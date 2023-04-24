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«Первый заказ был из Лос-Анджелеса»: как домохозяйка из Новосибирска создала бренд детских платьев — смотрим на наряды за 25 тысяч

Екатерина Леснова не могла найти в Новосибирске наряды для дочек, которые ее бы устраивали, поэтому стала придумывать их сама

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Екатерина Леснова со своей семьей

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Сибирячка Екатерина Леснова не могла найти для своих дочек в новосибирских магазинах платья, которые бы ее устраивали, и в итоге создала свой бренд LeBukle. Теперь наряды из Новосибирска заказывают по всему миру — и в Индию, и в США. Рассказываем, как ей это удалось.

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«Было много восхищенных взглядов»

У Екатерины Лесновой две дочки, которых ей всегда хотелось красиво наряжать.

— В то время мне казалось, что в Новосибирске я не могу найти того, чего бы мне хотелось. Того, что в моей картине мира выглядело бы как нарядное платье, которое можно надеть на мероприятие, праздник, — говорит модельер.

Поэтому сибирячка покупала ткани, приносила их в ателье и говорила, какое именно платье нужно сшить. Иногда показывала картинки, на которых просила что-то добавить или убрать. Так получалось красивое изделие.

— Когда девочки надевали свои наряды, было много восхищенных взглядов. Спрашивали, где мы купили такие платья. Так раз за разом я думала: «Почему бы не попробовать сделать из этого нечто большее, в других объемах, раз это нравится людям, — вспоминает Екатерина.

До создания бизнеса Екатерина прошла курсы дизайна интерьеров, поэтому всегда тренировала насмотренность

До создания бизнеса Екатерина прошла курсы дизайна интерьеров, поэтому всегда тренировала насмотренность

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Это было около четырех лет назад, а бренду сейчас 2,5 года.

После зарождения идеи такого бизнеса Екатерина начала потихоньку действовать, предпринимать поэтапные шаги. Хотя, по ее словам, она никогда не любила шить:

— Сейчас я тоже не шью. Но могу сесть за машинку, если мне хочется какого-то экшена в жизни. Я очень эмоциональный человек, энергичный, поэтому монотонная, рутинная работа не для меня. А вот что-то придумать, разработать, организовать — это мое.

Но чтобы разбираться в терминологии и понимать основные процессы, Екатерина прошла специальные курсы шитья. Так она научилась разговаривать с конструкторами на одном языке.

Год Екатерина училась онлайн в итальянской школе, а параллельно создавала свой бизнес.

Особое внимание она уделила подбору названия для своего бренда и поиску швей. Ей подсказали, что есть сайт, на котором разработчики брендов предлагают свои услуги. Екатерина разместила заказ, описала задание и начала отбирать предложения.

Название придумали, но было еще много нюансов — как его написать: на каком фоне, каким цветом и каким шрифтом. На доработку этих моментов ушло много времени. В какой-то момент Екатерина поняла, что цвет и написание названия ей не нравятся, поэтому она переделала их.

У бренда есть праздничные костюмы в черном и белом цвете, клиенты их просят сделать в летней ткани

У бренда есть праздничные костюмы в черном и белом цвете, клиенты их просят сделать в летней ткани

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— Параллельно я искала мастеров, относила им ткани, но уже не просто для моего ребенка, а с мыслью о будущем проекте. Сначала была идея просто попробовать, я не думала о масштабе производства, но когда начало получаться, все закрутилось. В первые месяца три стало понятно, что все это пользуется невероятным спросом, — признается Екатерина.

Муж поддерживал Екатерину в ее деле, но сначала, наверное, не думал, что это будет серьезный бизнес.

— Через полтора года он понял, что это не про «поиграть». Сначала, конечно, было тяжело совмещать выстраивание бизнеса с семьей, потому что и муж, и дети привыкли к определенному укладу семьи, что мама рядом. У нас был период, когда мы все перестраивались. Произошла большая работа с режимом, распорядком дня и с психологом. Сейчас уже всем комфортно, — замечает Екатерина Леснова.

Дочкам Екатерины наряды нравились: тогда старшей дочери было около 8 лет, она любила платья, а сейчас не носит их, предпочитает одежду оверсайз.

— Но сейчас у нас же есть не только платья, но и костюмы, жакеты, пиджаки. Поэтому есть одежда, которую мы отшиваем специально для дочки. А младшей дочери сейчас 6 лет, она просто обожает платья, которые надевает на разные детские праздники, — радуется Екатерина.

«В Новосибирске трудно найти эксклюзивные ткани»

На начальном этапе в бизнес Екатерина вложила около 500 тысяч рублей. Потом потребовалось еще много вложений для быстрого роста. Нужно было закупать оборудование и ткани. Летом 2022 года Екатерина открыла свой оффлайн-магазин, чтобы клиентам было удобно приезжать на примерку. Цены на платья и детские костюмы составляют от 8 до 25,8 тысячи рублей в зависимости от размера и модели.

Одно из первых платьев коллекции называется «Гортензия мини», и есть такая же модель, только удлиненная до пола. По словам владелицы бизнеса, эти два платья пользуются наибольшей популярностью и сейчас:

Летом 2022 года Екатерина открыла свой оффлайн-магазин

Летом 2022 года Екатерина открыла свой оффлайн-магазин

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— Несмотря на то, что уже было много коллекций, эти платья мы на постоянной основе повторяем.

Екатерина постоянно посещает выставки тканей. Искать ткани сейчас сложно, но можно, замечает она. В прошлом году из-за санкций был период, когда поставщик не мог отправить им ткани.

— У нас тогда популярностью пользовался лавандовый цвет, всем нужна была «Гортензия» именно в этом цвете, но ткань была только у одного поставщика в Турции, поэтому не могли ничего сделать. Потом поставки возобновились. В Новосибирске трудно найти интересные, эксклюзивные ткани, — уверяет создательница бренда.

А вот процесс поиска сотрудников актуален до сих пор: Екатерине важно найти не только профессионала, но и своего человека, с которым будет комфортно работать.

— Это осложняет выбор специалиста, на самом деле. Кроме того, ты всегда в поиске, потому что команда набрана, а рост компании идет дальше. И к тому же это жизнь: кто-то может уволиться. У меня работала прекрасная девушка, которая мечтала переехать в Канаду и осуществила свою мечту, — говорит Екатерина.

Екатерину вдохновляют люди, книги, путешествия

Екатерину вдохновляют люди, книги, путешествия

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Сначала были ситуации, когда сотрудники в день отправки отшивали не то, что нужно, но потом быстро перестраивали работу цеха и успевали отправить. Сейчас таких сложностей, по словам Екатерины, уже не бывает.

Были неприятные ситуации из-за транспортных компаний: два раза они не доставили товар в день мероприятия, но Екатерина отмечает, что клиенты все равно отнеслись с пониманием.

«Мы не покажем платье никому»

Популярность Екатерина почувствовала, когда съездила на неделю моды в Москву. Там были партнеры из Европы. За показом следили, у Екатерины брали интервью для иностранного канала, после этого бренд начали находить иностранцы и делать заказы.

Сейчас платья от бренда Екатерины продаются в разных странах. Есть и оптовые, и розничные покупатели.

— Почему-то у меня было такое желание — чтобы мои платья продавались в США. Не могу объяснить, почему. И первый заказ действительно был из США, из Лос-Анджелеса. Восторгу не было предела! Сейчас одежду заказывают и из Индии, и из других стран.

Поскольку за границу товар отправляется без возврата, с зарубежных клиентов спрашивают точно все параметры, которые нужны, например, рост человека. Для этого высылают видеоинструкцию, потому что системы измерения в странах разные.

Екатерина не делит моду на взрослую и детскую, она считает, что нужно взрослую моду привносить в наряды для детей. У бренда есть костюмы для мамы и для дочки, которые похожи, но отличаются некоторыми элементами.

— Хочется, чтобы на детях взрослые наряды смотрелись тоже стильно. Только не весь образ должен повторяться, на мой взгляд.

Команда Екатерины понимает ее с полуслова: владелица бренда не рисует, но объясняет сотрудникам, что именно нужно сделать

Команда Екатерины понимает ее с полуслова: владелица бренда не рисует, но объясняет сотрудникам, что именно нужно сделать

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В этом сезоне в моде, по словам Екатерины, объемные рукава, плиссе, фатин, всевозможные банты, цвет фуксия.

Пока Екатерина не делает коллекции сильно заранее, но старается успевать. Она отмечает, что работает в комфортном темпе, не спешит, и довольна этим.

Покупатели бренда просят летнюю коллекцию, но Екатерина не торопится с ней, потому что для нее нужен особый подбор ткани, исполнение. Она хочет это сделать, но позже.

Кроме того, Екатерина в дальнейшем хотела бы открыть магазин в Москве и в других странах мира.

Особое внимание Екатерина уделяет клиентскому сервису, поэтому сотрудники компании знают много о потребностях покупателей и поддерживают теплую атмосферу в общении с ними.

— Если клиент заказал наряд у нас, то, как правило, он возвращается. Есть те, кто покупает уже шестой наряд на праздник именно у нас. Часто бывают индивидуальные заказы, когда клиент показывает картинку и просит сделать похожий наряд, потому что знает наше качество. Или обращаются к нам, потому что знают, что мы не покажем платье никому, например, до какого-то конкурса красоты, и ни у кого такого больше не будет. Ожидание и реальность у наших клиентов совпадают, — радуется Екатерина.

Ранее мы рассказывали о том, как сибирячка подняла бизнес с 5 тысяч рублей — теперь у нее заказы по всей стране и 4 сотрудницы.

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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