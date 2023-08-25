Новосибирцы открыли Chicko в Томске — к популярному корейскому кафе выстроилась длинная очередь и там

Новосибирские рестораторы открыли в Томске заведение сети Chicko. Там, как и на открытии в сентябре 2022 года в Новосибирске, выстроилась длинная очередь из поклонников корейской кухни.
Кафе Chicko заработало в самом центре Томска, на улице Ленина, 99. Как можно понять из отзывов в 2ГИС, фактически, поесть там можно уже с прошлой пятницы, но сегодня, 25 августа, там было назначено официальное открытие. Как рассказал читатель НГС, оказавшийся в Томске по делам, очередь в несколько десятков метров огибала здание и уходила к переулку Нахановича. А подойти к дверям заведения было в принципе проблематично.
Сеть Chicko была создана в Москве предпринимателем Сергеем Лебедевым. Сейчас в столице работает уже девять заведений, которые предлагают блюда современной южнокорейской уличной еды. Однако популярность Chicko связана в немалой степени с умением привлечь в заведение поклонников манги (японские комиксы) и кей-попа (корейской современной поп-музыки).
Томское кафе сети открыла та же компания, которая привела в прошлом году Chicko в Новосибирск — ООО «СББ». Предприятие было зарегистрировано еще в 2016 году для развития сети бургерных МясоRoob. Но владельцы решили использовать его для нового проекта тоже (новосибирское кафе было открыто как раз в помещении, где до этого работала одна из бургерных).
По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «СББ» составила 116,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,9 миллиона рублей. У компании пять учредителей, самые крупные доли у Якова Вебера (35%), Олега Ионко (22,5%) и создателя бренда МясоRoob Дмитрия Лаевского.
В октябре 2022 года, спустя месяц после открытия в Новосибирске, компания отчиталась о первых результатах работы.