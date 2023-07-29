Два сибиряка соскучились по вкусным помидорам и построили ферму в Таиланде за полмиллиона — что у них получилось

Два новосибирца после нескольких лет жизни в Таиланде решили стать аграриями — сибиряков не устроил вкус местных овощей, поэтому они договорились построить ферму и наладить выращивание томатов. Планы были грандиозные: с первой же партии получить почти полтонны свеженьких, крепких помидоров. Но суровый тайский климат внес свои коррективы. Удалось ли получить первый урожай новосибирцам и есть ли покупатели на такую продукцию, НГС узнал у одного из предпринимателей.
Тест на полгектара
Евгений Стройнов и Сергей Циркунов живут в Таиланде с 2021 года. Они познакомились в детском саду — оба водят туда детей и однажды разговорились. Евгений был очень недоволен местными овощами.
— В Таиланде любят готовить острую пищу, и тайцы не чувствуют полутонов, которые ощущают европейцы и русские. Все овощи — на один вкус, — сетует Евгений. — Томаты вообще невкусные, а без них не приготовить нормальную пиццу или салат.
Он и Сергей — предприниматели со стажем, но к этому времени никакими проектами уже не занимались. Они искали, куда инвестировать накопленный капитал, и решили попробовать себя в качестве аграриев, чтобы выращивать томаты такими, какими они их знали в России, с насыщенным вкусом.
Евгений признался, что сначала Сергей не поверил в его идею, но потом согласился, что вкусных томатов в Таиланде и права нет. Решили сделать тестовое выращивание.
— Мы решили проверить, возможно ли вообще томаты в Таиланде выращивать. Чтобы и было солнце, и не слишком много, температурный режим до +32 градусов, а лучше меньше. Земля должна быть с необходимыми минералами и питательными веществами. Здесь всё растет, что бросишь, но вопрос с землей имеется, — отмечает предприниматель.
Вместе с бизнес-партнером он арендовал у местного жителя ферму на Пхукете площадью в полгектара — высоко на горе, чтобы было попрохладнее. Ферму пришлось немного перестроить, добавить систему охлаждения и завезти более качественную землю.
По словам Евгения, для агропромышленности правительство Таиланда предлагает хорошие условия поддержки — вплоть до налоговых льгот, дают возможность развивать внешний опыт на местном рынке.
— Но у нас пока был тест, — подчеркнул он. — Обычно компания открывается с долевым участием тайцев — минимум 51%. Но в тех сферах, где заинтересован Таиланд, есть льготы и более простые условия.
Семена из Сибири
Местные сорта томатов сибиряков не устроили — с таких растений не получишь привычный для европейцев и русских вкус. Выбрали четыре знакомых сорта: «толстой», «пинк райз», «пинк парадайз», «пинк меджик». Получили первый урожай, но всё прошли не так гладко, как ожидалось: вместо 500 килограммов сибиряки получили только 50. Основная причина — жара: при температуре выше +35 градусов пыльца томатов становится стерильной.
— Нужно было еще больше внимания уделять охлаждению, но мы решили все проблемы учесть уже в новой ферме — всё же это был эксперимент. Томаты растут постоянно, поэтому вопрос урожайности у нас меняется на количество томатов в месяц, — объяснил Евгений. — Мы пробовали разные виды почвы, удобрений, сортов томатов. Учились делать правильные замеры кислотности и влажности и так далее.
Кроме того, оказалось, что в тайских условиях очень быстро в почве размножаются бактерии, и из-за этого пришлось избавиться от многих растений при первой попытке. Но на пересадку готовили много пасынков с завязями, так что процесс экспериментов шел почти без перерывов, добавил фермер.
— Меняли мы и конструкцию фермы. В первом варианте мы обильно земли насыпали, во второй конструкции изменили короба, чтобы можно было точечно удалять растения в случае вредителей. Эксперимент нам обошелся в 6,5 тысячи долларов — более чем в полмиллиона рублей, — подсчитал Евгений.
Еще больше придется потратить на новую ферму, но расчеты ее строительства пока не закончены.
Кто будет покупать такие помидоры
Евгений признаётся, что аграриями они с другом решили стать не из-за особой тяги к земле и сельскому хозяйству.
— Мы предприниматели, а не дачники, поэтому сразу начали с определения путей сбыта. Я общался с рестораторами, шеф-поварами и магазинами, нужны ли в принципе томаты. У большинства серьезная потребность в них — у тех, кто работает с европейским контингентом. Тайцам хватает своих, — отмечает новосибирец.
Евгений отметил, что у них уже есть предварительные договоренности на закупку томатов примерно со 100 шеф-поварами. Сейчас бизнесмены ищут более прохладное место под полноценную ферму, планируют расшириться до 2–
— Мы уже доказали, что в Таиланде можно выращивать вкусные томаты. Есть действительно проблемы с жарой, влажностью и различными вредителями, но это всё решается. Сейчас мы начинаем просчитывать финмодель и запуск полноценной фермы, где всё будет сделано по технологии. Будем строить ферму 4-го или 5-го поколения, где по умолчанию избавимся от текущих проблем с жарой и сможем сфокусироваться на процессе выращивания, — уверен Евгений.
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