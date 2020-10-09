Гимнаст-олимпиец вложил деньги в бизнес тестя: они начали торговать замороженным мясом в Новосибирске

Иван Стретович вложил деньги в новосибирский бизнес тестя
В Новосибирске заработал первые магазин сети «Агрокомплекс» из Краснодара и вот-вот откроется второй. Совладельцем этих торговых точек стал гимнаст, серебряный олимпийский чемпион по гимнастике Иван Стретович.
Первый магазин «Агрокомплекса» заработал на Дуси Ковальчук, 248 на первом этаже жилого дома. Кроме уже работающего магазина готовится к открытию торговая точка на Кошурникова, рядом с метро «Березовая роща».
В магазине продаются только продукты глубокой заморозки, которые выложены по большей части в закрытые холодильные лари. Таким образом здесь представлены не только полуфабрикаты и недорогая курятина, но и мраморная говядина. Это необычно, поскольку сейчас розничная торговля пытается предлагать мясо и рыбу в основном охлажденном виде.
Новосибирские магазины открыты по франчайзингу. Иван Стретович подтвердил факт, что он стал инвестором. За более подробными комментариями спортсмен предложил обратиться к его тестю Александру Шаповалову, который открыл магазины. На дочери Шаповалова Ирине спортсмен женился этой осенью.
Александр Шаповалов рассказал НГС, что «Агрокомплекс» привлек его качеством продуктов. Концепция магазинов — только заморозка — предпринимателя не смущает.
— То мясо или рыба, которые покупатели видят у нас в магазинах «охлажденными» часто привозят в Новосибирск тоже в глубоко замороженном виде и просто размораживают перед продажей, — говорит предприниматель.
Шаповалов планирует открыть в Новосибирске до 20 торговых точек сети. Для работы в соседних регионах предполагается привлекать партнеров-франчайзи, которые будут получать товар со склада в Новосибирске.
Грудка курицы в магазине стоит 197 рублей за килограмм, грудинка обычной (травяного откорма) говядины 385 рублей, стейк рибай от 1604 до 2747 рублей за килограмм — в зависимости от категории.
«Агрокомплекс» — торговая марка компании «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачёва» — многопрофильного предприятия из Краснодарского края, которое выращивает говядину, баранину, птицу и производит из них продукты разной степени переработки. У компании на родине сеть крупная фирменных магазинов и отделов, однако, если верить сайту предприятия, все они сконцентрированы в Краснодарском крае и соседних с ними Ставропольском крае и Ростовской области.
Стретович не первый спортсмен, который решил попытать счастья в бизнесе связанном с торговлей продуктами или общепите. Так сноубордист Сергей Лапушкин (претендовал на участие в олимпийской сборной, но на Олимпиаде так и не выступил) в 2016 году открыл в Новосибирске несколько точек с хот-догами под названием «Сибирский батя».
Фирменные сети производителей продуктов из других регионов выходят на новосибирский рынок тоже не впервые. Так в городе работает больше 30 точек, торгующих полуфабрикатами бренда «Ермолино» (Калужская область). Не всегда, впрочем, таким проектам удается закрепиться на рынке. Один из крупнейших производителей мяса в России — уральский «Ариант» — открыв в Новосибирске больше десятка торговых точек в 2016 году, уже через два года закрыл их все.