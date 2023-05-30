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Тема дняВ Новосибирске продают здание гипермаркета
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В Новосибирске продают здание известного гипермаркета детских товаров — сколько за него хотят

Оно находится в Заельцовском районе Новосибирска

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Стоимость объекта недвижимости оценивается в 400 миллионов рублей

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В Новосибирске выставили на продажу здание, в котором работает гипермаркет детских товаров Rich Family. Объявление о поиске покупателя появилось на сайте N1.RU 19 мая.

По данным продавца, площадь земельного участка, на котором находится здание, составляет почти 15 тысяч квадратных метров, общая площадь гипермаркета — 4917 квадратных метров, здание одноэтажное.

Rich Family — сеть гипермаркетов детских товаров, которую основали в Новосибирске. На сайте сети указано, что она работает с 2012 года и имеет 33 магазина в России, 2 — в Казахстане. Директором и учредителем ООО «РИЧ ФЭМИЛИ» выступает Валерий Ткачук. На конец 2022 года выручка организации составила 23,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 3,7 миллиарда рублей.

— Продажа отдельно стоящего здания, работает гипермаркет детских товаров Rich Family, — указано в объявлении. — Продажа с действующим бизнесом. Собственность.

Здание построили в 2018 году на улице 1-е Мочищенское шоссе. Стоимость объекта недвижимости оценивается в 400 миллионов рублей, цена за один квадратный метр достигает 81,3 тысячи рублей.

В середине мая НГС сообщал о том, что в Новосибирске выставили на продажу помещение паба Amsterdam. За недвижимое имущество продавец просит 20 миллионов рублей.

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Продажа недвижимостиRich FamilyБизнес
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