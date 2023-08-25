Новосибирцы открыли Chicko в Томске — к популярному корейскому кафе выстроилась длинная очередь и там

Кафе Chicko заработало в самом центре Томска, на улице Ленина, 99. Как можно понять из отзывов в 2ГИС, фактически, поесть там можно уже с прошлой пятницы, но сегодня, 25 августа, там было назначено официальное открытие. Как рассказал читатель НГС, оказавшийся в Томске по делам, очередь в несколько десятков метров огибала здание и уходила к переулку Нахановича. А подойти к дверям заведения было в принципе проблематично.