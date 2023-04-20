Спортсмен-предприниматель в 34 года смог открыть три компании — как ему это удалось

— Выходит, первый же случайный бизнес оказался удачным и приносит прибыль до сих пор. Почему вдруг решили основать ферму?



— На самом деле это далеко не единственная попытка, было столько проектов, в том числе провальных, всего сразу и не припомнишь. Еще в институте пытался делать бизнес на аксессуарах для телефонов: заказывать из Китая чехлы, стекла, пленки — не особо зашло. Когда уже получал доход от аренды спецтехники, хотелось вложить часть в еще одно прибыльное дело. Пробовал заниматься продажей сантехники: закупать у оптовиков и реализовывать в розницу. Но уже после пары-тройки сделок стало понятно, что это гиблое дело. Потом пошел тренд на пекарни — я приобрел франшизу и открыл две точки по приготовлению и продаже хлеба. Проработал года три-четыре, в прошлом году всё продал. Ходил на курсы различные, пытался как-то организовать всё так, чтобы бизнес приносил хорошие деньги. Усвоил для себя, что если проект прибыльный, надо им заниматься очень плотно, развивать, а не хвататься за другие.

