Властелин пельменей: как маленький цех на окраине вырос в компанию с миллиардными оборотами и телезвездами на упаковках

Чтобы понять, что происходит с компанией, которая никогда не отличалась особой открытостью и готовностью общаться с прессой, стоит напомнить коротко ее историю.

Пельмени с пиццей

Официальным годом начала «Сибирского гурмана» считается 1995 год, когда Олег Сапухин и Владимир Свищев занялись торговлей продуктами питания. Первым их известным широкой публике бизнесом стали, впрочем, не полуфабрикаты, а сеть New York Pizza, которую они открыли вместе с американцем Эриком Шогреном. Злые языки чуть позже говорили, что именно русские партнеры уговорили американца (у которого за плечами к тому времени было два прогоревших предприятия в России) заняться тем, что он здесь знал лучше, чем кто-либо, — фастфудом.