Два сибиряка соскучились по вкусным помидорам и построили ферму в Таиланде за полмиллиона — что у них получилось

Тест на полгектара

Евгений Стройнов и Сергей Циркунов живут в Таиланде с 2021 года. Они познакомились в детском саду — оба водят туда детей и однажды разговорились. Евгений был очень недоволен местными овощами.

— В Таиланде любят готовить острую пищу, и тайцы не чувствуют полутонов, которые ощущают европейцы и русские. Все овощи — на один вкус, — сетует Евгений. — Томаты вообще невкусные, а без них не приготовить нормальную пиццу или салат.

Он и Сергей — предприниматели со стажем, но к этому времени никакими проектами уже не занимались. Они искали, куда инвестировать накопленный капитал, и решили попробовать себя в качестве аграриев, чтобы выращивать томаты такими, какими они их знали в России, с насыщенным вкусом.