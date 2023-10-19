В центре Новосибирска продают модный магазин женской одежды — владелец решил переехать

Магазин модной женской одежды в центре Новосибирска на улице Советская, 20 выставили на продажу. Готовый бизнес решили продать за 3 миллиона вместе с остатками вещей.
Как говорится на сайте объявлений, у магазина Inspire Girls собственное производство одежды. Площадь помещения равна 5 кв. м. Владелец решил продать все: рейлы, стеллажи, столы, кассовую стойку, оборудованный склад, компьютер и другую технику вместе с полным комплектом мебели.
— Мы переезжаем из Новосибирска и ищем новых партнеров или собственников, — сообщил владелец.
Кроме вещей бренда Inspire в магазине продают одежду и других компаний. Собственник предлагает нового владельцу дальше развиваться в этом направлении.
Ежемесячная плата по аренде в этой локации, по данным объявления, составляет 204 тысячи рублей, также необходимо будет платить коммунальные услуги — примерно 18 тысяч рублей.
Недавно на продажу выставили торговый центр. В нем находятся супермаркет «Пятерочка», кафе «KFC Авто», доставка «Суши Make», «Магазин свежего мяса» аптека, ломбард и другие магазины.