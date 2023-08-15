Банки заподозрили новосибирских криптоторговцев в отмывании денег — почему от этого не застрахован никто

Новосибирская компания «Байсейл Экчендже», торгующая криптовалютой, несколько месяцев ведет споры с банками, в которых открывала (и пыталась открыть) счета. Часть из них отказала фирме в дистанционном банковском обслуживании, решив, что она может заниматься отмыванием денег. По мнению владельцев фирмы, Центробанк отнес ее в так называемую «красную зону». НГС разобрался в ситуации и узнал, что о ней думает эксперт и почему торговать крипто пока достаточно рискованно.
Как объясняет гендиректор компании Игорь Гордеев, «Байсейл Экчендже» торгует цифровыми товарами — криптовалютой (хотя в системе «Контур.Фокус» в качестве основной деятельности заявлена розничная торговля по почте или в интернете, а не деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, как рекомендовано для криптовалют). Игорь Гордеев одновременно занимает две должности: гендиректора и главного бухгалтера. Соучредитель компании — Вячеслав Кенден, а зарегистрирована она всего несколько месяцев назад — в конце мая 2023 года.
Игорь Гордеев также указан руководителем еще двух компаний со схожими названиями: «Байсейл» (зарегистрирована в конце июля 2022 года, занимается, согласно ОКВЭД, образованием, а также деятельностью с использованием вычислительных технологий и ИТ) и «Байсейл Проект» (зарегистрирована в начале февраля
С теми, кто хочет приобрести криптовалюту, «Байсейл Экчендже» заключает договор купли-продажи — в нем цифровой товар объясняют как «совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, не являющегося денежной единицей РФ, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей». Компания торгует стейблкоинами Tether (Тетхер, USDT) — валюта после оформления документов, внесения оплаты и согласования различных нюансов отправляется на электронный кошелек пользователя. По сути, это оборот крипты на инвестиционной платформе.
— Мы решили вывести криптовалюту из теневого сектора экономики, платить налоги и полностью убрать анонимность. Используем блокчейн-технологии, — объясняет Игорь Гордеев.
Крипта вне закона
По словам Игоря Гордеева, он с коллегами и раньше работал с криптовалютой, поэтому образованной весной компании не пришлось искать клиентов — их на тот момент было достаточно. Проблема оказалась в другом: «Газпромбанк», который фирма выбрала для работы, уже через несколько дней, 6 июня, закрыл ей доступ к системе дистанционного обслуживания, сославшись на
Компания указала это в жалобе на ГПБ, копию которой Гордеев предоставил для публикации. В беседе с журналистами новосибирец неоднократно назвал произошедшее «первой блокировкой».
В «Байсейл Экчендже» утверждают, что «Газпромбанк» направлял в компанию несколько уведомлений об отказах в проведении финансовых операций (копии имеются в распоряжении НГС). В числе причин, которыми обосновываются отказы, в них названы неполный комплект документов, предоставленных по запросу кредитной организации, а также то, что у операций есть признаки, «указывающие на их необычный характер». Банк запросил у криптоторговцев дополнительные документы, они их предоставили, но разбирательства показались «Байсейл Экчендже» длительными: счет закрыли, а в банк направили претензию.
С этого момента началась миграция миллионов: из «Газпромбанка» коммерсанты деньги вывели в «Абсолют Банк», но и там потребовали дополнительные документы. Затем деньги пытались перевести в «Сбер», но тоже безуспешно. При этом некоторые банки брали комиссии, а также фирме пришлось заплатить
Сейчас, как сообщил Игорь Гордеев, у фирмы остаются счета в «Уралсибе» и «Альфа Банке» — дополнительные документы запрашивали и в них.
Бизнесмен уверен, что Центробанк отнес компанию к «красной зоне». Компания обратилась в Банк России, но прямого подтверждения там не дали — и тоже запросили дополнительные документы.
С 1 июля 2022 года Центробанк запустил платформу «Знай своего клиента», куда подключены все банки. Через нее кредитные организации получают информацию о клиентах-юрлицах на предмет совершения сомнительных операций по отмыванию или обналичиванию денег. Платформа работает по типу светофора: юридические лица с высоким риском участия в теневых схемах отнесены в «красную зону»
НГС направил запросы в «Газпромбанк», «Абсолют Банк», «Уралсиб», «Альфа Банк», Сбербанк и Банк России с просьбой разъяснить, почему ограничивалось дистанционное банковское обслуживание и действительно ли «Байсейл Экчендже» оказалась в «красной зоне». В банках к моменту публикации материала на запросы не ответили.
Как работает рынок криптовалюты в России
Российское законодательство допускает выпуск и обращение цифровой валюты, в том числе крипты. Регулируется оборот законом «О цифровых финансовых активах». При этом если правила для торговли криптовалютой существуют, то явного требования о получении специальной лицензии для этой деятельности не имеется. Согласно закону, торговля криптой рассматривается как одна из операций с цифровыми финансовыми активами.
Несмотря на то, что обращение криптовалюты разрешено, оплачивать криптовалютой товары и услуги, согласно действующему законодательству, запрещено. Крипта, по сути представляющая собой цифровую платежную систему, появилась в 2009 году — и до сих пор в ее обращении не участвуют банки. Всё это время криптовалюты децентрализованы и работают без регулирующего органа. Хотя вопросы на эту тему поднимались неоднократно, а Центробанк не раз выступал за запрет частных криптовалют.
— Мы (ЦБ. — Прим. ред.) выступаем за развитие цифровых финансовых активов и цифровизацию финансов, и наша финансовая система в этом смысле достаточно продвинутая. Но мы [не меняем] свою позицию по поводу того, чтобы частные криптовалюты — по которым непонятно, кто отвечает, как отвечает, которые не прозрачные, большие риски волатильности — чтобы они не использовались в расчетах, — цитировало РИА Новости главу Банка России Эльвиру Набиуллину.
У криптовалюты нет гаранта, который обеспечит легальность ее создания и использования — как, к примеру, Центробанк в случае с рублями. Разница между доходами и расходами от операций с криптовалютой должна облагаться налогом на прибыль, единым налогом при УСН и НДФЛ.
Не запрещено, но подозрительно
Одно то, что компания «Байсейл Экчендже» не работает еще и года, вводит ее в группу риска: она еще ни разу не подавала в налоговые органы ежегодный балансовый отчет, по которому судят о степени риска. При этом и единые правила учета операций с криптовалютой еще не выработаны: и в российской, и в мировой практике крипта считается принципиально новым видом активов.
Финансовый консультант, кандидат экономических наук Дмитрий Филипьев подтвердил НГС, что в России вопрос обращения криптовалюты практически не урегулирован.
— Нет прямого запрета и почти нет четко закрепленных в законодательстве ограничений относительно криптовалюты, конечно же, кроме того, что в России она не является средством расчета: криптовалюту нельзя использовать для повсеместной оплаты товаров и услуг. Вот и всё, — пояснил эксперт. — Но отсутствие ограничений, собственно, и есть своего рода ограничение. Ключевой нюанс — это желание Центробанка запретить обмен, обращение и майнинг (изготовление. — Прим. ред.) криптовалюты.
Экономист также подчеркнул, что в законе «О цифровых финансовых активах», регулирующем оборот крипты, нет упоминаний о ней, но по своим характеристикам она относится к цифровой валюте и признается имуществом.
Дмитрий Филипьев считает, что основная проблема — в том, что с момента принятия закона «О цифровых финансовых активах» прошло мало времени и не сформировалась надлежащая практика, в том числе судебная. До сих пор существует путаница между криптовалютой (цифровой валютой) и цифровыми нефинансовыми активами. Всё еще возникает множество вопросов по формулировкам закона и тому, как правильно действовать.
В России до 31 декабря 2023 года действует положение по бухгалтерскому учету 14/2007 «Учет нематериальных активов». В соответствии с ним актив можно отнести к нематериальным, если у компании есть на него документально подтвержденное исключительное право. Подтверждающим документом является патент или свидетельство. Но на криптовалюту они не выдаются. Выходит, одно из обязательных условий признания не выполняется и крипту нельзя считать нематериальным активом.
— Согласно позиции ЦБ, операции с цифровой валютой — это не запрещенная, но подозрительная операция, — объясняет Дмитрий Филипьев. — Потому что, во-первых, криптовалюта может использоваться при обналичке денежных средств. Этим грешат некоторые юридические лица и индивидуальные предприниматели: их основная задача — уйти от уплаты налогов и получить деньги на руки («черный нал»), чтобы они не отразились в официальных налоговых отчетах. А, во-вторых, криптовалюта может использоваться в незаконной деятельности, к примеру, в наркообороте, посредством «обеления» незаконных денег и перевода их в официальный оборот. А раз криптовалюта — хороший инструмент для обнала и легализации, то операции с ней являются подозрительными и, согласно закону
В марте 2022 года Центробанк отнес криптовалюты также к инструментам финансирования терроризма. То же информационное письмо регулятора определяет, что любые сделки с криптой рассматриваются как подозрительные. Концепция законодательного регулирования механизмов организации оборота цифровых валют, утвержденная правительством 8 февраля 2022 года, тоже относит крипту к высокорискованным финансовым инструментам.
Но дело не всегда в чрезмерной подозрительности, говорит Дмитрий Филипьев.
— Неправильно оформленные документы, ошибка в платежке, попытки незаконными способами снизить налоги или несообщение банку об изменении важных данных — всё это может показаться кредитной организации подозрительным и может быть основанием для запроса документов и пояснений, — объяснил эксперт. — Если клиент не предоставляет документы и пояснения в полном объеме, банк вправе ограничить ему доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. При этом банк оставляет возможность пользоваться расчетным счетом, но представлять бумажные платежные поручения. Таким образом банк в том числе хочет убедиться, что руководитель организации не номинальный.
При этом криптовалюту нельзя защищать в суде без ее декларирования. Но как именно сообщать налоговой, что у компании, ИП или обычного гражданина есть цифровая валюта, в Налоговом кодексе России не указано.
11 августа НГС писал, что новосибирский хакер украл криптовалюту у тысячи человек — ФСБ нашла его в частном доме.