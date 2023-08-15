Банки заподозрили новосибирских криптоторговцев в отмывании денег — почему от этого не застрахован никто

Сейчас, как сообщил Игорь Гордеев, у фирмы остаются счета в «Уралсибе» и «Альфа Банке» — дополнительные документы запрашивали и в них.



Бизнесмен уверен, что Центробанк отнес компанию к «красной зоне». Компания обратилась в Банк России, но прямого подтверждения там не дали — и тоже запросили дополнительные документы.

С 1 июля 2022 года Центробанк запустил платформу «Знай своего клиента», куда подключены все банки. Через нее кредитные организации получают информацию о клиентах-юрлицах на предмет совершения сомнительных операций по отмыванию или обналичиванию денег. Платформа работает по типу светофора: юридические лица с высоким риском участия в теневых схемах отнесены в «красную зону» ЦБ РФ , со средним — в «желтую», с низким — в «зеленую».

НГС направил запросы в «Газпромбанк», «Абсолют Банк», «Уралсиб», «Альфа Банк», Сбербанк и Банк России с просьбой разъяснить, почему ограничивалось дистанционное банковское обслуживание и действительно ли «Байсейл Экчендже» оказалась в «красной зоне». В банках к моменту публикации материала на запросы не ответили.

