске, но и в других городах. Сейчас, по данным сайта сети, под этим брендом работает 375 точек в 12 странах: в Беларуси, Латвии, Казахстане, Грузии, Узбекистане, Армении, Эстонии и других.