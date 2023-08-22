«Нашли, как привести Жерара»: Денис Иванов разморозил совместный проект с Депардье в Новосибирске

Ресторанная компания новосибирского ресторатора Дениса Иванова возобновила работы в помещении, где должно открыться совместное заведение с Жераром Депардье. Ранее проект был заморожен из-за санкционных сложностей.
Заведение под названием «Жерарня» было анонсировано Денисом Ивановым и Жераром Депардье летом 2021 года. Оно должно было занять второй этаж здания на углу Урицкого и Ленина. У Иванова там уже работает изакая-бар «Жан Хуан Лу» и летний ресторан Veranda. Точная дата открытия заведения тогда не называлась, но в помещении уже были начаты подготовительные работы.
После событий февраля 2022 года проект был, по выражению Иванова, «поставлен на паузу», что было связано как с политическими рисками для самого Депардье, так и с чисто логистическими сложностями. Сейчас ресторатор решил проект разморозить, на площадку вышли строители.
— Было немного непонятно, как везти сюда Депардье и как посылать на стажировку во Францию наших сотрудников. Но сейчас мы нашли решение, — рассказал Иванов.
По словам ресторатора, заведение будет называться так же, как и планировалось — «Жерарня», однако в первоначальный проект были внесены некоторые изменения, касающиеся дизайна.
— Хотелось бы, конечно, открыть «Жерарню» к Новому году, но, скорее всего, мы сможем это сделать только в первом квартале следующего года, — сообщил ресторатор.
В последние годы Денис Иванов работает одновременно в трех городах — в Новосибирске, Москве и Тюмени. В столице у Иванова работают четыре японских изакая-бара [KU:], ресторан #СИБИРЬСИБИРЬ и пивной ресторан Krombacher, в Тюмени открыт ресторан #СИБИРЬСИБИРЬ и кафе Bake Up.
В Новосибирске последним новым проектом Иванова стал бар Beerbistro в историческом доме на Красном проспекте, 22, для которого пришлось прорубить в стене дополнительную дверь во внутренний двор.