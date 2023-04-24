«Первый заказ был из Лос-Анджелеса»: как домохозяйка из Новосибирска создала бренд детских платьев — смотрим на наряды за 25 тысяч

Поэтому сибирячка покупала ткани, приносила их в ателье и говорила, какое именно платье нужно сшить. Иногда показывала картинки, на которых просила что-то добавить или убрать. Так получалось красивое изделие.



— Когда девочки надевали свои наряды, было много восхищенных взглядов. Спрашивали, где мы купили такие платья. Так раз за разом я думала: «Почему бы не попробовать сделать из этого нечто большее, в других объемах, раз это нравится людям, — вспоминает Екатерина.

