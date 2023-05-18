Помещение известного паба продают на Красном проспекте — сколько за него хотят

В Новосибирске выставили на продажу помещение паба Amsterdam, расположенное на Красном проспекте. За недвижимое имущество продавец просит 20 миллионов рублей.
Соответствующая информация размещена на сайте Avito. Данные о том, что в продаже находится помещение паба, НГС подтвердил представитель агентства недвижимости Rialtor group Никита Вавилов. Организация опубликовала на сайте объявление о продаже недвижимости.
— В продаже коммерческое помещение с долгосрочной арендой. Земля в собственности. Центр города, первая линия, — указано в объявлении.
В объявлении указано, что помещение находится в здании на Красном проспекте, 17, его площадь составляет 211 квадратных метров. Стоимость объекта недвижимости оценивается в 20 миллионов рублей, цена за один квадратный метр достигает
В конце декабря в Новосибирске выставили на продажу ресторан «Сытый прайд» в Заельцовском районе города. Готовый бизнес оценивался в 20 миллионов рублей.