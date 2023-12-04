Нажарил на миллионы: новосибирская сеть общепита вошла в топ-10 самых масштабных в России — сколько она зарабатывает

Бизнес новосибирского предпринимателя Алексанра Долгова вошёл в десятку крупнейших сетей общепита России по количеству торговых точек и стал лидером по темпам роста. Долгову удалось обойти такие компании, как «Шоколадница» и группа Аркадия Новикова. Парадокс в том, что в родном Новосибирске основной бренд предпринимателя, сеть «Чебурек.Ми», не входит даже в первую двадцатку, а новый проект с шаурмой и вовсе отсутствует. Подробности узнал обозреватель НГС Стас Соколов.
Новая новосибирская звезда
Создатель сети «Чебурек.Ми» Александр Долгов опубликовал в своем телеграм-канале список 20 ресторанных групп России с наибольшим количеством точек. Данные эти были обнародованы на 16 форуме профессионального журнала Food Service, который проходит в Москве. Компания, которая в таблице названа «Чебурек.Ми» (хотя такого юрлица не существует), попала в список впервые. Сейчас у неё 401 заведение по всей России: новосибирскому предпринимателю удалось обойти такие известные компании как группа Аркадия Новикова, «Шоколадница», Cofix и т.д.
— Мы проделали огромную работу, чтобы оказаться здесь. Через год целимся в топ-5 попасть. И если вы хотите что-то в России делать во франчайзинге, глупо не обратиться к нам, — написал Александр Долгов, обращаясь, нужно полагать, к потенциальным франчайзи.
Первая точка Cheburek.Me открылась весной 2019 года неподалёку от метро «Студенческая». Для раскрутки заведения предприниматель применил простой, но эффектный трюк: в день начала работы некоторое количество чебуреков было роздано бесплатно. Собралась толпа, событие попало в новости — не говоря уже о том, что какое-то количество потенциальных покупателей смогли попробовать новинку.
Едва развив сеть в Новосибирске, Александр Долгов начал продажу франшизы желающим открыть Cheburek.Me не только в Новосибирске, но и в других городах. Сейчас, по данным сайта сети, под этим брендом работает 375 точек в 12 странах: в Беларуси, Латвии, Казахстане, Грузии, Узбекистане, Армении, Эстонии и других.
Кроме сети чебуречных, в ресторанном портфеле Долгова есть проект с шаурмой «Сеньор Денёр» — эту сеть из 32 точек он купил весной этого года. Сейчас на сайте сети есть адреса 24 точек, расположенных на пространстве от Санкт-Петербурга до Невельска (Сахалин).
Сколько приносят чебуреки
Оценить реальные масштабы бизнеса Александра Долгова непросто. Торговый знак Cheburek.Me зарегистрирован лично на предпринимателя, а не на какое-то юридическое лицо, у которого можно посмотреть выручку и прибыль. Заведения принадлежат отдельным франчайзи, которые в большинстве своём тоже ведут деятельность через форму ИП.
Сам Долгов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Ижевске. Источником доходов, помимо ИП, у предпринимателя служит компания ООО «Лазерлов», которой принадлежат права на бренд LaserLove — под ним работает созданная Долговым сеть салонов лазерной эпиляции. При выручке в 80,6 миллиона рублей за прошлый год компания получила чистой прибыли на 28,7 миллиона рублей.
Выручку от франшизы можно оценить исходя из условий, которые предлагает Cheburek.Me. Каждый новый франчайзи платит единовременный паушальный взнос 400 тысяч рублей. Ежемесячные отчисления за пользование брендом (роялти) составляют 5 тысяч рублей. Таким образом, продав франшизу на 147 точек (рост количества заведений в 2023 году) владелец бренда мог получить 58,8 миллиона рублей паушальных взносов.
Поскольку работать открытые точки могут разное время, то вычислить точный размер возможных роялти не представляется возможным. Но если допустить, что их исправно платили все точки, которые были в сети на начало года, а открывшиеся в среднем проработали только шесть месяцев, то получается, что отчисления за пользование брендом могли дать дополнительно порядка 18 миллиона рублей.
Разумеется, получившиеся порядка 76 миллионов рублей — это не прибыль, а выручка, часть которой пришлось потратить на содержание сотрудников, офиса, производство рекламных материалов и рекламу бренда. Тем не менее, это очень неплохие результаты, учитывая тот факт, что продажи уже готовой концепции не требуют значительных инвестиций.
Для сравнения, выручка одного новосибирского ООО «Фартук» (управляет рестораном «Коробок») в прошлом году составила 230 миллионов рублей, а чистая прибыль — 39 миллионов рублей.
Тихо, но эффективно
Обращает на себя внимание и осторожность в плане масштабов развития. Даже в родном Новосибирске Cheburek.Me не попадает и в первую двадцатку по количеству точек, которые можно отнести к общепиту. Сейчас, по данным 2ГИС, у этого бренда в городе 13 адресов, один из которых — это офис. Ещё как минимум одна точка (на Фрунзе) временно не работает.
Первая десятка самых распространенных в городе заведений общепита сейчас выглядит так: MGrill (66 точек), «Русские блины» (59), Kuzina (50), KFC (44), «Суши Восток» (43), «Суши Make» (42), «Подорожник» (38), «Бодрый день» (32), «Солнечный день» (28), «Куликовский» (28). Даже если оставить в списке только заведения уличной еды (то есть не учитывать фаст-фуд вроде KFC или кондитерские формата «Куликовского» и «Скоморохов»), то Cheburek.Me займёт в этом списке в лучшем случае 14 место, пропуская вперёд такие сети как «Хот-дог Мастер» (21) и Habibifood (15).
Такой подход разительно отличается от того, что практиковал бывший лидер новосибирского рынка уличной еды «Дядя Дёнер». На пике развития у этой сети было в Новосибирске более 70 павильонов. Чтобы добиться такой степени присутствия, владельцы активно занимали деньги: как у банков, так и на фондовом рынке — при помощи облигаций. В результате в какой-то момент компания стала испытывать сложности с обслуживанием своих долговые обязательств, и в конце концов разорилась. Сейчас в Новосибирске работает 13 точек с таким названием, но трудно сказать, насколько их можно считать сетью: точки принадлежат разным владельцам, ведущим бизнес самостоятельно.
Александру Долгову, кажется, такая участь не грозит. Даже если большая часть франчайзи в какой-то момент разорится, владелец бренда просто перестанет получать роялти.
Не нужно думать, однако, что даже достигнув успеха в одном проекте, предприниматель не застрахован от провала в другом. Запустив два года назад новый проект Yellow Door (кофейни с «римской пиццей» и возможностью заказа через приложение), Долгов этой осенью объявил о прекращении их работы и полученных убытках. Сейчас в этом помещении на пересечении Красного проспекта и улицы Горького готовится к открытию точка красноярской сети кофеен Green House.