11 декабря пятница
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 7/10
usd 73.71
eur 89.13
Тема дняКак изменят проспект Маркса и Большевичку (проект)

Все новости

Все новости

«Сибирский Гурман» открывает пекарни с экспериментальным товаром

Первый магазин-пекарня уже открылся в отдаленном районе Новосибирска. Следующие появятся в центре

830
5Обсудить

Поделиться

Пекарня «Сибирского Гурмана» скоро заработает на Ядринцевской

Пекарня «Сибирского Гурмана» скоро заработает на Ядринцевской

Поделиться

Новосибирский производитель полуфабрикатов «Сибирский Гурман» решил попробовать себя в торговле. Компания запускает новый проект — пекарни «Солнцепёк», где будут продаваться экспериментальные разработки, которых пока нет в магазинах.

Первый «Солнцепёк» открылся в удаленном районе на улице Порт-Артурской. Это магазин-пекарня, где продаются готовые продукты, которые выпекаются или доготавливаются из замороженных полуфабрикатов. Еще одна точка должна заработать до конца этого года в доме на углу Каменской и Ядринцевской — там уже идет ремонт.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Внутри первого магазина на Порт-Артурской

Внутри первого магазина на Порт-Артурской

Поделиться

Как рассказала руководитель проекта Елена Костерина, собственные торговые точки им понадобились для того, чтобы проверить на реальных покупателях новые разработки — прежде всего в сфере хлебопечения.

— У нас есть много интересных продуктов, которые торговые сети пока не спешат брать. А собственные пекарни позволят познакомить с ними покупателей напрямую и получить быструю обратную связь, — говорит куратор проекта.

Если всё получится, то «Сибирский Гурман» может продолжить развивать проект уже на принципах франчайзинга.

Сейчас на сайте компании в качестве продуктов, которые выпускаются под маркой «Солнцепёк», указаны только блины (с начинками и без) и тесто. Но среди прочей продукции предприятия сейчас есть довольно широкий выбор пирожков и слоек.

Блинная «Солнцепёк» на Советской (сейчас на этом месте работает бар «Шульц»)

Блинная «Солнцепёк» на Советской (сейчас на этом месте работает бар «Шульц»)

Поделиться

У бренда «Солнцепёк» — долгая история. Первоначально он создавался для предприятий общепита. В середине 2000-х компания «Ресторатор» так назвала свои блинные, которые были клоном сети из Санкт-Петербурга «Чайная ложка». Этот проект не получил развития, и «Сибирский Гурман» (у которого с «Ресторатором» были общие владельцы) приспособил марку для линейки замороженных блинчиков.

Производители продуктов питания часто создают собственные торговые сети. Самый заметный пример такого рода — «Торговая площадь», у которой в Новосибирске уже 133 фирменные точки продаж. Собственные булочные давно есть у хлебокомбината «Инской», а в этом году в Новосибирске открылись первые точки сети «Агрокомплекс» из Краснодарского края. Они работают в необычном для Новосибирска формате.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

новые заведенияобщепит
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...