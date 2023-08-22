«Нашли, как привести Жерара»: Денис Иванов разморозил совместный проект с Депардье в Новосибирске

Заведение под названием «Жерарня» было анонсировано Денисом Ивановым и Жераром Депардье летом 2021 года. Оно должно было занять второй этаж здания на углу Урицкого и Ленина. У Иванова там уже работает изакая-бар «Жан Хуан Лу» и летний ресторан Veranda. Точная дата открытия заведения тогда не называлась, но в помещении уже были начаты подготовительные работы.