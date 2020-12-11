«Сибирский Гурман» открывает пекарни с экспериментальным товаром

Новосибирский производитель полуфабрикатов «Сибирский Гурман» решил попробовать себя в торговле. Компания запускает новый проект — пекарни «Солнцепёк», где будут продаваться экспериментальные разработки, которых пока нет в магазинах.
Первый «Солнцепёк» открылся в удаленном районе на улице Порт-Артурской. Это магазин-пекарня, где продаются готовые продукты, которые выпекаются или доготавливаются из замороженных полуфабрикатов. Еще одна точка должна заработать до конца этого года в доме на углу Каменской и Ядринцевской — там уже идет ремонт.
Как рассказала руководитель проекта Елена Костерина, собственные торговые точки им понадобились для того, чтобы проверить на реальных покупателях новые разработки — прежде всего в сфере хлебопечения.
— У нас есть много интересных продуктов, которые торговые сети пока не спешат брать. А собственные пекарни позволят познакомить с ними покупателей напрямую и получить быструю обратную связь, — говорит куратор проекта.
Если всё получится, то «Сибирский Гурман» может продолжить развивать проект уже на принципах франчайзинга.
Сейчас на сайте компании в качестве продуктов, которые выпускаются под маркой «Солнцепёк», указаны только блины (с начинками и без) и тесто. Но среди прочей продукции предприятия сейчас есть довольно широкий выбор пирожков и слоек.
У бренда «Солнцепёк» — долгая история. Первоначально он создавался для предприятий общепита. В середине 2000-х компания «Ресторатор» так назвала свои блинные, которые были клоном сети из Санкт-Петербурга «Чайная ложка». Этот проект не получил развития, и «Сибирский Гурман» (у которого с «Ресторатором» были общие владельцы) приспособил марку для линейки замороженных блинчиков.
Производители продуктов питания часто создают собственные торговые сети. Самый заметный пример такого рода — «Торговая площадь», у которой в Новосибирске уже 133 фирменные точки продаж. Собственные булочные давно есть у хлебокомбината «Инской», а в этом году в Новосибирске открылись первые точки сети «Агрокомплекс» из Краснодарского края. Они работают в необычном для Новосибирска формате.