«Учебный процесс — без заучиваний»: новосибирцы выбирают лучший образовательный центр года

Новосибирцы выбирают лучший образовательный центр на «Народной премии НГС» — рассказываем, как предложить своего кандидата.
В эту номинацию мы приглашаем и детские, и взрослые центры дополнительного образования, например, вокальные студии, центры художественного творчества и обучения дизайну, навыкам работы с компьютерными программами и так далее.
Главное отличие этой номинации от номинации «Детский центр года» — это наличие образовательного компонента. Например, компанию, которая занимается организацией детских праздников или имеет пространство для развлечения детей, нужно номинировать на «Детский центр года», а частный детский сад — «Образовательный центр года.
Новосибирцы отправили уже около 200 кандидатов и пишут, за что их выбирают:
— Занимаюсь там английским языком, очень доволен.
Другой читатель выдвинул школу кулинаров и рестораторов:
— Гастрономия — это высшая ступень кулинарии и ее можно освоить только тут. И не обязательно работать в этой сфере, можно и готовить дома лучше, чем в ресторанах.
Еще один читатель написал о центре, в котором много направлений для получения знаний: можно обучаться не только языкам, но и заняться программированием, робототехникой:
— Много различных интерактивов, мастер-классов, а также просмотр фильмов на языке оригинала, тематические праздники, квизы. Учебный процесс — без заучиваний, много общения, игровых заданий. Есть направления на разный возраст — как для самых маленьких, так и для взрослых студентов. Групповой, индивидуальный формат, плюс есть онлайн-обучение, что тоже немаловажно. Лояльные цены на обучение.
Своих кандидатов во всех номинациях вы можете предложить до 7 мая, перейдя по этим ссылкам:
Ранее мы подробно рассказывали о том, как новосибирцы выбирают лучший театр города.
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону