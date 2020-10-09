Гимнаст-олимпиец вложил деньги в бизнес тестя: они начали торговать замороженным мясом в Новосибирске

В Новосибирске заработал первые магазин сети «Агрокомплекс» из Краснодара и вот-вот откроется второй. Совладельцем этих торговых точек стал гимнаст, серебряный олимпийский чемпион по гимнастике Иван Стретович.



Первый магазин «Агрокомплекса» заработал на Дуси Ковальчук, 248 на первом этаже жилого дома. Кроме уже работающего магазина готовится к открытию торговая точка на Кошурникова, рядом с метро «Березовая роща».



В магазине продаются только продукты глубокой заморозки, которые выложены по большей части в закрытые холодильные лари. Таким образом здесь представлены не только полуфабрикаты и недорогая курятина, но и мраморная говядина. Это необычно, поскольку сейчас розничная торговля пытается предлагать мясо и рыбу в основном охлажденном виде.