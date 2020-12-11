«Сибирский Гурман» открывает пекарни с экспериментальным товаром

Новосибирский производитель полуфабрикатов «Сибирский Гурман» решил попробовать себя в торговле. Компания запускает новый проект — пекарни «Солнцепёк», где будут продаваться экспериментальные разработки, которых пока нет в магазинах.

Первый «Солнцепёк» открылся в удаленном районе на улице Порт-Артурской. Это магазин-пекарня, где продаются готовые продукты, которые выпекаются или доготавливаются из замороженных полуфабрикатов. Еще одна точка должна заработать до конца этого года в доме на углу Каменской и Ядринцевской — там уже идет ремонт.