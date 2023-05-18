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Тема дняПродают известный паб на Красном проспекте
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Помещение известного паба продают на Красном проспекте — сколько за него хотят

Заведение находится вблизи площади Ленина на Красном проспекте

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Помещение находится в здании на Красном проспекте

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В Новосибирске выставили на продажу помещение паба Amsterdam, расположенное на Красном проспекте. За недвижимое имущество продавец просит 20 миллионов рублей.

Соответствующая информация размещена на сайте Avito. Данные о том, что в продаже находится помещение паба, НГС подтвердил представитель агентства недвижимости Rialtor group Никита Вавилов. Организация опубликовала на сайте объявление о продаже недвижимости.

— В продаже коммерческое помещение с долгосрочной арендой. Земля в собственности. Центр города, первая линия, — указано в объявлении.

Стоимость объекта недвижимости оценивается в 20 миллионов рублей, цена за один квадратный метр достигает <nobr class="_">94 787</nobr> рублей

Стоимость объекта недвижимости оценивается в 20 миллионов рублей, цена за один квадратный метр достигает 94 787 рублей

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В объявлении указано, что помещение находится в здании на Красном проспекте, 17, его площадь составляет 211 квадратных метров. Стоимость объекта недвижимости оценивается в 20 миллионов рублей, цена за один квадратный метр достигает 94 787 рублей.

В конце декабря в Новосибирске выставили на продажу ресторан «Сытый прайд» в Заельцовском районе города. Готовый бизнес оценивался в 20 миллионов рублей.

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